Безпекові угоди України з іншими державами: експерт пояснив, що означають ці документи

Україна продовжує підписувати двосторонні безпекові договори. Такі домовленості вже досягнуто з Нідерландами, Великою Британією, Німеччиною, Францією, Данією. А ще - Італією та Канадою.

Про це йдеться у сюжеті кореспондента ТСН Олександра Романюка.

Що відомо про безпекові угоди для України

1 березня Україна підписала безпекову угоду з Нідерландами. Наразі Україна має уже 7 таких документів із країнами "Великої сімки" та ЄС.

Усе починалось із Вільнюського саміту НАТО. Україна тоді хоч і не отримала там чітких дат членства в Альянсі – утім уклала спільну декларацію із членами G-7. Держави зобов'язувалися підтримати український курс до НАТО та подбати про нашу безпеку на цьому шляху.

Важливість безпекових угод - думка експерта

Політичний експерт Тарас Загородній каже, істерична реакція росіян на цю декларацію була красномовною. Бо по суті – ці угоди, багато в у чому дублюють співпрацю у межах НАТО.

"Це двосторонні договори із кожною окремою країною, які беруть на себе певні зобов'язання в першу чергу щодо військової допомоги, обміну ВПК та багато чого іншого", - каже він.

Що передбачають безпекові угоди

Першу угоду із британцями довелося чекати майже півроку. Саме стільки пішло на те, аби домовитися, що Лондон співпрацюватиме з Києвом в обміні розвідданими, військовій підготовці, оборонно-промисловій галузі.

Наступними стали Німеччина та Франція. Як і британська, угоди з ними розраховані на 10 років і передбачають, зокрема, фінансову підтримку України. Понад 7 млрд євро від ФРН і 3 мільярди від Франції на 2024 рік.

Зеленський і Макрон підписали угоду про гарантії безпеки для України / Фото: Associated Press

Інший підписант - Данія забов'язалась зосереджувати зусилля на наданні F-16, боєприпасів та тренажерів до них, а також навчанні та обслуговування літаків.

Канада надаватиме Україні дипломатичну, фінансову, військову, розвідувальну та кібернетичну допомогу. А також дбатиме про вимушених українських переселенців.

У аналогічному документі від Італії йдеться і про співпрацю у політичній, фінансовій та у сфері реформ

Нові підписанти Нідерланди - обіцяють сприяти зміцненню Українських повітряних збройних сил. Тобто, кожна угода, кажуть експерти, по своєму унікальна і дає Україні можливості доступу до інформації, чи технологій.

Володимир Зеленський у Харкові

В Офісі президента кажуть – наразі перемовини про підписання подібних договорів тривають і з іншими країнами. Також від багатьох лунала зацікавленість долучитися до процесу.

Україна інтегрується в НАТО

"Україна вже інтегрується у військові структури НАТО, ми вже фактично де-факто в НАТО, тільки без 5 статті. Взаємодія розвідок, обмін інформацією, досвідом, озброєнням спільне виробництво - так це і є НАТО", - пояснює Тарас Загородній.



В той же час, визнають експерти, такі угоди все ж мають певні ризики. Країни-підписанти можуть їх скасувати, якщо в них зміниться влада. Щоправда, такі дії можуть поставити під сумнів демократичні цінності цих країн.

Володимир Зеленський і Олаф Шольц у Берліні підписали угоду про гарантії безпеки / Фото: Associated Press

Втім, Україна все ж таки має скористатися можливістю і узяти із цих угод по максимуму. Вчитися, переймати досвід, розвивати спільні проекти, ще більше модернізувати військо. Аби у перспективі – стати серйозним гравцем із яким партнери самі бажатимуть співпрацювати.

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Нагадаємо, в Повітряних силах розкрили, як вдалося знищити 13 російських літаків за місяць.

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