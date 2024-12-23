Безугла розкритикувала Сирського через DeepState: що сталося і як реагують військові

Цього разу нардепка заявила, що Сирський нібито збирається мобілізувати команду DeepState та подати на них заяви до правоохоронців.

Народна депутатка України Мар'яна Безугла заявила, що головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський замість стабілізації оборони почав наступ на команду OSINT-ресурсу DeepState.

Що трапилося, до чого тут DeepState та як на заяву Безуглої реагують військові – в ексклюзиві ТСН.ua.

З чого все почалося

По обіді 23 грудня ресурс DeepState заявив, що ЗСУ опинилися в повному оточенні в Макарівці — котел навколо них нібито закрився. Однак, важливо, що цю заяву військового пабліка оперативно спростував речник Сил оборони півдня Владислав Волошин в коментарі "Укрінформу". Він зазначив, що РФ проводить понад 40 штурмів на добу, намагаючись обійти Новосілку, але українські військові активно обороняються, тому про оточення говорити зарано.

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"Зараз на Времівському напрямку вже декілька днів поспіль понад 40 штурмових дій проводить ворог: вчора – 47, сьогодні – 44. Він намагається обійти Новосілку зі східного флангу і навіть з півночі. Водночас Сили оборони півдня знають про ці наміри, ведуть активну оборону, проводять стабілізаційні заходи, і тому говорити наразі про якесь оточення рано", – зазначив Волошин.

Він додав, що ворог зазнає великих втрат — щодоби Силами оборони ліквідується близько 200 окупантів та десятки одиниць ворожої техніки.

"Вчора було знищено 8 танків і до півтора десятка броньованих машин. Сьогодні – 4 танки і до 5 бойових броньованих машин. Наші захисники знищують їхні сили, які намагаються вклинитися в нашу оборону, там, де можна, проводять активні бойові дії щодо відновлення своїх позицій", – розповідає речник Сил оборони півдня

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Після цих заяв допис з DeepState про оточення зник, натомість виступила із заявою скандальна нардепка Мар’яна Безугла. Цього разу нардепка заявила, що Сирський нібито збирається мобілізувати команду осінтерів та подати на них заяви до правоохоронців.

“Увага! Сирський замість стабілізації оборони почав наступ на команду DeepState — останній бастіон більш-менш адекватної інформації про лінію фронту. У проєкті: мобілізація команди DeepState (в піхоту їх, нема людей — нема проблеми). Звернення до СБУ та правоохоронців щодо розголошення інформації (нічого тут OSINT бавитися). Всіляка дискредитація проєкту (у Генштабу своя правда і "контрольована" ситуація). Закриття проєкту (навіщо всі ці карти? Достатньо брехливих доповідей)”, – написала нардепка.

Реакція військових

Після цієї заяви ймовірне закриття DeepState прокоментував військовослужбовець з позивним "Осман" Станіслав Бунятов.

"Краще думати, як уникати "котлів" і оточень, а не про те, як їх приховати", – прокоментував він.

Зі свого боку лейтенант ЗСУ Олександр Коваленко з позивним "Алекс" висловив невпевненість щодо правдивості інформації про наміри вищого військового командування закрити Deep State.

"Це занадто дико та банально звучить: "Команду діпів — в піхоту!" Також команда DeepState офіційно заявляла про контракти з МОУ, тому якийсь дисонанс виходить, не сильно вкладається в голові — чи дійсно це правда".

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За словами лейтенанта, яким би не було ставлення до нього, але такий проєкт має право на існування. Ба більше — це критично необхідно для адекватної поінформованості суспільства, щоб "хайпожери і неперевірені джерела не маніпулювали людськими настроями через перекручування інформації".

"Це буде максимально в стилі ра*ки (Росії – ред.) — на кінець третього року діяльності проєкту шукати щось незаконне в їхніх діях, хоча жодних конкретних відомостей вони не розповсюджують та роблять це з затримкою, тому все в межах закону. Досвід показує, що замовчування і брехня призводять до фатальних наслідків", – наголосив військовий.

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