"Бикують" та качають права: чому нардепи постійно потрапляють у скандали і як цьому завадити

"Бикують" та качають права: чому нардепи постійно потрапляють у скандали і як цьому завадити

Моральність публічних персон міг би підняти етичний кодекс для парламентарів. Його вже кілька років планують ухвалити у ВР.

Можновладці постійно потрапляють у скандали і з кожним роком таких історій дедалі більше. Качати права та "бикувати" VIP-персони не перестають, бо, як правило, покарання для "обраних" тануть у багаторічних слідчих та судових процесах. Максимум, що вдається — звільнити скандаліста з державної посади і це лише у випадку суспільного розголосу.

Про це йдеться 22 грудня у сюжеті ТСН.19:30.

Олександр Гогілашвілі

Заступник міністра внутрішніх справ став популярним за одну ніч і втратив роботу. Гогілашвілі влаштував скандал на блокпосту на в'їзді у Донецьку область через те, що його автівку зупинили й попросили показати документи.

Заступник міністра обурився, що правоохоронці його не впізнали. Тепер його обличчя знає вся Україна.

Після розголосу зухвалого чиновника з посади звільнили. Проте шляхом Гогілашвілі пройшло чимало можновладців.

Віталій Немілостівий

Рік тому заступника міністра з питань стратегічних галузей промисловості Віталія Немілостівого спіймали за кермом напідпитку. Покаятися чиновник не захотів і вирішив поскандалити. Поліцейським довелося надягати на розлюченого водія кайданки.

Після розголосу Немілостівого показово звільнили. Суд оштрафував його на 10 тисяч гривень та позбавив на рік водійських прав.

Можновладці продовжують потрапляти у скандали і з кожним роком таких історій дедалі більше

Олександр Трухін

Проте принцип "винний – відповідай" зазвичай в Україні не працює. У серпні 2021 року з'явилася інформація, що депутат від "Слуги народу" Олександр Трухін скоїв ДТП, в якому постраждало шестеро людей, зокрема двоє дітей. Начебто, водій був на підпитку, а тест на алкоголь проходити відмовився.

Сам Трухін запевняє, що за кермом автівки був не він. Проте відео з камер спостереження загадково зникло, а розслідування справи слідчі не коментують.

"Я впевнений що невинний, приховувати мені нічого", — заявляв тоді Трухін.

Олександр Юрченко

Нардеп від "Слуги народу" Олександр Юрченко в липні цього року у Львові скоїв ДТП. За словами свідків, політик намагався втекти з місця аварії, а потім напав на водія пошкодженого авто.

У поліції запідозрили, що депутат перебував під дією наркотиків. Проте судово-медично експертизу у суді не визнали і Юрченка виправдали.

Євген Брагар

Зі схожою історією "засвітився" слуга народу Євген Брагар, який раніше став відомим на всю країну, запропонувавши пенсіонерці продати пса "елітної породи", щоб заплатити за комуналку.

Поліцейські запідозрили водія у вживанні наркотиків. Адміністративний протокол згодом скасували, в крові нічого не знайшли.

Микола Галушко

Нині набирає обертів черговий скандал — Микола Галушко у спілкуванні з поліцейськими продемонстрував свою "вихованість" і вилаяв копів, які спинили його водія.

У фракції "Слуга народу" за поведінку депутата вибачилися, проте зухвалість можновладців у спілкуванні із народом дедалі більшає.

Наслідки

"Коли депутат поводить себе не так, то він в першу чергу підставляє політичну силу, по-друге парламент", — зазначає директор аналітичного відділу лабораторії законодавчих ініціатив Олександр Заславський.

Покарання за прояви дискримінації могли б, принаймні, почати виховувати людей при владі. Поки що допомагають лише відеодокази та публічний розголос.

Моральність публічних персон міг би підняти етичний кодекс для парламентарів. Його вже кілька років планують розробити та винести для обговорення в парламент. Проте до реальних дій так і не дійшло.

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