Безкоштовний проїзд у Києві: що запропонував Зеленський та чи погодиться Кличко

Кияни хочуть, щоб у столиці запровадили безкоштовний проїзд у громадському транспорті

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Кияни обговорюють доручення президента прем’єр-міністру представити програму безкоштовного проїзду в міському наземному транспорті Києва та забезпечити достатній резерв автобусів. Для багатьох містян це дійсно гарна новина, щоб не платити за проїзд у автобусах, трамваях та тролейбусах. Тим більше у столиці вже був досвід, коли комунальні перевезення робили безоплатними з лютого по травень 2022 року.

Думки щодо скасування оплати розділилися. Багато киян вважають, що 30 гривень за проїзд у транспорті, якого практично немає на вулицях, — це забагато. Крім того, Київ часто стоїть через транспортний колапс в результаті тривог. Тож було б доцільно зменшити вартість або й зовсім скасувати оплату. Як це, наприклад, зробили у Харкові. Але транспортні експерти заперечують можливість такого варіанту для Києва, мовляв, Харків просто накопичує борги, які рано чи пізно доведеться повертати.

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Інші переконані, що безкоштовний проїзд стимулюватиме громадян відмовлятися від власного авто та пересідати на громадський транспорт і таким чином вдасться розвантажити столичні дороги та мости. Проте залишається питання: чи зможе наземний громадський транспорт в умовах війни і у такій кількості автобусів перевозити всіх бажаючих безоплатно? Адже наразі більш-менш активно пересуватися столицею можна лише на приватних маршрутках і на власному авто.

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Кияни за безкоштовний проїзд: що кажуть жителі

Значна кількість киян, які залишаються у Києві, вважають, що транспорт треба зробити безкоштовним, враховуючи складні умови, у яких зараз доводиться жити, зважаючи на постійні тривоги та російські обстріли.

«Рішення про безкоштовний проїзд у Києві зараз дуже потрібне, особливо для тих людей, які залишаються у місті, попри російські обстріли і відсутність світла та тепла. Я регулярно користуються громадським транспортом, щоб дістатися до роботи, відвезти дітей у садочок і школу. Як і всі люди тривалий час чекаю на зупинці автобус, щоб дістатися з лівого берега на правий. Лунають тривоги, іноді доводиться дорогою шукати укриття. Такі поїздки ну зовсім не приємні, тож цілком логічно, аби влада зробила такий транспорт безкоштовним, хоча б тимчасово, поки ситуація не покращиться. Щоб людям стало хоч трошки легше», — розповідає киянка Тетяна, мешканка лівого берега Києва.

Відсутність електротранспорту та брак водіїв

Утім, фахівці кажуть, що рішення про безкоштовний наземний транспорт може мати для мегаполіса негативні наслідки. На думку Олександра Гречка, співзасновника ГО «Пасажири Києва», громадський транспорт має коштувати певну вартість, яка стимулюватиме людей ним користуватися.

«Громадський транспорт ніколи не покриває собівартість і прибутковим по своїй природі не може бути, але й не може бути повністю безкоштовним. Безкоштовний транспорт — це економія коштів одразу на всьому. Наслідки його запровадження — скорочення кількості рухомого складу на лініях, а також кількості бажаючих працювати у цих комунальних підприємствах, бо там одразу почнеться дефіцит і економія коштів. Тому, особисто у мене, плани щодо безкоштовного проїзду у теперішніх умовах для Києва, викликають багато питань», — розповідає ТСН.ua Олександр Гречко.

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До цього він додає, що через відсутність електроенергії, наземного електротранспорту у нас наразі практично немає на вулицях і хтозна, коли він з’явиться. Ймовірно, лише тільки після того, як покращиться ситуація в енергетиці, і електрикою забезпечать спочатку житлові будинки киян.

