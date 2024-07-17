Безугла після низки скандалів втратила посаду і загриміла до бази "Миротворець" – подробиці

Народна депутатка Мар’яна Безугла таки втратила одну посаду в оборонному комітеті й загриміла до бази "Миротворець". Але не все так просто, як здається. В оборонному комітеті нардепка все одно залишається.

Що стало точкою неповернення, якими скандалами прославилася Безугла та які останні гучні заяви робила нардепка – в ексклюзиві TSN.ua. розповіла Вікторія Гнатюк.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Безугла ВТРАТИЛА ПОСАДУ і загриміла до бази “МИРОТВОРЕЦЬ”! Що цього разу накоїла нардепка?

Безугла залишилася без посади – але не все так просто!

Комітет Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки в понеділок, 15 липня, вирішив зняти Мар’яну Безуглу з посади голови підкомітету з питань демократичного цивільного контролю. Про це повідомила пресслужба фракції Європейська солідарність. Нардепка від Євросолідарності Ірина Геращенко написала в Telegram, що рішення ухвалили з ініціативи нардепки Ірини Фріз. Але, за словами Геращенко, питання зняття Безуглої з посади заступниці голови комітету "блокує Офіс президента".

Офіційно звільнити з посади заступниці оборонного комітету її намагалися вже двічі - 10 і потім спроба була ще 16 січня. Нардепи навіть блокували трибуну Ради. Тим не менш, на цій посаді Безугла залишається, а сама Безугла написала у Facebook, що рішення комітету зняти її з посади голови підкомітету з питань демократичного цивільного контролю пов’язане з її публічними заявами про проблеми у ЗСУ й слідом заявила, що комітету й так вже не існує.

"Про кишенькові підкомітети та людей-візитки або День, коли перестав існувати Комітет ВРУ з питань національної безпеки, оборони та розвідки. Реакцією Комітету на правду про проблеми в ЗСУ та звернення військових сьогодні стало голосування щодо мого зняття з посади голови підкомітету з питань цивільного демократичного нагляду та контролю. Тези: не можна дискредитувати військове керівництво, скоро комбригів будуть знімати через Фейсбук і т.д. Утрималися чотири нардепи. Колеги, підкомітету не існує, бо ви до нього не доєдналися. З нічого знімати. Комітету в нас практично не існує. Ви поховалися і створили собі кишенькові підкомітети і радо проголосували усі. Ці «підкомітети» в абсолютній більшості навіть не мають засідань, не кажучи вже про рішення. Для візиток. Ви мовчите всередині і назовні. Жодного рішення Комітету за місяці. Ні щодо викрадання людей в ТЦК та СП, ні Содоля, ні… Я залишаюсь заступницею голови Комітету, членом комітету та народним депутатом України. Справа не у візитках, справа у справах. Хто питав, чому змушена адвокатувати публічно. Бо всередині оце. Але. Ніщо не зупинить ідею, час якої настав", - написала нардепка.

Гучна критика ЗСУ та "геніальні" ідеї

Власне Безугла "славиться" критикою військових генералів та командирів, а також "геніальними" опитуваннями та ідеями в соцмережах. Й часто дописи Безуглої піддавалися розгромній критиці. Наприклад, коли вона заявила, що жінки, які виїхали після початку повномасштабного вторгнення Росії, мають також воювати на фронті, а не бути в Європі.

Законопроєкти Безуглої, які ніколи не стануть законами

Крім того, у Головному управлінні розвідки Міноборони України наголосили, що Безугла вводила в оману членів комітету з нацбезпеки, проштовхуючи законопроєкт № 4210 щодо посилення контролю над ЗСУ. Тоді "слуга" Федір Веніславський наполягав на виключенні Безуглої з парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки, однак її так і не виключили з Комітету ВР. До слова, Мар’яна Безугла є співавторкою більшості законопроєктів, що стосуються мобілізації, але от досі жодної запропонованої нардепкою ініціативи не було прийнято. Ну й як ви розумієте, реакція користувачів на таку пропозицію Безуглої не забарилася.

