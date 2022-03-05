Безпольотна зона над Україною: чому це необов’язково вступ США чи НАТО у війну проти Росії

Хоча в ідеалі і США, і НАТО, і Велика Британія, і окремі країни Євросоюзу мали б давно приєднатися до військової коаліції на захист України.

Переважна більшість американців (74%) підтримують створення безпольотної зони над Україною, як і повне ембарго на купівлю російської нафти і газу (80% опитаних). Про це свідчить свіже опитування Reuters/Ipsos.

За даними Пентагона, Росія вже випустила по Україні 500 ракет. Це прекрасно видно по Чернігову, Сумам, Охтирці, Маріуполю, Харкову, містечкам-супутникам біля Києва, де від житлових масивів не залишилося майже нічого. За десять днів широкомасштабної війни Росії проти України загинули 32 дитини, а 70 зазнали поранень. Під завалами будинків в Бородянці на Київщині, за словами уповноваженої ВР з прав людини Людмили Денісової, можуть досі перебувати біля сотні осіб, у тому числі діти, їхня доля невідома.

Російські загарбники розстрілюють мирних мешканців просто на порозі їхніх будинків за те, що ті відмовляються давати їм їжу. Містечко Ірпінь на Київщині Кремль просто рівняє із землею. У суботу, 5 березня, всі ЗМІ та соцмережі облетіла світлина, де сотні людей, серед яких багато пенсіонерів і дітей, ховаються під напівзруйнованим мостом від російської авіації та ракет.

Правильно сказав Володимир Зеленський: скільки ще треба відірваних рук, ніг і голів, щоб достукатися до США і НАТО? Що ще має статися, щоб Захід почув наші благання і закрив небо для польотів ворожої авіації? Чи може треба, щоб росіяни таки влаштували вибух на одній з АЕС?

У ніч на п’ятницю, 4 березня, російські війська вже обстріляли з танків найбільшу в Європі Запорізьку АЕС, що має шість енергоблоків. Зараз вона під контролем ворога. "Енергоатом" моніторить ситуацію на ЗАЕС, особливо щодо експлуатації шести енергоблоків та сховища відпрацьованого ядерного палива. Однак ситуація є вкрай загрозливою та небезпечною - порушено вимоги ядерної та радіаційної безпеки.

Проте НАТО воліє все це не помічати. Після екстреної зустрічі міністрів закордонних справ Альянсу в п’ятницю, 4 березня, блок відкинув запит Києва на закриття неба над Україною. Дійсно, простіше сидіти тихо, сподіваючись, що все само собою якось вирішиться, війна закінчиться і знову можна буде вести з Росією бізнес. Таким мовчанням НАТО вже підігрує Кремлю. Путін це розуміє, тому і погрожує війною тим країнам, які спробують закрити небо над Україною.

США, які від жовтня попереджали про напад Росії на Україну на всіх фронтах, зараз сидять, як води в рот набравши. Так, держсекретар Ентоні Блінкен каже, що Путін, імовірно, не чекав аж такої нелегкої "прогулянки" для російської армії в Україні. Проте щодо нашої перемоги у війні з Росією він сказав: "З часом, безумовно". І, що найдивніше, адміністрація Байдена не робить нічого, щоб змінити баланс сил на користь України.

Що таке безпольотна зона? Це повне закриття повітряного простору. Якщо ми говоримо про війну Росії проти України – це закриття неба для російської військової авіації, щоб Кремль перестав наносити ракетно-бомбові удари по житлових кварталах в українських містах, що призводить до величезної кількості смертей мирних мешканців.

Хто, де і коли встановлював таку зону? Прикладів запровадження безпольотної зони у новітній історії безліч. Взяти хоча б Ірак, Лівію, Сирію чи Балкани в 1990-х. Але на це треба політична воля. І це не означає, що країна чи країни, які допомагатимуть закрити Україні небо, обов’язково вступатимуть у війну з Росією на боці України.

