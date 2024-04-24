Безплатне протезування зубів для військових: як можна отримати послугу

Безоплатне протезування для військових та ветеранів. Такий пілотний проєкт почав працювати в Україні. До нього приєдналося 40 клінік з усіх регіонів.

На яку суму можна полікувати зуби в стоматологів - кореспондентка ТСН Ірина Маркевич знає.

Що кажуть військові, у яких проблеми зі зубами

14 тисяч 900 гривень - це ліміт на протезування тепер є у військових, ветеранів, та цивільних, що постраждали від війни. Юрій був в полоні.



"У полоні трохи повибивали. В основному верхні - 6 зубів не має", - каже чоловік.

Він вже проходив протезування, але після полону зуби розсипаються. Кожен випадок військового у комунальному закладі Київська стоматологія розглядає ціла комісія. Тут і терапевти і ортодонти, щоб кожному пацієнту одразу розробити план лікування. Штурмовику Андрію потрібен, ще й хірург.

"Доглядати на передовій за зубами не дуже виходить і у багатьох травми", - каже він.

Однак видалення і лікування держава Андрію не покриває. Щоб захиснику цю допомогу надати безкоштовно в комісії є представники університетського стоматологічного центру. Вони беруть на себе лікування і таким чином готують бійців до протезування.

Без лікування не можливо переходити до протезування, кажуть стоматологи. Тому військовим лікують зуби або за міськими програмами, або вони мають робити це своїм коштом і лише після цього держава оплачує протезування, де треба втиснутися в 15 тисяч гривень.

Протезування зубів

Які умови безкоштовного лікування

В одній із стоматології з військовими працюють від 2018 року.

"Є пацієнти, у яких підготовка до протезування коштує більше, ніж саме протезування багато видалень багато лікування", - каже він.

В середньому на одного пацієнта витрачається майже в половину більше ніж передбачає пакет НСЗУ. Однак в НСЗУ зазначають - ціни на протезування в регіонах нижчі ніж у столиці.

Від травня НСЗУ змінила умови для підписання цього пакету, тому чекають , що доєднаються і приватні клініки. У Національній службі здоров'я не відкидають, що зміни можуть внести навіть впродовж кількох місяців. Все буде залежати від відгуків на цей пілотний проєкт.

Протезування зубів для військових

Загалом на протезування для військових, ветеранів, та цивільних, що постраждали внаслідок війни на цей рік є 750 мільйонів гривень.

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Раніше ТСН повідомляла, що в Україні працюють 3 програми, за якими військові або члени їхніх родин можуть отримати компенсації на житло.

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