Провокаційні опитування

До слова, про смерть. Мар’яна Безугла на своїй сторінці у Facebook опублікувала ще одне дивне опитування. Вона поцікавилася в українців, чи бажають вони народним депутатам смерті. Цікаво, що 61% тих, хто проголосував, обрали варіант "Так". Зараз цього допису на її сторінці вже немає. У коментарях користувачі реагували на запитання по-різному. Хтось цікавився, чи все гаразд у самої Безуглої, інші нарікали, що питання надто загальне, мовляв, усім народним обранцям померти не бажаємо, а ось окремим – так точно.

Ще частина жартувала, що набагато жорстокіше буде змусити нардепів жити на мінімальну пенсію. Утім, Безуглій цього опитування здалося замало, і вона опублікувала наступне: "Чи бажаєте ви, щоб нардепи поточного скликання Верховної Ради України сиділи у в’язниці?". Тут варіантів відповіді вже було більше. 58% проголосували за "Більшість так, але є нормальні".

Ігнат не стримався!

Здають нерви і в ексречника Повітряних сил Юрія Ігната. Безугла регулярно намагалася "вколоти" і його, особливо не підбираючи слова. Але після останньої заяви Ігнат не втримався, коли Безугла звинуватила Командування Повітряних сил у начебто брехні щодо атаки на "Охматдит":

"Дитяча лікарня "Охмадит". Які ж росіяни нелюди. Для чого Командування Повітряних Сил ЗСУ знову бреше про "уламки?", - йдеться у дописі нардепки.

Згодом Безугла дещо підправила свою заяву, написавши: "Тільки Командування Повітряних Сил ЗСУ, не брешіть знову про "уламки". На ці чергові гучні звинувачення вкотре відреагував Юрій Ігнат.

"Боже, яке кончене! Хто казав про уламки? Цинічна мерзота...", - відповів він на закиди нардепки.

Критика генерала Содоля, яка отримала підтримку

Але були серед заяв нардепки й ті, хто знайшли підтримку серед українців. От-як наприклад критика генерала Юрія Содоля, якого нині зняли з посади. Безугла однією з перших почала критикувати генерала, який отримав від Володимира Зеленського звання Героя України 28 лютого 2022 року, його вона назвала "злочинцем і вбивцею" і майже щоденно робила дописи в соцмережах, звинувачуючи цього командувача у провалах на фронті, зокрема і на Харківщині.

Та крім неї відкрито критикували Содоля відомі блогери і волонтери Ігор Лаченков та Сергій Стерненко. Останній почав писати про "провали" генерала на посаді командувача морської піхоти ще взимку цього року. А 23 червня начальник штабу бригади "Азов" Богдан Кротевич на позивний "Тавр" повідомив, що подав в Держбюро розслідувань заяву проти "одного військового генерала".

Вже згодом стало відомо, що мова знову ж таки про Содоля. Але потім і Кротевич відхопив критики, після того як сфотографувався із Залужним, і поділився світлинами в соцмережах.

"Кротевич. Як можна писати сміливу справедливу заяву щодо генерала Содоля в ДБР за дії в Маріуполі та інші злочини, а потім радісно фотографуватися з його босом, який призначав Содоля на Маріуполь, Кринки, Авдіївку? Логіка причинно-наслідкових зв'язків! Ще й з генералом Зубаничем сфотографувався б. Що Посол йому сказав? "Це все ОП"? Послідовність щодо відповідальності генералів за свої військові рішення є критичною. Вони безперестанку вислизають роками. Всі. Ми маємо це вже три десятиліття. І зараз. Кругова порука. Трагедія".

Безугла про 59-ту бригаду

Зараз у ЗСУ назріває новий скандал – тепер із 59-ю бригадою. Після того як журналіст Юрій Бутусов заявив, що ЗСУ можуть втратити прифронтове місто Красногорівка і звинуватив у цьому комбрига 59-ї бригади. А після заяви "Пташки" до бригади відправили перевірку. Свою думку щодо цього висловила і нардепка Мар'яна Безугла в ефірі Радіо NV..