Що використовує Росія? За словами аналітика відділу воєнної політики Національного інституту стратегічних досліджень Миколи Бєлєскова, на сьогодні РФ використовує все, що у них є в наявності з ракетного та авіаційного озброєння: балістичні та крилаті ракети комплексу "Іскандер", крилаті ракети "Калібр", ракети авіаційного базування, які Ту-22М3 запускав по Харкову. Також вони використовують пілотовану авіацію для нанесення бомбових ударів Су-24М та Су-34, а також бомби вільного падіння типу ФАБ-500. Су-35 та Су30СМ теж використовуються, хоч вони більше для повітряних дуелей, але загалом вони можуть і використовуються для наземних ударів.

"Скільки ще залишилося? Мабуть авіаційних бомб у них ще багато. "Іскандери" мабуть ще є, особливо балістичні. Пілотована авіація обраховується сотнями одиниць. Хоча всієї авіації біля 1000-1100 одиниць. Але льотчиків набагато менше, ніж піхоти. Як довго буде триматися мораль російських льотчиків, якщо їх зараз почали активно збивати навіть із переносних ЗРК, особливо бачачи, що їхні колеги сідають і не повертаються. А чим більше нам передаватимуть переносних ЗРК, це так і буде. За суботу (5 березня – ред.) - це просто якийсь літако- і вертольотопад у Миколаєві, на Чернігівщині та Сумщині", - каже ТСН.ua Микола Бєлєсков.

Два варіанти розвитку подій. За словами заступника директора Центру армії, конверсії та роззброєння з міжнародних питань Михайла Самуся, наразі Україна самотужки намагається встановити безпольотну зону - заборонити польоти російської авіації над своєю територією. Тому ЗСУ регулярно збивають вертольоти, літаки і крилаті балістичні ракети.

Якщо мова про залучення партнерів, є два варіанти розвитку подій: вони можуть допомогти нам закрити небо, поставивши засоби ППО (радари, ЗРК, можливо літаки) без особового складу; або надіслати свої підрозділи ППО, щоб вони виконували ці функції.

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Саме другого варіанту так бояться на Заході. Американський президент Джо Байден, британський прем’єр Борис Джонсон та європейські лідери кажуть, що це буде Третя світова, якщо вони закриють Україні небо. Проте ніхто ж не просить Джо Байдена вийти і сказати: "Сполучені Штати оголошують про запровадження в небі над Україною безпольотної зони".

"Я взагалі не розумію, яка проблема в тому, щоб США просто поставили нам ЗРК Patriot, дуже багато різних систем ППО і можливо свою авіацію. Можливо вони бояться, що Україна в ході боїв може втратити системи Patriot і Росія отримає передові технології? Якщо б у нас були хоча б Patriot з точки зору протиракетної оборони, тоді б Росія не могла здійснити першу ракетну фазу. Власне у них і не вийшло знищити українську ППО та авіацію. Тому зараз у них величезні проблеми з наземною фазою", - каже ТСН.ua Михайло Самусь.

На що може розраховувати Україна? France24 пише, що розрахунки Путіна на бліц-криг в Україні провалилися, тому він все більше вдається до застосування артилерії та ракетних ударів. Точнісінько так само Путін ще на посаді прем’єра діяв у Чечні, коли артилерією просто стер Грозний з лиця землі, який ООН визнала найбільш зруйнованим містом у світі.

Як бачимо, ту ж саму тактику Путін застосовує і в Україні. Тому, в ідеалі Україні потрібні американські зенітні ракетні комплекси Patriot. Аналоги є у Франції та Німеччині. Проте, як і у випадку зі США, дуже малоймовірно, що Париж і Берлін змінять свою позицію. Є ще ізраїльський "Залізний купол", який Тель-Авів вже заблокував постачати до України.

До того ж, за словами Михайла Самуся, "Залізний купол" – це система для ракет малої дальності. А щоб говорити про якесь закриття неба наприклад над АЕС, треба ставити ЗРК Patriot, не менше, які збиватимуть всі літаки, що наближаються до цих станцій.

Микола Бєлєсков додає, що безпольотна зона – так, це ідеально. І, так, це, в ідеалі, мали б бути винищувачі і системи ППО. Якщо б хоча б дали системи ППО і прикрили весь правий берег України – це було б круто. Але навіть якщо нам дадуть ПЗРК - це теж буде доволі непогано, тільки у великій кількості. Це вже мабуть тисячі одиниць. Бо проблема ПЗРК – у них невелика висота і радіус.