«Коли поїде київський електротранспорт наразі взагалі невідомо. Тому, якщо говорити про безплатний громадський транспорт, то це потенційно може стосуватися лише автобусів або метро. А що у нас з автобусами? Ними намагаються покрити трамвайні і тролейбусні маршрути. Плюс автобуси розпорошені на додаткові маршрути, замість „зеленої“ та „червоної“ ліній метрополітену, по наземній її частині на лівому березі. Тому тут питання, а чи з’явиться у Києві моментально декілька сотень додаткових автобусів? Гадаю, що ні. Тож маємо проблему не в оплаті проїзду, а у питанні наявності рухомого складу. Люди готові платити — було б на чому їхати», — пояснює Олександр Гречко.

Експерт зауважує, що у міста є певний резерв автобусів, але присутній великий дефіцит водіїв для них. Тому сумнівно, що рішення зробити наземний транспорт безкоштовним якось вплине на появу нових водіїв. Їх просто немає.

«У мене питання: а яким чином держава може впливати на встановлення тарифів на проїзд? Адже законодавчих важелів для цього немає — це виключно прерогатива міської влади. За такою логікою, можна взагалі зробити безкоштовний проїзд в усіх містах України. Жарти з цього приводу вже лунають у Мережі, мовляв, а чим від Києва гірші інші міста?», — каже експерт.

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Ризики тимчасового скасування оплати

Олександр Гречко погоджується, що міська влада Києва вже робила безкоштовним проїзд у громадському транспорті на початку війни, і кияни не платили з лютого по травень 2022 року. Тобто в принципі на певний період часу місто може піти на такий крок, скажімо, на зимові місяці з грудня по березень.

«Теоретично, ймовірно, що якимось чином, громадський транспорт у Києві можна зробити безкоштовним для пасажирів. Але ж при цьому треба працювати водіям, треба ремонтувати автобуси, тролейбуси та трамваї, якщо вони поїдуть. Гроші на все це мають звідкись братися. Відповідно, якщо грошей за проїзд не буде, то це провокує ще більшу нестачу фінансів у транспортних КП, і люди з них будуть звільнятися. Якщо уявити, що безкоштовний проїзд запровадять від грудня по березень чи квітень, як тимчасовий захід, то мені це видається дуже прямим і стратегічно не вірним варіантом. Він замість користі принесе місту більше шкоди», — каже експерт.

Як та чим розв’язати проблему з дефіцитом водіїв

За словами Олександра Гречка, є безліч інших рішень від держави, які варто було б запроваджувати для розв’язання транспортної проблеми Києва загалом, а не лише тимчасово. І не тільки для столиці, а й для усієї країни.

«От дивіться: є у нас проблема з дефіцитом водіїв. Наразі існує обмеження, що водіями у нас можуть ставати люди віком від 21 року. В чому проблема для уряду, щоб зменшити це обмеження до 18 чи 19 років? Але цього чомусь не роблять. Он у Польщі де немає війни і мобілізації, а там з вересня дозволили бути водіям автобусів з 18 років. Також є водії тролейбусів та водії автобусів. Це по габаритах практично один і той же вид транспорту, але категорія „Т“ та категорія „Д“, вони не взаємозамінні. Тобто водій автобуса не може керувати тролейбусом, а водій тролейбусу не може керувати автобусом. Чому б не змінити ці правила, і таким чином вирішити проблему з дефіцитом водіїв автобусів? Водії тролейбусів, могли б проходити швидке перенавчання і сідати за кермо автобусів, де зараз є великий дефіцит кадрів», — зауважує експерт.

Організація руху на мостах та безлімітні квитки

Олександр Гречко позитивно оцінює рішення щодо руху транспорту на київських мостах, яке було запроваджено з понеділка. МВС опублікувало нововведення, що на певних переправах будуть обмежувати рух вантажного транспорту. А на Північному мосту, наприклад, відкриють рух з лівого на правий берег тільки для автобусів.

«Це правильне рішення, яке треба розповсюджувати на весь Київ, де є смуги для громадського транспорту. Там де вони є має бути постійний контроль від поліції за дотриманням цих правил. За їх чіткого виконання громадський транспорт може рухатися значно швидше по місту. Але як бачимо у понеділок зранку десятки автобусів стали на Північному мосту у глухому заторі, і люди були змушені йти пішки на правий берег. Чому так сталося? Ймовірно, що контроль за рухом з боку патрульної поліції був недостатнім або його взагалі не було», — додає співзасновник громадської організації.

