Безмежно світла і щира людина: в Києві попрощалися з редактором сайту ТСН.ua Дмитром Бєндіковим

В Києві сьогодні, 25 березня, попрощалися з редактором сайту ТСН.ua Дмитром Бєндіковим. Наш товариш і колега загинув на фронті. До війська він пішов торік. Був оператором наземного дрона у Третій штурмовій бригаді. Забезпечував побратимів амуніцією, провізією і зв'язком.

Друзі кажуть: навіть під обстрілами Дмитро завжди залишався оптимістом і жартував. А ще вірив, що одного дня його рідне окуповане місто Сіверськодонецьк звільнять і відбудують.

"Він був шляхетною людиною. Добрий, освічений, дуже сміливий. І ця сміливість не була показною. Бо коли, буває, його питаєш: "Ну що, пішли?" "Да, да, пойдем". І стільки спокою було в цих словах, навіть коли дуже страшно", – розповів воїн 3-ї ОШБр Михайло Лягов.

Похорон Дмитра Бєндікова

Похорон Дмитра Бєндікова

Похорон Дмитра Бєндікова

"Супер-позитивний хлопець був. Визначався особливими якостями як воїн, як керівник. Кожна людина безцінна. І через цю загарбницьку війну не хочеться нікого втрачати. Маємо максимальне співчуття і підтримку сім'ї. Вся команда 1+1 у жалобі. Ми сумуємо разом з рідними Дмитра. І будемо щиро вдячні, якщо ви разом з нами зможете підтримати його маму. Вона залишилася сама", – каже генеральний директор "1+1 Media" Ярослав Пахольчук.

Похорон Дмитра Бєндікова

Похорон Дмитра Бєндікова

У Дмитра залишилася літня мама Ганна Семенівна. Підтримати її можна за навігацією нижче:

Посилання на банку:

https://send.monobank.ua/jar/4gx5NThCiC

Номер картки банки:

4441 1111 2246 4674

Світла памʼять і шана герою!

Похорон Дмитра Бєндікова

Похорон Дмитра Бєндікова

На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Жартував навіть ПІД ОБСТРІЛАМИ: у Києві попрощалися з редактором ТСН.ua Дмитром Бєндіковим

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