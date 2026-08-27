Безперервна масована атака 27 серпня: Жданов розкрив план Путіна і попередив про небезпеку

Олег Жданов / © ТСН

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У ніч проти 27 серпня Росія завдала по Україні масованого комбінованого удару. Армія РФ атакувала всю ніч і продовжила протягом усього дня різними типами озброєння: протикорабельними ракетами «Онікс», балістичними ракетами «Іскандер-М”/KN-23, а також понад 250 ударними БпЛА. Під ударом опинилися Одещина, Київщина, Дніпропетровщина, Полтавщина і Запоріжжя.

Поки в Україні оговтуються від обстрілу, західні ЗМІ попереджають, що Путін готується посилити балістичні атаки, зокрема по інфраструктурі у Києві. Військовий експерт Олег Жданов у коментарі ТСН.ua розповів, чим була особлива атака, куди цілився ворог та чого чекати найближчим часом.

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Війна в Україні: Росія розподілила удар по кількох регіонах

За словами Олега Жданова, цього разу російські війська не зосередили атаку на одному окремому регіоні, а розподілили її по різних напрямках.

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«Особливість в тому, що вони вирішили не зосереджувати удар на одному окремому регіоні, а більш-менш його розподілити, щоб накрити якомога більше регіонів України», — пояснив він.

На думку експерта, таким чином Росія намагається показати, що може контролювати більшу частину української території.

За словами Олега Жданова, загалом тактика противника була звичною, однак цього разу Росія одночасно застосувала різні типи озброєння.

«А так, в принципі, все як завжди. Єдине, що в цей раз вони такого зробили гремучу суміш і змішали і дрони, і ракети, і все одночасно», — сказав військовий експерт.

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Він також зазначив, що атака дронами не припинилася після основного удару.

«Ну, а дрони, ви бачите, продовжуються і досі. Вони невеликими такими порціями по декілька дронів, і я так розумію, будуть кошмарити нас цілий день», — заявив Жданов.

Ракетний удар по Україні: у Києві хочуть створити хаос

За словами експерта, подібна ситуація вже повторювалася під час попередніх атак. Він нагадав, що два чи три нальоти тому Київ також переживав тривалий період повітряних тривог.

«Була така сама ситуація, коли Київ там був п’ять годин без тривоги за добу. Ну, от вони, скоріш за все, з нами хочуть повторити те ж саме», — каже він.

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Олег Жданов звернув увагу на наслідки такої тактики для столиці: люди ховаються в метро, виникає транспортний колапс, а місто фактично паралізоване в плані роботи.

«Ну, а вони намагаються цілити по торгових центрах, намагаючись вибити у нас чи зламати у нас систему постачання товарів побутового споживання і продовольства, щоб створити хаос суспільний», — каже Олег Жданов.

Чи може Росія посилити балістичні удари

Коментуючи повідомлення західних ЗМІ про те, що Росія начебто готується до ескалації та планує посилити балістичні удари по Києву, інших містах та інфраструктурі, Жданов заявив, що можливості РФ не настільки змінилися, як це може подаватися в інформаційному просторі.

«Ну, вони, як-то кажуть, у „страха глаза великі“, тому західні видання і деякі наші видання, на жаль, вони дійсно пишуть, що тут зараз може бути апокаліпсис», — сказав він.

За словами експерта, якщо порівняти нинішні можливості Росії з тими, які вона демонструвала раніше, принципової різниці немає.

«Але я скажу, що фактично, якщо зібрати в купу ті можливості, які продемонструвала Росія сьогодні, то вони не дуже відрізняються від тих можливостей, які вони демонстрували вчора. А це означає, що завтра плюс 100 ракет у них не з’явиться», — вважає Олег Жданов.

Водночас він пояснив, що Росія може зосереджувати удари на окремих містах та регіонах.

«Коли вони зосереджують огонь на одному, допустимо, на Києві чи на Дніпрі і на області, тоді, так, це можна назвати масовим ударом. Там може бути до 20 ракет, і то останні рази там було 6 і 8 ракет», — каже експерт.

