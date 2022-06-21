"Безпека на війні дуже хитка": військовий експерт радить їхати з Харкова жінкам з дітьми

"Безпека на війні дуже хитка": військовий експерт радить їхати з Харкова жінкам з дітьми

Минулий день і ніч у Харкові були важкими: росіяни посили обстрли міста.

Військовий експерт Олег Жданов радить їхати з міста жінкам з дітьми. "Безпека на війні дуже хитка. Я би не радив кожного разу ловити удачу", - каже він.

Таку думку він висловив в інтерв'ю ТСН.ua.

За його словами, виїхати варто принаймні з тих районів, до яких дістає російська артилерія.

"Це спроба створити якийсь другий напрямок, який буде загрозливий для Збройних сил України, і відтягнути частину сил. Але сил, аби просуватися на сам Харків, у них (армії РФ - Ред.) немає сил. Про взяття Харкова взагалі не може бути мови. Вони фактично оновили свою лінію оборони до того, як ми їх тиснути до кордону. Йдуть позиційні бої. Але далі вони не просунулися. У них там резерв п'ять-шість батальйонно-тактичних груп - це вистачить на тиждень", - каже Жданов.

Як повідомлялося, російські окупанти продовжують обстрілювати Харківську область, а також обласний центр. Протягом доби загарбники країни-агресорки обстрілювали Київський, Індустріальний, Салтівський та Немишлянський райони Харкова.

Російські війська завдали ракетного удару по об'єкту Харківського метрополітену 20 червня. Пошкоджено щонайменше три потяги. Також поранено людину.

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