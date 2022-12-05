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Експосол Безсмертний пояснив наслідки раптового візиту Шойгу до Білорусі

Автор
Марія БойкоМарія Бойко
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Час на прочитання
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Експосол Безсмертний пояснив наслідки раптового візиту Шойгу до Білорусі

Фото: Прес-служба президента Білорусі

Більшість зустрічей Шойгу у Мінську була закритою.

Український дипломат Роман Безсмертний вважає, що міністр оборони РФ Сергій Шойгу приїжджав до Мінська, щоб проіспектувати готовність окупантів до атаки на Україну. 

Про це він сказав у коментарі ТСН.ua. 

"Суть цих змін полягає в оперативному управлінні військами. Тобто це - міжвідомчі угоди, які були укладені в 2015-2017 роках. Вони були укладені між міністерствами оборони, МВС та прикордонними службами обох країн. Їх суть полягала у тому, що для забезпечення безпеки кордону та нацбезпеки Білорусь використовує російські війська, а Росія - білоруські. Туди внесені зміни щодо оперативного втручання та число цих військ. Справа у тому, що в угоді про Союзну державу між РФ та Білоруссю є норма про те, що в межах цієї держави створюється оперативне командування та війська. Я переконаний у тому, що ці зміни стосуються об'єднання для управління ними Генштабом ЗС РФ", - пояснив Безсмертний. 

Український дипломат наголосив, що Шойгу міг інспектувати готовність окупантів до атаки на Україну. 

"І не випадково там був Шойгу. Він проводив інспекцію та зустрічався з представниками генштабу, вони доповідали йому про кількість батерей ЗРК, які проходять навчання на території РБ. Більшість цих зустрічей була закрита. Думаю там йшлось про ймовірне застосування військ для атаки України та проведення оперативно-штабних навчань. Але поки це лише оперативно-штабні, проте за цим можна сховати будь-що", - пояснив Роман Безсмертний. 

Роль Білорусі у війні проти України 

24 лютого з території Білорусі на Україну рушила російська окупаційна армія. Також ця держава надає свої території для ракетних обстрілів України. 

Самопроголошений президент РБ Білорусі Олександр Лукашенко визнав, що його країна бере участь у війні проти України на боці Росії та навіть закликав українську владу капітулювати, погрожуючи "знищенням України". 

Зараз у Білорусі перебувають російські мобілізовані. Також ця країна постачає агресору бронетехніку. 

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Війна Росії проти України
Дата публікації
Перегляди
661
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