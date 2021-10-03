Біль і смуток Бабиного Яру: в Києві вшанували жертв трагедії 80-річної давнини

За різними даними, в Бабиному Яру були вбиті до 200 тисяч людей.

29 вересня 1941 року вони виходили зі своїх квартир із дітьми на руках. Спакувавши документи, гроші, цінні речі, теплий одяг. Так було наказано в оголошеннях. Вони думали, що євреїв кудись переселяють. Інформація про створені гетто в захопленій фашистами Європі вже просочилася до тодішнього Союзу. А ще містом розпускали чутки, що євреїв повезуть у Палестину.

Але саме Київ став першим у Європі містом, де фашисти відмовилися від усяких проміжних чи хоч трохи прихованих рішень і знищили всю єврейську громаду. Не шкодуючи навіть немовлят. Про це 3 жовтня йдеться в сюжеті ТСН.Тижня.

Ця трагедія стала всесвітнім символом Голокосту. За два дні в урочищі Бабин Яр у вересні 41-го окупанти вбили майже 34 тисячі людей. Це по одній людині кожні 5 секунд. За два наступних роки в Бабиному Яру нацисти, за різними підрахунками, стратили від 100 до 200 тисяч людей. Крім євреїв, це були українські націоналісти і радянські партизани, роми, військовополонені й пацієнти психіатричної лікарні.

Новини тижня: українці вшанували пам`ять жертв Бабиного Яру і пройшли маршрутом вбитих у Києві

29 вересня 2021-го до нинішнього Меморіального комплексу в Бабиному Яру від самого ранку несли квіти, лампадки і символічні камінці: кияни, перші особи держави, представники православних та юдейських релігійних спільнот, гості з-понад десяти країн світу. А предстоятель Православної церкви України митрополит Епіфаній, глава Української греко-католицької церкви блаженніший Святослав і головний рабин України та Києва Моше Реувен Азман провели спільну молитву.

І вже сьогодні сотні людей пройшли Києвом тим самим маршрутом, яким вели жертв Бабиного Яру 80 років тому. Із квітами і лампадками вони крокували до місця розстрілів.

Навіть зараз від такого шляху мороз по шкірі. Але Україна і світ мають зробити все, щоби такого ніколи не повторилося.

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