Била "Калібрами" та БПЛА: всі подробиці нічної потужної атаки РФ по Одесі (фото, відео)

У ніч проти 14 серпня Росія атакувала Одесу. Окупанти били по цивільних об'єктах, пошкодили гіпермаркет Fozzy, внаслідок атаки є постраждалі.

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Били ракетами "Калібр" та безпілотниками

За даними ОК "Південь", ворог атакував Одесу ракетами із Чорного моря "Калібрами" та ударними безпілотниками. Уламки від ворожих цілей пошкодили гуртожиток одного з навчальних закладів та супермаркет Fozzy, а потім спалахнула пожежа.

"Внаслідок збиття ракет, які ворог спрямував у середмістя Одеси, уламками було пошкоджено гуртожиток одного з навчальних закладів та супермаркет. Вибуховою хвилею у кількох будівлях понівечено вікна та балкони, побито припарковані поруч автівки.

На двох об'єктах спалахнули пожежі. Вогнеборці працюють над їх ліквідацією", - сказано у повідомленні.

Попередньо було відомо про трьох постраждалих - це співробітники супермаркету. Двоє з них госпіталізовані. Їм надано медичну допомогу.

Вранці голова ОВА Олег Кіпер додав, що всі цілі ППО збила. Однак уламки, які попадали, завдали шкоди цивільним об'єктам. Так, крім гуртожитка та супермаркету, відомо про падіння уламків на житловий будинок.

"Вибуховою хвилею у кількох будівлях вибито вікна, пошкоджено припарковані поруч автівки. На трьох об'єктах виникли пожежі. На місці працюють всі відповідні служби. Відомо про трьох постраждалих співробітників супермаркету. Всім надана медична допомога. Двоє з них госпіталізовані", - повідомив він.

Нічна атака по Одесі 14 серпня. ФОТО: Андрій Єрмак/Telegram / Фото: Facebook/Оперативне командування "Південь"

Яка була ціль атаки

Речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк в ефірі національного телемарафону 14 серпня зауважила, що ціллю росіян було середмістя, тому ракети та дрони приходилося збивати над житловими кварталами.

"А це означає, що саме туди ворог спрямовував ракети. І, зокрема, від падіння уламків ракет сталася пожежа й у супермаркеті. Люди отримали поранення від вибухових хвиль і падіння тих предметів, які були у супермаркеті", – зазначила вона, наголосивши, що не виключено, що під загрозою була портова інфраструктура.

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Наслідки ворожого удару

Через атаку Росії пожежа виникла у супермаркеті, житловому будинку та гуртожитку. Керівник Офісу Андрій Єрмак опублікував відео пожежі у гіпермаркеті Fozzy. На кадрах видно масштаби пожежі. Великі язики вогню піднімаються високо в небо, дим видно за декілька кілометрів.

Вранці у Мережі з'явилися кадри, на яких видно наслідки атаки - супермаркету майже немає.

Також у соціальних мережах мешканці Одеси публікують відео пожеж, які виникли у гуртожитку та житловому будинку.

Нічна атака по Одесі: з'явилося відео потужної пожежі у відомому гіпермаркеті

Як повідомили у міській раді, під час нічної атаки по Одесі постраждало 7 закладів освіти. 6 у Приморському районі і 1 у Хаджибейському. У дитячих садках, школах і центрах розвитку пошкоджено вікна та двері. Станом на зараз проводяться роботи із ліквідації наслідків.

Як повідомляли раніше, окупанти тричі атакували вночі Одещину ударними дронами та ракетами "Калібр".

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