Безкоштовний роумінг для українців у ЄС: що це означає і скільки потрібно буде платити за зв’язок та Інтернет

Україна ввійде до зони безкоштовного роумінгу ЄС. Це дасть змогу українцям не платити шалені кошти за мобільний зв'язок після перетину держкордону.

Після того, як Україна офіційно ввійде до зони безкоштовного роумінгу ЄС, українцям не доведеться платити додатково за користування мобільним зв’язком та Інтернетом. Як це працює - читайте в матеріалі ТСН.ua.

Як працює безкоштовний роумінг ЄС

У країнах ЄС від 2017 року працюють правила безкоштовного роумінгу. Це означає, що під час подорожей в межах союзу тарифи та ціна за користування мобільним зв'язком не змінюються. Користувач як і раніше оплачує свій тариф, ніби він перебуває у своїй країні.

"Коли ви виїжджаєте за межі своєї країни в іншу країну ЄС, вам не потрібно платити додатково за користування мобільним телефоном. Ваші дзвінки на мобільні і стаціонарні телефони, текстові повідомлення (SMS) і використання даних (перегляд веб-сторінок, потокове відтворення музики і відео) оплачуються за внутрішніми тарифами, тобто, за тією ж ціною, що і дзвінки, текстові повідомлення і дані у вашій країні", - пояснюють на європейському сайті Your Europe.

Що безкоштовний роумінг ЄС означає для українців

Після офіційного прийняття України до зони безкоштовного роумінгу ЄС дзвінки (на мобільні та стаціонарні телефони), текстові повідомлення (SMS) і використання Інтернету оплачуватимуться за внутрішніми тарифами, тобто за тією ж ціною, яку громадяни платять в межах України.

Слід зазначити, що не стягуватиметься додаткова плата навіть у тому випадку, коли людина телефонуватиме на номери, які обслуговують інші українські оператори (наприклад, з Київстару на lifecell тощо).

При цьому жителі ЄС також не повинні будуть доплачувати своїм операторам мобільного зв'язку під час відвідування України.

Нагадаємо, про приєднання України до вільної зони роумінгу Євросоюзу повідомила очільниця Єврокомісії Урсула Фон дер Ляєн під час щорічного звернення "Про становище Союзу" в Європарламенті.

Відповідне рішення вона збирається обговорити з президентом України ВОлодимиром Зеленським під час свого візиту до Києва.

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