Також він нагадує про пропозицію до КМДА від ГО «Пасажири Києва», які ще влітку пропонували встановити адекватні тарифи на проїзд та пересадкові квитки.

«Тоді ми запропонували впровадити пересадковий квиток за 20 гривень на 45 хвилин і 30 гривень на 90 хвилин. Таким чином зараз людина, яка вийшла з метро і має пересісти на автобус — зайвий раз б не переплачувала. А в ідеалі ми пропонували запровадити проїзний квиток на місяць за 1 тисячу гривень. Людина купує такий квиток і місяць користується громадським транспортом, не думаючи про квитки, робить будь-яку кількість поїздок та пересадок. Але місто, на жаль, цю пропозицію проігнорувало», — підсумовує експерт.

Що каже мер Києва про безкоштовний проїзд

На ініціативу центральної влади щодо запровадження безоплатного проїзду та вишукування додаткових автобусів відреагував мер Києва Віталій Кличко. Він наголосив, що ключова проблема столиці полягає не в техніці, а у відсутності водіїв та багаторічних боргах держави перед міським бюджетом.

Очільник столиці підкреслив, що резерв транспорту в місті є, однак вивести його на лінії нікому:

«Щодо нової ідеї центральної влади покращення для Києва. Маю на увазі „безкоштовний“ проїзд. Президент доручив премʼєру і програму такого проїзду представити (а значить ще, і знайти гроші на неї?), і знайти резерв автобусів. Почну з резерву. Автобуси, щоб їх додати, у Києва є. Водіїв немає! Може, їх, як і електриків, наловить поліція?», — заявив Віталій Кличко.

Проблема бронювання працівників та неможливість замінити метро

Мер навів конкретні цифри щодо поточного стану у громадському наземному транспорті та підкреслив проблеми з мобілізаційним бронюванням працівників:

«Сьогодні (коли електротранспорт не працює) в столиці кількість маршрутів збільшили до 129. На них курсують 418 автобусів, на яких працюють 685 водіїв. Також іще 114 маршрутів забезпечують приватні перевізники — 680 маршруток. Наразі КП „Київпастранс“ має можливість додатково збільшити кількість автобусів іще на 25 одиниць (технічно справних і готових виїхати на лінії). Для цього необхідно задіяти додатково щонайменше 50 водіїв категорії D. Окрім того, що вони мають пройти стажування на маршрутах, підприємство, через визначений ліміт, не може забронювати нових водіїв», — зауважив мер Києва.

Також посадовець пояснив, чому наземний транспорт у принципі не здатен повністю замінити підземку

«Зазначу й те, що для повноцінної заміни роботи метро по кількості перевезених пасажирів необхідно до 1020 автобусів! Але ж очевидно, що наземний транспорт не може забезпечити регулярність руху метро. Оскільки їздить вулично-дорожньою мережею у транспортному потоці з приватними транспортними засобами», — зазначив Віталій Кличко.

Багатомільярдні борги держави за пільговиків

Окремо мер порушив питання фінансування цієї ініціативи та нагадав уряду про вже наявну заборгованість перед столицею за перевезення пільгових категорій:

«І про кошти на „безкоштовне“. Може, уряд, перед тим, як знайде гроші на нову ідею, спочатку поверне заборговану Києву за 11 років субвенцію за безкоштовне перевезення пільговиків? А це вже понад 8 млрд грн», — зазначив він.

Безоплатний, а не безкоштовний: у чому різниця та досвід Європи

На думку експерта з транспортного планування Дмитра Беспалова, йдеться не про безкоштовний, а саме безоплатний проїзд у громадському транспорті. І ця ідея не нова, бо вона навіть в Україні працює у деяких містах, а також у Європі.

