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Безплатне протезування зубів для військових: як можна отримати послугу

Безплатне протезування зубів для військових: як можна отримати послугу

Протезування зубів для військових

14 тисяч 900 гривень - це ліміт на протезування.

Безоплатне протезування для військових та ветеранів. Такий пілотний проєкт почав працювати в Україні. До нього приєдналося 40 клінік з усіх регіонів.

На яку суму можна полікувати зуби в стоматологів - кореспондентка ТСН Ірина Маркевич знає.

Що кажуть військові, у яких проблеми зі зубами

14 тисяч 900 гривень - це ліміт на протезування тепер є у військових, ветеранів, та цивільних, що постраждали від війни. Юрій був в полоні.
 
"У полоні трохи повибивали. В основному верхні - 6 зубів не має", - каже чоловік.

Він вже проходив протезування, але після полону зуби розсипаються. Кожен випадок військового у комунальному закладі Київська стоматологія розглядає ціла комісія. Тут і терапевти і ортодонти, щоб кожному пацієнту одразу розробити план лікування. Штурмовику Андрію потрібен, ще й хірург.

"Доглядати на передовій за зубами не дуже виходить і у багатьох травми", - каже він.

Однак видалення і лікування держава Андрію не покриває. Щоб захиснику цю допомогу надати безкоштовно в комісії є представники університетського стоматологічного центру. Вони беруть на себе лікування і таким чином готують бійців до протезування.

Без лікування не можливо переходити до протезування, кажуть стоматологи. Тому військовим лікують зуби або за міськими програмами, або вони мають робити це своїм коштом і лише після цього держава оплачує протезування, де треба втиснутися в 15 тисяч гривень.

Протезування зубів / ©
Протезування зубів

Які умови безкоштовного лікування

В одній із стоматології з військовими працюють від 2018 року.

"Є пацієнти, у яких підготовка до протезування коштує більше, ніж саме протезування багато видалень багато лікування", - каже він. 

В середньому на одного пацієнта витрачається майже в половину більше ніж передбачає пакет НСЗУ. Однак в НСЗУ зазначають - ціни на протезування в регіонах нижчі ніж у столиці.

Від травня НСЗУ змінила умови для підписання цього пакету, тому чекають , що доєднаються і приватні клініки. У Національній службі здоров'я не відкидають, що зміни можуть внести навіть впродовж кількох місяців. Все буде залежати від відгуків на цей пілотний проєкт.

Протезування зубів для військових / ©
Протезування зубів для військових

Загалом на протезування для військових, ветеранів, та цивільних, що постраждали внаслідок війни на цей рік є 750 мільйонів гривень.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: ТСН 07:00 за 24 квітня 2024 року | Повний випуск новин

Раніше ТСН повідомляла, що в Україні працюють 3 програми, за якими військові або члени їхніх родин можуть отримати компенсації на житло.

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