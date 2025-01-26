Била іншу по обличчю: у Києві неповнолітні дівчата влаштували жорстоку бійку

У Києві сталася ще одна бійка між підлітками. Цього разу кулачні бої влаштували між собою неповнолітні дівчата на Троєщині. У Мережі пишуть, що конфлікт виник біля одного з супермаркетів.

У поліції Києва повідомили ТСН.ua, що до них з заявами ніхто з учасників бійки не звертався. Однак поліція відреагувала на відео, яке з'явилося в Мережі.

"Ми же встановили учасників бійки. Це дівчатка 13 та 14 років. Між ними виник конфлікт. Одна з дівчат вдарила іншу по обличчю. За фактом побиття розпочато кримінальне провадження за частиною 1 статті 125 – умисне легке тілесне ушкодження. Встановлюємо всі обставини та деталі конфлікту між неповнолітніми", - повідомили у відомстві.

У Києві дівчата влаштували бійку

Там також уточнили, що матір однієї з дівчат запросили до поліції для пояснень. Вона, як це зазвичай буває, нічого не знала про бійку за участі своєї дитини.

Раніше повідомлялося, що на Київщині підлітки у підвалі побили хлопця. Справою вже зайнялася поліція. Більше про інцидент читайте у новині.

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