«І в Україні, і у країнах ЕС певні міста можуть розглядати та навіть впроваджувати безоплатний проїзд у громадському транспорті. Як на мене, то це був би чудовий захід, якби ми ставили за мету не забруднювати навколишнє середовище шкідливим вихлопами і хотіли б змусити громадян менше користувалися власними автомобілями. Саме для цього громадський транспорт робиться безоплатним і доступним для всіх», — розповідає ТСН.ua Дмитро Беспалов.

Але підкреслює, щоб запроваджувати такі зміни, треба спочатку знайти гроші, бо це зовсім не безкоштовно, а лише безоплатно для пасажирів.

«Тобто міський бюджет і платники податків мають якусь конкретну суму на це виділити, а значить не витратити фінанси на інші потреби. І потім спостерігати: як такі заходи впливатимуть на пасажиропотоки, зменшились чи ні затори на дорогах. Такі експерименти робили у Німеччині. І наскільки я знаю, вони були розчаровані результатом. Тобто люди не пересіли на громадський транспорт, гроші витрачалися, а базових результатів не було досягнуто. Тож тут питання, що ми хочемо досягти цими діями у Києві», — зауважує Дмитро Беспалов.

До цього експерт додає, що рішення впровадити безоплатний проїзд у Києві цілком можливе. Але на нього треба мати кошти.

«Якщо від запровадження безоплатного проїзду хочемо отримати збільшення пасажиропотоків, то це не дуже гарна ідея, оскільки в Києві величезні проблеми з провізною здатністю. Через російські обстріли та відсутність електрики не працює метро та електротранспорт, а наземний громадський транспорт неймовірно переповнений. Він не здатен компенсувати втрату провізної здатності, тому залучати туди додаткових пасажирів, як це передбачає запуск безоплатного транспорту — це виглядає, як доволі дивна ідея, тому що додаткові пасажири просто не помістяться в ньому, і це створить ще більший тиск на транспортну систему столиці», — пояснює транспортний планувальник.

Корпоративна логіка ініціативи та ціна кожного дня для бюджету

Дмитро Беспалов каже, що здогадується, звідки з’явилася ця ідея у президента, і робить власне припущення.

«Президент не користується громадським транспортом, але у нього є радники. І мені здається, що ці радники мають справу з корпоративним середовищем у приватному секторі, які уявляють громадський транспорт Києва, як приватну послугу якоїсь великої корпорації, скажімо Microsoft. Зазвичай, якщо у таких корпораціях стаються проблеми, і послуги дуже сильно погіршуються через низку чинників, то будь-яка корпорація, яка себе поважає і цінує наявних клієнтів, робить проблемну послугу безоплатною на певний період часу. А після налагодження такої послуги і приведення її у порядок, починає за неї брати гроші. Гадаю, що у цьому випадку ідея саме така — поки просідає якість, ця послуга — громадський транспорт Києва може бути безоплатним», — каже Дмитро Беспалов.

До цього він додає, що існує кілька нюансів, від яких залежить, буде це рішення позитивним чи негативним.

«Цей безоплатний період має бути обмеженим у часі. Бо поки послуга буде безоплатною, хтось має за неї платити. Тобто скільки б громадський транспорт не був безоплатний у Києві, кожен день його безоплатності буде коштувати певних грошей. Я не знаю скільки і про які кошти йдеться, але, думаю, враховуючи загальний рівень витрат бюджету, а мер Києва озвучив суму у 12 мільярдів гривень на КП „Київпастранс“ та КП „Київський метрополітен“ на рік, то кожен день обійдуться у мільйони гривень. Тому тут питання, а хто ці гроші компенсує за кожен день цього поганого сервісу? Якщо це будуть робити за рахунок платників податків Києва, тоді питання чи є у міста такі гроші і взагалі чи немає в нього планів витратити їх на щось інше. А якщо уряд хоче надати ці кошти місту з державного бюджету, то чи готові всі платники податків України компенсувати киянам безоплатний громадський транспорт поганої якості?», — каже Дмитро Беспалов.

