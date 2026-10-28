“Безкоштовно” отримав сумку від Balenciaga та окуляри Brunello Cucinelli: чоловік з Києва вигадав схему

Чоловіка покарали за схему на "Новій пошті"

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У Києві покарали чоловіка за схему із замовленням по пошті: він під час примірки замінив брендові речі на звичайні та повернув посилку.

Про це йдеться у вироку Печерського райсуду м. Києва.

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Схема із примірочною: як діяв шахрай

Як встановило слідство, у березні 2026 року обвинувачений замовив в інтернет-магазині елітні аксесуари з доставкою до відділення «Нової пошти» на вулиці Євгена Коновальця в Києві з можливістю огляду до оплати.

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Серед замовлених позицій були:

чоловіча сумка марки Balenciaga вартістю понад 106 тис. грн;

жіночі сонцезахисні окуляри вартістю понад 43 тис. грн;

окуляри марки Brunello Cucinelli вартістю понад 52 тис. грн.

Отримавши відправлення для огляду, чоловік пройшов до примірочної зони. Перебуваючи там, він сховав оригінальні речі, а замість них поклав у коробки заздалегідь підготовлені непотрібні предмети. Після цього він повернув пакунки працівникам пошти, заявивши, що товар йому не підійшов, і спокійно залишив відділення.

Оскільки за правилами перевезення «Нова пошта» несе матеріальну відповідальність за збереження відправлень, компанія повністю компенсувала продавцеві (ФОП) завдані збитки у розмірі 202 083 грн, виступаючи потерпілою стороною у справі.

Матеріали суду / © Єдиний державний реєстр судових рішень

Угода про визнання винуватості та каяття

Під час досудового розслідування правоохоронці розшукали зловмисника. Одночасно під час огляду за місцем його проживання було вилучено вкрадену сумку Balenciaga.

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У серпні 2026 року між прокурором та обвинуваченим за участю захисника було укладено угоду про визнання винуватості. Чоловік повністю беззастережно визнав свою вину, щиро розкаявся та в повному обсязі відшкодував «Новій пошті» завдані збитки на суму понад 202 тис. грн. Крім того, він добровільно перерахував 10 тисяч гривень на підтримку Збройних Сил України.

Представник «Нової пошти» у письмовій заяві підтвердив отримання компенсації, зазначив про відсутність будь-яких претензій та надав згоду на укладення угоди.

Рішення суду та покарання

Печерський районний суд м. Києва визнав чоловіка винним у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України (шахрайство, вчинене в умовах воєнного стану, що завдало значної шкоди потерпілому).

Суд ухвалив:

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Затвердити угоду про визнання винуватості.

Призначити засудженому покарання у вигляді штрафу в розмірі 11 888 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян , що становить 202 096 гривень (розмір штрафу визначено відповідно до ч. 2 ст. 53 КК України — не менше розміру завданої майнової шкоди).

Скасувати арешт та повернути оригінальну чоловічу сумку Balenciaga потерпілій компанії «Нова пошта».

Підмінені речі та пакувальні матеріали повернути засудженому після набрання вироком законної сили.

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