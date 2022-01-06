Бігли 10 кілометрів босоніж: що відомо про родину малюків, які втекли від вітчима аж у сусідню область

Хлопчики здолали більше десятка кілометрів полем, вийшли на трасу і там їх — босих, роздягнених та брудних — побачили водії.
На Вінниччині двоє хлопчиків тікали полями та трасою від розлюченого вітчима. Братики Сашко та Іван бігли роздягнені до бабусі аж у сусідню Одеську область. Дітей помітили на дорозі водії й викликали поліцію. Де зараз хлопчаки й чому так бояться нерідного батька, йдеться 6 січня у сюжеті ТСН.19:30.
Просто посеред дороги, брудними та босими побачили двох хлопчиків водії, які їхали трасою. Коли зупинились , діти почали тікали, тому очевидці викликали поліцію.
"Побачивши машину поліції, хлопчики почали ховатися в лісопосадці. Наздогнавши дітей, ми їх заспокоїли, обігріли. Діти розповіли що йдуть до своєї бабусі в с. Перейми", — розповів поліцейських Владислав Андрюшков.
Хлопці здолали більше десятка кілометрів полем, вийшли на трасу і там їх — босих, роздягнених та брудних — побачили водії. Діти вже майже дійшли до бабусиної хати. Братики розповідають, що тікали, бо бив вітчим. Дітей оглянули лікарі, які не виявили побоїв і перехолодження.
Василь – нерідний батько хлопців. Вдома в нього ще двоє менших своїх дівчаток. Те, що бив Сашка та Ваню — заперечує. За словами матері, хлопці грались і самі вирішили піти до бабусі і були навіть взуті, лиш чоботи погубили в багнюці.
Проте сусіди кажуть, що Василь ображає дітей, а його дружина за малими геть не доглядає.
"Б’є (дітей — Ред.), мій чоловік особисто бачив. Випивають обоє, і курять. Жінка вагітна була і п’яна ходила", — стверджують сусіди.
Родина стоїть на обліку у соцслужбі, як неблагонадійна. А 31-річну Ларису навіть неоднразово штрафували за неналежний догляд за дітьми. Нині Сашко та Іванко у бабусі, але вже завтра батьки хочуть знову забрати їх додому, принаймні до кінця канікул. Адже постійно хлопці живуть і навчають в інтернаті у сусідньому селі. Чи ображатиме вітчим і надалі хлопців, обіцяють стежити у поліції.
Нагадаємо, що на Закарпатті шукають 13-річного хлопчика, який загубився дорогою з лісу.
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