Безпека України - тема дня: про що говоритимуть представники РФ і США у Женеві

Безпека України - тема дня: про що говоритимуть представники РФ і США у Женеві

НАТО тривожать війська Росії біля українського кордону.

Сьогодні у Женеві і у Брюсселі відбудуться одразу кілька важливих перемовин, що стосуватимуться України.

Про це розповіли у сюжеті ТСН.Ранок 10 січня.

У Швейцарії за стіл переговорів сядуть американська і російська делегації. До Бельгії, до штаб-квартири НАТО прибуде міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, щоби союзники почули позицію Києва перед тим, як приймуть делегацію з Москви. До слова, Росія твердить, що Київ провокує силове рішення на Донбасі. У Кремлі вимагають юридичних гарантій, які, зокрема, унеможливлять вступ Україні до НАТО.

Піти на це для колективного Заходу було би принизливо, заявляв раніше Кулеба. Втім, Альянс на діалог з Москвою погодився. Запевнивши Київ, що це лиш аби вислухати її занепокоєння, а також водночас сказати про свої.

В НАТО стривожені тим, що Росія не відводить свої війська від українських кордонів, та навіть більше - стягує додаткові. До слова. про це теж глава української дипломатії сьогодні говоритиме з генсеком Альянсу. Координуючи позиції перед переговорами з Україною, а потім з Росією, союзники запевняли Київ у цілковитій солідарності та тому, у тому, що жодних рішень про Україну без неї не буде.

Вимоги Москви щодо нерозширення на схід в НАТО відкидали. Мовляв, не збираються поступатися ключовими принципами організації, а отже, двері Альянсу для України залишатимуться відчиненими. Попри всі спроби Москви їх зачинити.

Читайте також: