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“Безкоштовно” отримав сумку від Balenciaga та окуляри Brunello Cucinelli: чоловік з Києва вигадав схему
У Києві суд засудив чоловіка, який підмінив у примірочній "Нової пошти" брендову сумку Balenciaga та окуляри на 200 тис. грн.
У Києві покарали чоловіка за схему із замовленням по пошті: він під час примірки замінив брендові речі на звичайні та повернув посилку.
Про це йдеться у вироку Печерського райсуду м. Києва.
Схема із примірочною: як діяв шахрай
Як встановило слідство, у березні 2026 року обвинувачений замовив в інтернет-магазині елітні аксесуари з доставкою до відділення «Нової пошти» на вулиці Євгена Коновальця в Києві з можливістю огляду до оплати.
Серед замовлених позицій були:
чоловіча сумка марки Balenciaga вартістю понад 106 тис. грн;
жіночі сонцезахисні окуляри вартістю понад 43 тис. грн;
окуляри марки Brunello Cucinelli вартістю понад 52 тис. грн.
Отримавши відправлення для огляду, чоловік пройшов до примірочної зони. Перебуваючи там, він сховав оригінальні речі, а замість них поклав у коробки заздалегідь підготовлені непотрібні предмети. Після цього він повернув пакунки працівникам пошти, заявивши, що товар йому не підійшов, і спокійно залишив відділення.
Оскільки за правилами перевезення «Нова пошта» несе матеріальну відповідальність за збереження відправлень, компанія повністю компенсувала продавцеві (ФОП) завдані збитки у розмірі 202 083 грн, виступаючи потерпілою стороною у справі.
Угода про визнання винуватості та каяття
Під час досудового розслідування правоохоронці розшукали зловмисника. Одночасно під час огляду за місцем його проживання було вилучено вкрадену сумку Balenciaga.
У серпні 2026 року між прокурором та обвинуваченим за участю захисника було укладено угоду про визнання винуватості. Чоловік повністю беззастережно визнав свою вину, щиро розкаявся та в повному обсязі відшкодував «Новій пошті» завдані збитки на суму понад 202 тис. грн. Крім того, він добровільно перерахував 10 тисяч гривень на підтримку Збройних Сил України.
Представник «Нової пошти» у письмовій заяві підтвердив отримання компенсації, зазначив про відсутність будь-яких претензій та надав згоду на укладення угоди.
Рішення суду та покарання
Печерський районний суд м. Києва визнав чоловіка винним у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України (шахрайство, вчинене в умовах воєнного стану, що завдало значної шкоди потерпілому).
Суд ухвалив:
Затвердити угоду про визнання винуватості.
Призначити засудженому покарання у вигляді штрафу в розмірі 11 888 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 202 096 гривень (розмір штрафу визначено відповідно до ч. 2 ст. 53 КК України — не менше розміру завданої майнової шкоди).
Скасувати арешт та повернути оригінальну чоловічу сумку Balenciaga потерпілій компанії «Нова пошта».
Підмінені речі та пакувальні матеріали повернути засудженому після набрання вироком законної сили.