"Біль не зникає": у Вінниці Росія два роки тому вбила 29 людей - спогади їхніх рідних про кривавий день

У Вінниці сьогодні вшановують пам'ять жертв російського теракту. 14 липня 2022 року росіяни трьома "Калібрами" вдарили по середмістю. Загинуло 29 людей, серед них троє дітей - 8, 7 і 4 років. Поранень зазнали дві сотні.

Про це йдеться у матеріалі кореспондента ТСН Валерія Кузнєцова.

Що відомо про теракт Росії у Вінниці

Десятки пар різного взуття, які символізують постраждалих від російських рекет. Квіти і жовто-блакитні смолоскипи. Так у Вінниці вшановують жертв ракетного удару 14 липня 22 року.

Середмістя Росія обстріляла два роки тому. Після влучання трьох "Калібрів" у "Будинок офіцерів", медичний центр та багатолюдну площу стало відомо про багато загиблих.

Місце ракетного удару Росії

Спогади батьків про загиблих Олександру та Аліну

Донька пані Алли - 18 річна донька Олександра саме чекала на площі інструктора з водіння. За кілька хвилини до удару - усміхнена, записала мамі відео. Це було останнє її повідомлення.

"Після вибуху я їй одразу зателефонувала, навіть не знала, де був вибух, але зв'язку вже не було", - каже мама загиблої Алла Черняхівська.

Востаннє зранку побачила доньку і пані Олена. 25-річна Аліна працювала у банку, у відділення, куди влучила ракета вона прийшла на один день підмінити колегу. Тепер мама щотижня приїздить на місце трагедії.

"Така біль, серце розривається на частини, бо вона для мене була підтримкою, помічницею, світла добра людинка, яка всім допомагала. Я її просила, щоб вона виїхала за кордон, вона сказала я залишаюсь тут, в неї тут коханий був", - каже мама загиблої Олена Кисіль.

25-річна Аліна, яку вбили росіяни

Мати розповіла про свою 4-річну доньку, яку вбила Росія

29 голубів, які здіймаються у небо, на кожному світлина загиблих того дня. Так нині виглядає пам’ятна стела на місці влучання. Є серед них і голуб чотирирічної Лізи.

4-річна Ліза, яку вбила Росія

"Два роки, може це для когось і багато, але біль не зникає", - каже Ірина Дмитрієва, мама Лізи.

Маленька Ліза загинула на місці. Кадри закривавленого візочка побачив увесь світ, як і відео, де дівчинка напередодні разом з мамою йде до логопеда.

"Ми були прямо в епіцентрі, коли почули як гуде ракета. Ми обидві підняли голову вверх, я побачила, що ракета опускається, я повернулась думала що спиною закрию візочок, я взагалі не відчувала болю, думала просто вибух, був шоковий стан. Я ще бігала просила на допомогу, хоча була в мене зламана рука, тільки потім я зрозуміла, що сталось", - каже Ірина Дмитрієва.

Ірина Дмитрієва принесла до меморіалу її улюблену іграшку. Ліза дуже любила ведмедиків. А ще показує фото, які мало хто бачив, їх немає у мережі. Усміхнена та щаслива – саме такою усі запам’ятали Лізу, каже мама.

Мати показує фото Лізи

Того дня російські ракети вбили ще двох дітей 8-річного Кирила Пяхіна і 7-річного Максима Жарія, а восьмирічний Роман отримав тяжкі опіки. Його мама львівська музикантка Галина Олексів - загинула. Всього ж того дня російські терористи вбили 29 мирних жителів, понад дві сотні людей поранили.

Загинули одразу 39 людей! У Вінниці вшановують пам'ять жертв російського теракту

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