"Бігають цілий день з бубнами": в Запоріжжі рятуються, як можуть, від небезпечної комахи

Запоріжжя атакує сарана / © ТСН

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У Запоріжжі та прилеглій до міста Кушугумській громаді вже декілька днів поспіль фіксують масове скупчення сарани. Про це повідомили місцеві мешканці, які виклали відповідні відео в соцмережах.

За їхніми даними, станом на 22 липня сарани настільки багато, що певна кількість цих комах залітають до відчинених вікон багатоповерхівок.

Своєю чергою мешканці приватного сектору скаржаться, що шкідники вже знищили, наприклад, частину врожаю соняшника, суттєво пошкодили інші сільськогосподарські рослини.

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Вони розповіли ТСН.ua про цілі хмари цих комах у певних районах міста.

«У неділю я з донькою приїхала на залізничний вокзал Запоріжжя. Поки очікували поїзда, побачили над вокзалом таку хмару. Спочатку не зрозуміли, що коїться. Через щільність сарани над головами налякалися, складалося враження, що їх — десятки тисяч», — розповіла нам мешканка Запоріжжя Алла Кожевнікова.

Дехто з дописувачів висуває навіть таку версію, що в такій кількості сарана сама собою раптово з’явитися не могла, тому начебто можливо таке, що її завезли навмисно.

За словами запорізьких посадовців, однією з причин появи сарани в такій кількості могло стати обміління Каховського водосховища після того, як у червні 2023 року Каховську ГЕС підірвали російські окупанти.

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Дата публікації 16:31, 22.07.25 Кількість переглядів 152 Нашестя сарани на Запоріжжя

Керівництво головного управління Держпродспоживслужби в Запорізькій області сьогодні, 22 липня, відзвітувало, що скупчення сарани було зафіксовано по всій плавневій зоні Кушугумської територіальної громади, а також у Комунарському районі міста Запоріжжя.

«У зв’язку зі швидким і непередбачуваним переміщенням летючих мас сарани було ініційовано запровадження особливого режиму захисту рослин на всій території Комунарського району загальною площею 6110 га», — кажуть посадовці.

За їхніми даними, площа зараженої шкідником території в одному з районів міста становить уже 2991,6 га.

Своєю чергою голова Кушугумської селищної ради Володимир Сосуновський у коментарі для ТСН.ua розповів, що тенденція йде до збільшення чисельності сарани.

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«Сьогодні люди бігали, ганяли сарану цілий день. Бігали з бубнами, били в бубни, щоб таким чином виганяти з полів. До цього травили сарану. Але вона згуртовується у більші стаї. Якщо стукати в бубни, то сарана злітає та перелітає до інших місць», — розповів нам Сосуновський.

Водночас заступник міського голови Запоріжжя Андрій П’ятницький так прокоментував нам ситуацію: «Цим літом у південних регіонах України спостерігається нашестя сарани. Причин цього декілька. Основною причиною розмноження сарани стала посушлива весна».

Він продовжив: «У сарани чіткий однорічний цикл розвитку. В нашій кліматичній зоні зиму вона переживає у стані яйцекладки. У роки, коли немає посухи, взимку низькі температури, більшість яєць пошкоджується грибами або вірусами. За підвищеної температури і засухи паразити, які знешкоджують яйця сарани, нормально не розвиваються, а кількість сарани росте в геометричній прогресії».

За його словами, іншою причиною є те, що сільгоспвиробники завжди регулювали розповсюдження шкідливих комах шляхом внесення хімічних засобів захисту рослин на полях, а також проведенням оранки земель.

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«Станом на зараз у період воєнних дій ці заходи не виконуються або виконуються не в повному обсязі. Таким чином, не здійснюється регулювання чисельності шкідника. Ще однією причиною є майже відсутнє Каховське водосховище, яке було водяною перешкодою для розповсюдження сарани. Зараз Каховське водосховище поросло очеретом, рогозом і комишем, що стало значною кормовою базою для сарани», — резюмував посадовець.

Як боротися з сараною

На це запитання Андрій П’ятницький відповідає, що єдиний варіант — боротьба за допомогою хімічних препаратів, які дозволені відповідним законодавством. Їх перелік зазначений у Держреєстрі пестицидів та агрохімікатів, дозволених до використання в Україні. До цього він додає, що в разі виявлення сарани населення має звернутися до фахівців Держпроспоживслужби.

«Після підтвердження наявності „вогнища“ сарани власники, балансоутримувачі відповідних територій повинні здійснити заходи для знищення сарани», — каже він.

Водночас посадовець каже, що для людського організму ці комахи (вони ідентифіковані як єгипетська сарана, Anacridium aegyptium) не отруйні і не становлять прямої загрози. Небезпека є лише для рослин — сарана майже не обирає, які саме з них знищувати.

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