Що казати загарбникам, аби вижити: Безсмертний розповів про місяць в окупації і заплакав в ефірі (відео)

Що казати загарбникам, аби вижити: Безсмертний розповів про місяць в окупації і заплакав в ефірі (відео)

Український політик і дипломат Роман Безсмертний, який місяць прожив в окупованому селі Мотижин Київської області, називає армію країни-агресорки дикунами і варварами.

За його словами, окупанти - це люди, які живуть за межею законів і правил війни. Безмертного вразило, що вони не розуміють, що існують правила і звичаї війни.

Про це Роман Безсмертний розповів в ефірі "Сніданку з 1+1".

"Вони не розуміють, що це цивільне населення, а це військове, що це жінка, а це діти. Розрізнення немає", - розповідає він.

За словами Безсмертного, коли живеш у тих умовах, то не відчувається небезпека чи страх. Важливо було навчитися жити з окупантами, серед яких були башкири, татари, дагестанці, марійці.

"Я поступово вивчив графік, як вони (окупанти - Ред.) жили. Розумієш, що треба уміститися, аби не піймали: заряджаєш телефони, вмикаєш генератор, щоб не почули. Вимкнулися телефони, це означає, що вмикнули системи електронної боротьби. Все - параліч повний. Але тоді вони паралізували і себе, і нас. Це означає, що вони йдуть у рейд селом. Отже, телефони треба сховати, бо знайдуть. Це в окупації найбільший ворог. Я бачив, як росіяни звозили сумки з телефонами сканували їх. Які не могли розблокувати, то розстрілювали їх", - згадує політик.

Окупанти крали все, згадує Безсмертний, - телефони, навушники, сканери, побутову техніку. Адже були вражені рівнем життя українців: "Виходячи з цього шоку, вони і ставилися до нас усіх. Мовляв, зможете собі ще зробити".

Він радить не виходити з ультиматумами до окупантів. Варто розуміти, що стикнулися з дикуном, з який не треба змагатися - особливо силою. "Перше - не потрібно сперечатися. Друге - забирає, то не треба це рятувати", - каже Безсмертний.

Під час розмови політик був дуже емоційним. На запитання: що зробить, коли Україна переможе РФ, заплакав та відповів: "Найперше, про що я мрію, це зустрітися з сім'єю". За його словами, родина нараз у безпеці, але дуже далеко.

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