Пріоритети киян: безпека та передбачуваність замість безкоштовного проїзду

Важливо й те, скільки триватиме цей період та чи вживатимуться ще якісь дії для покращення якості громадського транспорту у Києві до моменту, коли він знову стане платним.

«Як на мене, пропозиція безоплатного громадського транспорту у Києві виглядає справедливою. Передусім через те, що люди не будуть платити за поганий сервіс. А з іншого боку питання, коли саме цей сервіс покращиться? І це якраз найбільше хвилює киян», — зауважує Беспалов.

Ще до війни фахівець із колегами проводили чимало досліджень. Серед пріоритетів громадського транспорту в Києві містяни називали вартість проїзду далеко не першим і навіть не третім фактором.

«На першому місці була — безпека громадського транспорту Києва, а на другому — його передбачуваність. Тобто кияни готові платити за проїзд у транспорті і це помітно по приватним маршрутних таксі, які працюють у Києві і під час коронавірусу, і під час війни. Люди готові платити за поїздку, але передусім за якісну поїздку. Тому ідея зробити неякісне безоплатним, для багатьох може здатися справедливою, але, на жаль, це не вирішить наявних проблеми з громадським транспортом у Києві. Цим сервісом ми користуємося не задля розваги. Від нього залежить існування тисяч сімей, які користуються транспортом», — каже транспортний планувальник.

Безоплатний проїзд у транспорті — практика інших міст України

Щодо функціонування безоплатного проїзду в громадському транспорті, то в Україні такий досвід мають Харків та Кривий Ріг.

«Безоплатний проїзд у громадському транспорті Кривого Рогу було запроваджено вперше в Україні, ще до війни. Логіка у міської влади була простою: громадський транспорт — дотаційний, 80% чи навіть більше від його потреб покривається з міського бюджету. У Кривому Розі вирішили покривати не 80, а всі 100%. Такі дії драматично не збільшують навантаження на бюджет. Тобто місто виділяє 15-20% додаткових коштів, але місцевий мер отримує певні бонуси від жителів — за такі дії його будуть всі любити та поважати за справедливість. Громадяни люблять такі жести від політиків. Це навіть видно по харків’янам, які дуже пишаються своїм мером і безоплатним транспортом», — пояснює Дмитро Беспалов.

Але експерт вказує на важливу умову: у бюджеті міста мають бути ці додаткові кошти, щоб стовідсотково покривати витрати на транспорт.

«Ці кошти мають обов’язково бути у бюджеті або їх треба буде забрати з інших статей витрат. До всього мер може поставити задачу комунальному підприємству скоротити витрати на ці 20%. Але скоротити витрати комунальний транспорт може лише скоротивши випуск техніки на лінії. Тобто було 10 випусків, а стане 8, умовно кажучи. На жаль, у нас транспортники по іншому не вміють, наприклад за рахунок оптимізації бізнес-процесів чи маршрутної мережі», — пояснює деталі фахівець.

Чому у Дніпрі відмовилися від експерименту з безоплатним проїздом

До речі, у Дніпрі теж експериментували з безоплатним проїздом ще до пандемії коронавірусу. Проте вже за кілька місяців місто повернулося до оплати. Головна причина — втрата обігових коштів.

Коли транспорт живе лише за рахунок бюджету, будь-яка позапланова поломка стає грандіозною проблемою: підприємство не має з чого сплатити ремонт негайно, а змушене чекати місяцями на рішення депутатів та перегляд бюджету. Поки триває ця бюрократія, зламаний трамвай просто стоїть півроку під парканом.

«Тому там відмовилися від безоплатного проїзду, отримують від пасажирів живі кошти і за цей рахунок ремонтують техніку. Бо чекати, що держава почне виділяти гроші і цікавитися кожним трамваєм, сумнівне заняття», — підсумовує Дмитро Беспалов.

Дата публікації 14:04, 09.11.26 Кількість переглядів 71 ТСН 14:00 новини 9 листопада! Атака новим дроном! Блекаут у Дніпрі! Проїзд по 0 грн

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