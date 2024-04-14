Безпрецедентна атака Ірану на Ізраїль: як країна відбила ракетно-дроновий удар та яку мету переслідував Тегеран

Іран та його маріонетки на Близькому сході у ніч проти 14 квітня завдали масштабний удар по Ізраїлю, як і передбачала американська розвідка. За даними ЗМІ, цю атаку точно можна вважати однією з наймасштабніших в сучасній історії людства – всього за кілька годин іранські військові випустили майже дві сотні дронів і ще сотню ракет різних типів. В Ізраїлі всю ніч працювала ППО.

Яку мету переслідував Іран, чи вдалося Тегерану пробити "Залізний купол" і чи відповість Ізраїль – в ексклюзиві TСН.ua. розповів Артем Зябкін.

Безпрецедентний удар по Ізраїлю

Пізно ввечері 13 квітня Іран таки почав давно анонсовану атаку на Ізраїль. В хід пішли знайомі українцям "Шахеди", крилаті ракети та балістика. Як передає CNN, ця атака стала наймасовішою в історії людства. Пуски ракет зафільмували звичайні іранці просто на вулицях одного з міст.

Комбінований удар дронами та ракетами

За даними New York Times, Збройні сили Ірану випустили щонайменше 185 "Шахедів", 36 крилатих і 110 балістичних ракет. Як передає видання Ynet, відбиття атаки обійшлась Ізраїлю в $1,3 мільярда. Проте Іран витратив у п'ять разів більше.

Принаймні частина ракет та безпілотників запускались іранськими маріонетками та угрупованнями в регіону: з Лівану, Сирії, Іраку та Ємену. На Ізраїль летіло буквально з усіх можливих сторін. На північ Ізраїлю ракети запускала ліванська "Хезболла".

Били іранці хвилями, як це зазвичай робить і Росія в Україні. Спочатку полетіли дрони, щоб ослабити та виснажити ізраїльську ППО. Але через велику відстані між країнами, за різними оцінками, перед тим як долетіти до Ізраїля, ті ж "Шахеди" мали провести у повітрі аж кілька годин. Крилатим ракетам потрібно кілька годин, а балістика ж долітає з Ірану до Ізраїля швидше – всього за 12 хвилин.

До того ж, схоже, що в Ірані спробували підійти до атаки максимально комплексно. Напередодні пусків, ізраїльські ЗМІ писали про численні кібератаки на системи ППО Ізраїля. За лічені хвилини до удару, іранці навіть вкинули фейк про те, що їм вдалося зламати ізраїльський "Залізний купол". Але ця інформація не підтвердилась – ППО Ізраїля відбивалась всю ніч і відпрацювала на 10/10.

"Іранська загроза зустріла повітряну і технологічну перевагу ЦАХАЛу, а також сильну бойову коаліцію – які разом перехопили переважну більшість загроз. 99% загроз, спрямованих на ізраїльську територію, були перехоплені – це дуже важливе стратегічне досягнення", - заявив речник ЦАХАЛу контрадмірал Даніель Хагарі.

Союзники закрили небо Ізраїля

Ізраїлю допомагали і його союзники – у небо піднялась американська, британська та йорданська авіація і знищувала дрони далеко на підльоті – у повітряному просторі Іраку. Як пише Reuters, США збили кілька іранських дронів, але точну кількість не називають. Пізніше той факт, що американські воїни в цю ніч боронили небо на Ізраїлем, підтвердив і президент США Джо Байден. Він назвав це справжньою перемогою і, зокрема доказом технологічної переваги Ізраїлю та міцності його союзників.

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"За моїм дорученням, щоб підтримати оборону Ізраїлю, протягом минулого тижня американські військові перекинули в регіон літаки та есмінці проти балістичних ракет. Завдяки цьому розгортанню та надзвичайній майстерності наших військовослужбовців ми допомогли Ізраїлю збити майже всі безпілотники та ракети, що летіли. Я щойно розмовляв із прем’єр-міністром Нетаньяху, щоб підтвердити тверду відданість Америки безпеці Ізраїлю. Я сказав йому, що Ізраїль продемонстрував надзвичайну здатність захищатися від навіть безпрецедентних атак і перемагати їх, надсилаючи чітке повідомлення своїм ворогам, що вони не можуть ефективно загрожувати безпеці Ізраїлю", - прокоментував Джо Байден.

Вперше в історії повністю на бік Ізраїлю стало і арабське Королівство Йорданія, що звісно викликало обурення в Ірані. Попри заклики не заважати бити по Ізраїлю і навіть погрози, йорданці намагались збивати все, що летіло і, на щастя ізраїльтян, вправно робили це.

Без жертв не обійшлося

Внаслідок атаки Ірану в Ізраїлі поранень зазнала 31 людина. Про це повідомили медики "Червоного щита Давида".

