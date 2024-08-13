Біда на Покровському напрямку: чи є загроза оточень та як допоможе прорив на Курськ

Покровський напрямок – залишається одним з найважчих на фронті. Про що постійно наголошують у повідомленнях Генерального штабу. Кількість бойових зіткнень з ворогом тут постійно найбільша на фронті.

Лише станом на ранок 13 серпня на Покровському напрямку наші захисники відбили 52 ворожі штурмові дії в районах населених пунктів Калинове, Суха Балка, Єлизаветівка, Зелене Поле, Новоолександрівка, Гродівка, Миколаївка, Желанне, Скучне, Пантелеймонівка, Тимофіївка, Новожеланне, Птиче, Воздвиженка.

Найбільша концентрація атак була поблизу Гродівки та Желанного.

Чому саме на Покровському напрямку тисне ворог, що хочуть захопити росіяни та які перспективи на цій ділянці фронту – ТСН.ua розповів військовий експерт Ігор Романенко.

Тактика росіян – наступати вздовж доріг

Покровський напрямок, за словами експерта, залишається найважчим.

"Ситуація на Покровському напрямку загострилася після захоплення ворогом Очеретиного. Це сталося унаслідок низки помилок в управлінні військами під час ротації наших бригад. Зараз росіяни використовують залізницю від Очеретиного через Прогрес у напрямку Желанного. До речі, це улюблена тактика окупантів – просуватися вздовж залізниці або шосейних доріг. Там вони почали наступальні дії ліворуч і праворуч від дороги. Тому зараз мапа у цьому районі більше нагадує їжака – багато стрілок, причому зміни разючі за два-три тижні. На північ – ворог суне на Воздвиженку, Іванівку, Веселе, та на Желанне – на півдні", – розповідає ТСН.ua Ігор Романенко, військовий експерт, генерал-лейтенант у відставці та заступник начальника Генштабу (2006-2010 рр.).

Загроза малих та великих оточень

Він додає, що, на жаль, тут у ворога є сили для того, щоб діяти та тиснути на цих напрямках.

"У цьому районі росіяни формують невеличкі тактичного рівня оточення наших військ. Спочатку пробують йти в лоб, а коли отримують відсіч, то зміщують активність на фланги. Далі вони кидають у бій все що можуть, не рахуючись з втратами, і таким чином поволі, але просуваються вперед. Зараз, з огляду на карту, такі невеличкі оточення є, починаючи від Воздвиженки через Веселе і до Желанного. Звісно, що це небезпечно. Нашим захисникам доводиться потроху відходити, щоб не потрапити в оточення", – пояснює генерал-лейтенант у відставці.

Наступ ворога на Покровському напрямку з дрібними оточеннями / Джерело: DeepStateMAP

Він наголошує, що на цьому напрямку тривають запеклі бої. За словами експерта, зараз росіяни намагаються пройти Гродівку, Красногорівку. Та за допомогою такої тактики – просуватися далі.

"Південніше від Желанного є загроза ще більшого оточення. А саме біля Новоселівки Першої, Уманського, Калинового та навколо Комишівки та Птичого. Тут вже спостерігається суттєве оточення наших військ. Зараз ворог намагається притиснути наших захисників до річки Вовча. Якщо росіяни зможуть наростити сили для наступу від Желанного на південь, то є загроза формування великого оточення", – зазначає Ігор Романенко.

Наступ ворога на Покровському напрямку / Джерело: DeepStateMAP

Яка мета у ворога і чи є загроза для Дніпра?

За словами військового експерта, ворог тисне на Покровському напрямку, аби просунутися якомога далі на захід.

"Гадаю, що ціль на цьому напрямку не місто Дніпро. До нього далеко і, щоб посунути на місто, окупантам доведеться зібрати дуже багато сил. А їх, як відомо, зараз у Путіна немає. Тому подальше просування противника, за теперішніх умов, можливе на захід, щоб потім повернути на північ на агломерацію Слов’янськ-Краматорськ. Або ж ворог може просунутися на захід, щоб потім піти південніше на Курахове або ще далі за захід, аби зайти у тил нашому угрупованню, яке обороняє Вугледар", – зауважує Ігор Романенко.

Наступ ворога на Покровському напрямку / Джерело: DeepStateMAP

Прорив на Курськ – що зміниться на фронті?

Експерт додає, що ситуація на Покровському напрямку може змінитися завдяки підрозділам ЗСУ, які зараз на території РФ просуваються до Курська.

"Росіяни підрахували, що для стабілізації ситуації під Курськом, їм потрібно зібрати військо до 30 тисяч людей. А щоб відтіснити до кордону наші сили, їм потрібно від 70 до 100 тисяч солдат. Їх вже перекидають з фронту, плюс техніку та озброєння, щоб зупинити просування наших військ на Рильськ, Льгов, Курчатов та Курськ. Вже відомо, що для цього окупанти знімають сили з Куп’янського та Покровського напрямків. Наприклад, танки росіян, які мали йти на підсилення Покровського напрямку, зараз перекидають під Курськ. Також туди стягують війська з Вовчанського, Херсонського напрямків та з-під Севастополя", – зазначає Ігор Романенко.

Військовий експерт додає, що завданням рейду до Курська і було частково покращити ситуацію на східному фронті та на його найважчих ділянках, яким є Покровський напрямок.

Покровський напрямок на фронті / Колаж ТСН.ua

За яких умов зупиниться ворог?

Ми поцікавилися думкою експерта, чи може захлинутися наступ ворога на Покровському напрямку через прорив наших військ у Курській області та що для цього потрібно.

За словами експерта, це можливо, але за єдиної умови – якщо нашим військам буде надаватися своєчасна військова допомога від західних партнерів.

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"Звісно, що певні зусилля робляться. Але суттєвої допомоги від американців поки немає. Що б там не казали, а заяви західних політиків не збігаються на практиці з реальними справами. Після піврічної паузи з допомогою американський президент вибачився перед українцями та пообіцяв "потужну підтримку" в подальшому. Але у липні нам надали допомогу лише на 200 мільйонів доларів, а тепер пакет на 125 мільйонів. Така от "потужна допомога", – каже військовий експерт.

Він пояснює, що озвучена допомога від США у сумі 1,5 мільярда доларів – це лише замовлення американському ВПК, яке розраховано на 2-3 роки. Але допомога в озброєнні та сучасній техніці нам потрібні вже зараз, щоб знищувати агресора.

"Це щось схоже на допомогу від Бельгії, яка пообіцяла нам 30 винищувачів F-16, але до 2028 року. Тим часом США допомагає Ізраїлю на 3,5 мільярда доларів. А ми пам’ятаємо, що коли ми пів року сиділи без допомоги, ізраїльтяни отримали від США сучасні винищувачі F-35 та два типи потужних бомб до цих літаків. Зараз би ці винищувачі та бомби дуже б знадобилися саме Україні, аби прискорити закінчення війни", – підсумовує Ігор Романенко.

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