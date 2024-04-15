Била дитину в автобусі, а відповість за дрібне хуліганство: деталі скандалу з "лихою бабцею" у Києві

Поліція Києва встановила особу жінки, яка у автобусі перед пасажирами вдарила маленьку дівчинку з якою разом їхала. Вона не рідна бабуся дівчинки, а доглядала за дитиною, коли мати була на роботі.

"Це місцева мешканка 1948 року народження. Вона доглядає за дівчинкою, коли мати дитини на роботі. Стосовно жінки складено адміністративний протокол, за частиною 1 статті 173 – дрібне хуліганство, та направлено до Дніпровського районного суду для ухвалення рішення", – розповіли ТСН.ua у поліції Києва.

Там додають, що мати дівчинки відмовилася від написання заяви, а також – від проходження дитиною судмедекспертизи стосовно отриманих побоїв.

"Сама ж винуватиця скандалу, жінка 1948 року народження, перепросила за свої дії перед родиною", – додають у поліції Києва.

Нагадаємо, раніше до Мережі потрапило відео, як няня-пенсіонерка била та штовхала маленьку дівчинку на очах у пасажирів автобуса. Дії жінки дуже обурили користувачів Мережі. Люди вимагали притягнути няню-пенсіонерку до кримінальної відповідальності.

У Києві няня-пенсіонерка била дитину на очах у пасажирів

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