"В чому ж і драма, і трагедія? Послідовність і логіка рішень не змінюються. Це теж саме, що я бачила в Бахмуті, в Соледарі, я бачила на наступі в Роботино. Ще наведу приклад – Красногорівка... Там шалені ризики. Там люди тримаються з останніх сил... Там керівник бригади... посварився з керівником своєї розвідки і що робить він в такому випадку... він відправив керівника своєї розвідки безпосередньо в Красногорівку і той загинув... Ви думаєте буде справедливо проведене службове розслідування?".

Нині Безугла активно продовжує критикувати головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського й фактично прямо заявляє, що як і Валерій Залужний – він має піти.

"Памʼятаєте, після статті Залужного в «The Economist» про "глухий кут" я написала, що Головком, який не вірить в перемогу, має піти. Так ось, наступний Головком у нас такий же, і це через те, що вони – продукти однієї і тієї ж кругової поруки та сталої військової школи управління, яка наразі остаточно відстала та деградувала. Вона – не джерело для натхнення та критично неспроможна управляти вже зміненим внизу мобілізованим військом. А ще вони спʼяніли від безнаказаності і влади над людськими життями. Я зараз більш ніж впевнена, що в поточній ситуації Олександр Станіславович та Валерій Федорович не хочуть несподіваного успіху ЗСУ. Це зовсім інше, далеке нам з вами мислення. Поясню. Залужному вигідно, щоб Сирський залишався на посаді, бо за нього нічого не змінилось і можна маніпулювати далі щодо себе як єдиного і неповторного, розвиваючи політичні ігри. Сирському ж понад усе треба чіплятися за крісло, бо будь-яка більш-менш сучасна наступна команда буде кращою, вже неминучою "новою хвилею". І тільки розповідаючи казки про себе, як найбільш досвідченого, як неповторну цінність в абсолюті, не допускаючи нікого на заміну, пресуючи усіх проактивних поруч, можна сподіватися протягнути якомога довше. Наприклад, до якогось режиму припинення вогню. Тоді він, за його особистим баченням, міг би ввійти в історію і врятувати цілий пласт генеральської мафії, що зараз близька до знесення, як ніколи".

Безугла "загриміла" до Миротворця

Словом, скандали навколо Безуглої не вщухають і навряд чи збираються, вона твердить, що мовчати не буде. Тим не менш нардепка загриміла до бази центру "Миротворець" за начебто дискредитацію української влади, ЗСУ та дії, скеровані на деморалізацію війська. Про це свідчить інформація на сайті центру "Миротворець".

У повідомленні Безуглій закидаються: усвідомлені публічні дії, спрямовані на дискредитацію органів державної влади та управління України; усвідомлені дії, спрямовані на дискредитацію та деморалізацію Збройних сил України; перешкоджання законній діяльності Збройних сил України; усвідомлені дії, які спрямовані на розкол громадянського суспільства в Україні; свідоме поширення інформації, що містить державну таємницю, і яку використовує "фашистська росія" для досягнення стратегічних цілей під час планування та ведення бойових дій проти України та для проведення інформаційно-психологічних спецоперацій.

"Цілеспрямована та системна діяльність Мар'яни Безуглої проти керівництва ЗСУ у період від 2022 по 2024 р. має явні ознаки спланованої на користь російського агресора та невстановленої групи осіб інформаційної кампанії, метою якої є дискредитація вищого командного складу Збройних сил України, деморалізація особового складу ЗСУ, зниження рівня довіри громадян України до своїх Збройних Сил".

Там також звинуватили депутатку в тому, що "для досягнення цих цілей Безугла з групою невстановлених осіб через соціальні мережі свідомо вводила в оману громадян України та міжнародну спільноту,

публікуючи інформацію про діяльність ЗСУ та їхнього керівництва викривлено з явним маніпулятивним характером".

Нагадаємо, Мар’яна Безугла вийшла з фракції "Слуга народу".

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