Приблизний список цілей, які Іран хотів знищити в Ізраїлі: морські бази, аеродроми та навіть урядові будівлі. Місцевим навіть вдалося зафільмувати приголомшливі кадри збиття іранської ракети буквально над будівлею Кнесету – парламент Ізраїлю.

Точно відомо, що Іран влучив в авіабазу "Неватім", що на півдні країни. Це визнали і в Збройних силах Ізраїля, утім уточнили, що наслідки удару зовсім не критичні і навіть продемонстрували свіже відео, як на летовище без проблем сідає літак.

Нова віха у війні

Вперше в історії конфлікту між державами, якому уже понад 40 років, Іран вдарив по Ізраїлю саме з власної території, що робить цю атаку безпрецедентною не тільки за масштабом, але й можливими політичними наслідками. У США ініціювали зустріч у форматі Великої сімки, щоб узгодити позицію вільного світу на таку безпрецедентну ескалацію з боку Тегерана.

Серйозність ситуації, що склалася підкреслюють і аналітики Інституту вивчення війни. На їхню думку атаку Ірана не варто відокремлювати від атак РФ на Україну. Очевидно, що світ розділився на два табори: західний і так звану "нову вісь зла": Росія, Іран, КНДР та Китай. Фахівців лякає рівень і успіхи в співпраці між цими країнами, яких стає все більше.

"Атака іранських дронів і ракет на Ізраїль показує, що Іран навчається у Росії та хуситів проведенню дедалі більш небезпечних та ефективних операцій, метою яких є як Ізраїль, так і США".

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Поєднання іранських безпілотників, а також крилатих і балістичних ракет було покликане збити з пантелику і знищити ізраїльську протиповітряну оборону. Частиною цієї операції стали синхронні атаки з боку підтримуваних Іраном бойовиків у Лівані та Ємені.

Цей підхід повторює експерименти Росії, в ході яких вона завдає по Україні комбінованих ударів балістичними та крилатими ракетами, а також іранськими безпілотниками з метою подолати американські та європейські системи протиракетної та протиповітряної оборони.

Використання дронів іранської розробки численними ворогами США і поглиблення зв'язків між сторонами, що їх використовують, допоможуть Тегерану, Росії, Північній Кореї та Китаю відпрацювати використання цих систем.

США, їхні союзники та партнери мають справу з дедалі більш взаємопов’язаною групою держав, які допомагають одна одній та навчаються одна в одної.

Ізраїль готує відповідь

В Ізраїлі одразу заявили, що готуватимуть "відповідь". Їхні союзники раніше просили Тель-Авів спочатку порадитись з ними, а потім уже бити. В Ірані застерегли Тель-Авів та його союзників! Якщо ті "помстяться", Іран вдарить ще раз, зокрема уже і по базах США та країн, що їм допомагають.

Як повідомляють ЗМІ, у майбутньому не виключає Тегеран і наземної операції проти Ізраїлю. Варто нагадати, що Ізраїль буквально оточують зі всіх сторін маріонетки Ірану: ліванська "Хезболла" на півночі, проіранські, сирійські та іракські бойовики на північному сході і терористи "ХАМАС" у Секторі Гази на півдні.

Що передувало атаці?

7 жовтня 2023 року ХАМАС продемонстрував – як це напасти на Ізраїль із суходолу. Тоді сотні бойовиків на байках, позашляховиках, аеропланах і просто пішки увірвалась у південні поселення країни, закатували і вбили тисячі людей, зокрема дітей, і викрали сотні невинних.

У відповідь ЦАХАЛ розпочав велику військову операцію в регіоні, увівши туди танки і нещадно обстрілюючи Газу ракетами в спробах викурити або знищити бойовиків. На жаль, ці удари забрали тисячі життів цивільних, зробивши Ізраїлю ведмежу послугу – бойовиків поменшало, але навіть західні союзники кинулись на Тель-Авів зі шквалом критики. 7 квітня ЦАХАЛ вивів більшість своїх сил з Сектору Гази, залишивши в палестинському анклаві лиш одну бригаду.

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Раніше агентство DPA з посиланням на джерела повідомило, що у Єгипті ведуться переговори про припинення вогню в Секторі Гази та звільнення захоплених заручників. На переговори до Каїра прибули директор ЦРУ Вільям Бернс і делегація угруповання ХАМАС.

Причина конфлікту Ірану та Ізраїлю доволі проста, утім дуже давня і може здаватися дивною для 21 століття. Коли внаслідок Ісламської революції ще 1979 року до влади у Тегерані прийшли фанатичні ісламісти і встановили у країні теократію, своєю ідеологічної метою вони проголосили знищення Ізраїлю і відновлення контролю мусульман над священним містом Єрусалим.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: ВИБУХАЛО УСЮ НІЧ! З Ірану летіло більше 300 цілей! Як відбивався Ізраїль і чи буде помста?!

Нагадаємо, Зеленський відреагував на атаку Ірану на Ізраїль.

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