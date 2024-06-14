Безпекові гарантії від США: що відомо про угоду і чи допоможе це Україні, якщо Трамп стане президентом

У тексті визнається, що спільною метою є справедливий мир для України.

Одразу дві безпекові угоди були підписані з Україною на полях саміту "Великої сімки". Мова йде про Сполучені Штати та Японію.

Про це йдеться у сюжеті власної кореспондентки ТСН у США Ольги Кошеленко, яка проаналізувала документ.

З тамтешнім прем`єром Володимир Зеленський погодив документ, за яким у цьому році Токіо надасть Києву 4 із половиною мільярди доларів допомоги, також там прописана безпекова, гуманітарна, та фінансова підтримка на 10-річний термін.

З Джо Байденом підписали документ, який Володимир Зеленський назвав історичним і таким, що виводить відносини країн на рівень справжнього союзництва. У документі прописані деталі щодо озброєння, яке отримуватиме Київ. Президент США запевняє - 5 країн уже пообіцяли поставити Україні додаткові системи ППО. Все, що в нас є, іде в Україну, іншим доведеться почекати - сказав він.

"Угода між Сполученими Штатами та Україною розрахована на 10 років. Але її дія може закінчитися і раніше - якщо Україна вступить до НАТО, адже вона є проміжною, або - за словами президента Зеленського - мостом для Північно-Атлантичного альянсу. Вона стала 15 безпековою угодою, яку Україна підписала зі своїми партнерами", - зауважує Ольга Кошеленко.

Підписання безпекових угод

У тексті визнається, що спільною метою є справедливий мир для України, тож Сполучені Штати зобовʼязуються сприяти обороні та озброєнню України, але - не воювати на її території. А також навчати військових, обмінюватися розвідданими, накладати санкції на агресора та сприяти економічному відновленню нашої економіки. Україна у свою чергу обіцяє провадити реформи, спрямовані на прозорість і підзвітність. За загальними юридичними формулюваннями, за словами президента України, стоять конкретні зобовʼязання щодо постачання зброї.

"Є юридично зобовʼязуюча частина угоди, є абсолютно корисні деталі щодо ППО, щодо літаків. Ми зафіксували, що Америка допомагатиме Україні в постачанні ескадрилей винищувачів – стільки винищувачів, скільки потрібно Україні", - сказав Володимир Зеленський.

Президент США на прес-конференції поділився хорошими новинами - є домовленості щодо нових систем протиповітряної оборони Patriot для Києва. І на репліку президента Зеленського, мовляв, вони опиняться в Україні не завтра, Байден уточнив - деякі, відносно швидко.

Джо Байден

"Наразі ми отримали зобовʼязання від п’яти країн щодо батарей Patriot та інших систем протиповітряної оборони, а також повідомили тим країнам, які очікують від нас систем протиповітряної оборони, що їм доведеться почекати. Все, що у нас є, йде в Україну, поки не будуть забезпечені їхні потреби. І тоді ми виконаємо зобов’язання, взяті перед іншими країнами", - сказав Джо Байден.

CNN, із посиланням на джерела в уряді, зазначає: юридичний статус угоди такий, що вона не обовʼязкова до виконання наступним президентом, якщо ним, наприклад, стане Дональд Трамп. Водночас заступник глави офісу президента України Жовква в коментарі "Європейській правді" сказав, що ця угода таки буде юридично зобовʼязуючою, і ії винесуть у Конгрес США для голосування. Формально це не буде ратифікацією, але, за словами чиновника, таким чином угода отримає політико-правову підтримку з боку Конгресу.

Джо Байден і Володимир Зеленський

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Нагадаємо, укладена із США угода щодо гарантій безпеки передбачає, що Україна отримає ескадрильї винищувачів, серед яких будуть не лише F-16.

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