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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Ексклюзив ТСН
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Безпілотник влетів просто у квартиру: що відомо про смерть двох жінок у Києві (фото, відео)

У Києві росіяни атакували багатоповерховий житловий будинок. На місці трагедії загинули дві жінки.

Автори публікації
Неллі Ковальська Фото автора: Марія Бойко Марія Бойко
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Російський дрон влетів у квартиру

Російський дрон влетів у квартиру / © ТСН

У Деснянському районі Києва дрон влетів у дванадцятиповерховий будинок. Двоє людей — убиті, ще 5 постраждали, серед них — дві дитини.

Про це з місця події повідомляє кореспондентка ТСН Неллі Ковальська.

«У будинку на рівні 10 поверху видно дірку. Місцеві розовідають, що вибуху, як такого не було. Вони відчули сильний свист і удар. Ймовірно, уламок „Шахеда“ влетів просто у квартиру. У цій квартирі, як розповідають сусіди, мешкали дві жінки. Одній було 47 років, іншій — 25. Старша мешкала тут постійно, це була її квартира. Молодшу вона прихистила, вона була ВПО, яка приїхала з Донеччини, рятуючись від росіян. Вони обидві загинули у цій квартирі», — каже Неллі Ковальська.

Наразі будинок знеструмлено, тут немає і води. Тривають роботи з усунення «прильоту».

Атаки РФ на Київ 7 та 8 жовтня

Протягом ранку 8 жовтня у Києві кілька разів оголошували повітряну тривогу. Столицю атакували дрони. Загинула одна людина.

Також російські війська ввечері 7 жовтня вдарили дронами по Києву: під ударом були Оболонський та Деснянський райони. Атака забрала життя чотирьох людей, ще 12 отримали поранення.

7 жовтня у Солом’янському районі столиці через падіння уламків після російської атаки виникла пожежа у п’ятиповерховому житловому будинку. Міський голова Віталій Кличко повідомляв про двох постраждалих внаслідок російського удару.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням: НАЖИВО! Дрон пробив БАГАТОПОВЕРХІВКУ у Києві, у Прилуках вже 22 ЗАГИБЛИХ! Що коїться на місцях?

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