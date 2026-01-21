Безпритульних тварин у люті морози бізнес не пускає погрітися: як допомогти їм не померти

Кіт рятується від холоду / © ТСН

Реклама

Сильні та тривалі морози стали смертельною пасткою для тисяч бездомних тварин. По всій Україні небайдужі підгодовують чотирилапих та лаштують тимчасові прихистки — так звані «пункти незламності для пухнастиків».

Чому допомога в мінус десять — це питання життя і смерті, та навіщо зоозахисники взялися змінювати застарілі санітарні норми — з’ясовувала кореспондентка ТСН Аліна Лісова.

Азазелло та інші: історії «теплого порятунку»

Пса команда «Зоопатруля» знайшла в Києві, коли він уже майже не рухався. Азазелло був геть замерзлим і знесиленим.

Реклама

Волонтери під час евакуації: «Ви б завтра вже побачили мертву собаку, бачте, як він труситься... Зараз ми спробуємо його евакуювати».

Тварину відігріли, нагодували і відвезли до притулку. Тепер він живе у комфортному вольєрі. Таких історій лише в одному притулку на Київщині — понад 150 від початку сильних морозів. Серед врятованих і пес із Ірпеня з обмороженими лапами, який настільки звик до тепла, що тепер навіть не хоче виходити з вольєра до людей.

Ірена Скакун, менеджерка ГО «Зоопатруль Україна»: «Попередні зими не були такими холодними. Кожного дня ми отримуємо велику кількість заявок. Цього разу концентруємось на тяжких випадках — тваринах із критичною гіпотермією та важкими ступенями обморожень».

Чому тварини гинуть та де їм шукати захисту?

Через війну кількість безпритульних тварин стрімко зросла. Температура нижче -10°C для них — це ризик не просто голоду, а миттєвої смерті від переохолодження.

Реклама

Ольга Мацько, UAnimals: «Тварини шукають прихисток інстинктивно: намагаються потрапити в магазини, гріються під капотами авто. Ми б хотіли, щоб люди, які бачать таких тварин, не залишалися осторонь».

Скандали через закон: чому тварин не пускають грітися?

Нещодавно мережу сколихнув скандал із супермаркетом АТБ, де тварину не пустили всередину. Бізнес пояснює: вони б і раді, але закон забороняє. Зоозахисники з UAnimals з’ясували, що у 15 містах України досі діють застарілі санітарні норми, які забороняють перебування тварин на торгових площах (супермаркети, АЗК тощо).

Зараз активісти ініціюють зміни до законодавства через Міністерство економіки, щоб запровадити адекватне зонування приміщень, яке б дозволило тваринам грітися у фоє чи спеціальних зонах закладу.

Тренд на людяність: «Котодоми» та автобуси-грілки

Поки закони в процесі змін, українці діють самотужки. Мережу заполонили відео створення саморобних прихистків.

Реклама

Киянка Ольга Васильєва зробила «котодім» зі старої тумби, знайденої біля під’їзду: «Написала записку — це котодім! Робота зайняла всього 2-3 години».

У Львові ветеран відчинив двері старого автобуса, аби вуличні пси мали змогу перечекати ніч у затишку.

Люди масово готують гарячу їжу та стелять м’які лежанки у під'їздах.

Українці вкотре доводять: людяність — це те, що рятує навіть у налютіші морози. Чотирилапі, як кажуть волонтери, усе відчувають і дякують своєю відданістю.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням: ТСН 11:00 новини 21 січня. "Рада миру" Трампа! Інсайди із Давосу! Комунальне жахіття в Києві!