За його словами, йдеться про короткий груповий удар в одному місці, тоді як можливість одночасно запустити сто ракет по одному району він вважає малоймовірною.

«Так, це вони, на жаль, можуть. А так, щоб там 100 ракет запустити в одному місці, я думаю, що навряд чи в Росії є така кількість», — вважає Олег Жданов.

Він також вважає, що в інформаційному просторі масштаби загрози можуть перебільшувати.

«Замість того, щоб роз’яснити населенню, що робити і як реагувати, вони все одно… Коли читаєш документи, допустимо, ті ж самі розвідспільноти Сполучених Штатів, то вони пишуть, що так, вплив є на інфраструктуру України, але він не критичний», — сказав експерт.

За словами Олега Жданова, додаткові засоби ППО та ракети для них могли б зменшити цей вплив.

«Якщо додати Україні там засобів ППО і ракет, то тоді вплив буде взагалі мінімальний на нашу інфраструктуру», — каже він.

Експерт додав, що оцінки розвідспільнот відрізняються від того, як ситуацію подають окремі інформаційні ресурси.

«А засоби інформації чомусь множать на 10 і потім це подає в простір інформаційний», — сказав Олег Жданов.

Коли РФ може завдати наступного удару по Україні

За словами Олега Жданова, Росія може продовжувати обстрілювати Україну протягом певного періоду, оскільки має запаси ракет. Водночас щодо «Іскандерів» експерт зазначив, що їх не так багато. Щодо «Калібрів» Жданов пояснив, що проблема полягає не лише в наявності самих ракет.

«У них багато „Калібрів“, але пускових немає. Ми повибивали і їм тепер треба переганяти з інших флотів, а в Чорне море не пускають. Тому це для них проблема. „Калібри“ є, але пускати їх немає чим», — каже експерт.

Щодо «Оніксів», за його словами, запас у Росії значно більший.

«Онікси, теж 450 ракет у них в запасі. Але немає пускових, дуже мало пускових, які можуть застосовувати цю ракету. Це для них проблема», — каже Олег Жданов.

На його думку, Росія може організувати обмежену кількість масованих комбінованих ударів.

«Тому вони, як ми говорили, таких три, може чотири таких удари вони можуть організувати на сьогоднішній день. І то на чотири мабуть навряд чи, — сказав Жданов.

Водночас окремі ракетні удари, за його словами, можуть відбуватися частіше.

«Три удари групових, масованих, комбінованих вони можуть здійснити на місяць», — зазначив він.

Росія швидко нарощує виробництво реактивних дронів

Окремо Жданов назвав проблемою те, як швидко Росія ставить на потік виробництво реактивних дронів.

«Єдине, що для нас дуже погано, це те, що бачите, як вони швидко ставлять на потік виробництво тих же реактивних дронів», — сказав експерт.

За його словами, саме такими дронами сьогодні довго тривала атака.

«І, на жаль, це ж атака йде сутореактивними дронами. І вони їх пускають щось з вчорашнього вечора. В цьому сенсі, так, для нас погано», — каже Олег Жданов.

Чому дрони легко кружляють над Києвом

Військовий експерт каже, що реактивні безпілотники можуть перебувати під безпосереднім керуванням операторів.

«До речі, оці реактивні, наскільки я знаю, вони під прямим керуванням операторів. Тобто, ретранслятори працюють і вони не просто так кружляють», — пояснив він.

Олег Жданов припустив, що це може бути способом створення паніки серед цивільного населення.

«Це не запрограмоване кружляння. Це, скоріш за все, оператори саме для створення паніки і хаосу місцевого населення. Військові розуміють, а цивільні люди лякаються такої ситуації», — сказав експерт.

За його словами, дрони можуть кружляти доти, доки мають паливо, а потім спрямовуються на певну ціль.

Водночас він каже, що українським силам може бути складно збивати такі безпілотники.

«Я так розумію, що особливо збивати нема чим. Сьогодні зранку авіація наша ганялася за ними в передмісті Києва, писали телеграм-канали. А зараз над Києвом іноді працює ППО, але не так активно, щоб її збивати», — каже військовий експерт.

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