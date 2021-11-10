Била по обличчю, бо не хотів робити аплікацію: у Житомирі мати звинувачує виховательку у насиллі

Била по обличчю, бо не хотів робити аплікацію: у Житомирі мати звинувачує виховательку у насиллі

Якщо провину виховательки доведуть, їй загрожують виправні роботи або обмеження волі до 2 років.

У Житомирі мати 6-річного хлопчика звинувачує виховательку у застосуванні сили. Вона нібито била дитину по обличчю, бо не хотів робити аплікацію. Педагогиня все заперечує. А у садку кажуть - у неї бездоганна репутація.

Про те, чи повірять цьому поліція та чиновники від освіти - 9 листопада йшлося в сюжеті ТСН.19:30.

Мама каже, синець на щоці сина помітила, коли прийшли додому.

"Почала розглядати, побачила - що це слід від удару. Мені це здалося не нормально і я почала розпитувати дитину", - розповідає Тетяна Добровольська.

Тетяна виклала фото у батьківську групу. Кілька батьків написали - їхні діти бачили, як вихователька вдарила Віктора, бо той не хотів робити аплікацію:

Мій малий сказав, що дійсно Сніжана Миколаївна вдарила Віктора по обличчю і всі дітки бачили це.

Я шокована, моя Соломія також говорить, що вихователька вдарила, бо він не хотів сідати біля дівчаток і хлопчиків, робити півника.

Але вихователька, твердить Тетяна - усе заперечувала. Зараз педагогиня у відпустці. Її реакцію переповідає завідувачка.

"Вона сказала: Я нічого не робила. Я такого не могла", - зазначила Тамара Касьянчук.

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За словами завідувачки, вихователька сама була шокована і запевняє, що синець дитина отримала не у садочку, тому що ніхто з тих, хто працював саме з цією дитиною, його не помітив. Крім того, мама, коли забирала сина, жодних зауважень не мала.

За вісім років роботи - жодної скарги - каже керівниця про підлеглу. І того дня Віктор з посмішкою біг до виховательки. Це мовляв видно на відео з камер спостереження, яке показували мамі.

Але мама невблаганна. У травмпункті зафіксувала слід удару. Написала скаргу до відділу освіти.

"Ми підключимо психологів, анкетування батьків. Воно буде теж важливо, щоб зрозуміти ситуацію. Не буду стверджувати, чи цей факт відбувся, чи не відбувся, але сам факт - описаний в скарзі - він не припустимий", - зазначила перша заступниця керівника департаменту відділу освіти Світлана Ковтуненко.

А ще пані Тетяна понесла скаргу в поліцію - там відкрили провадження за нанесення легких тілесних ушкоджень.

"Працюють ювенальні інспектори, працюють дізнавачі, збирають інформацію щодо обставин події", - розповіли правоохоронці.

Новини Житомира: мати 6-річного хлопчика звинувачує виховательку дитсадка в застосуванні сили

А от переводити сина в іншу групу мати відмовилась. Наразі 6-річний Віктор вже кілька днів не ходить у садок.

"Я сказала, а чому жертва насилля має переходити в іншу групу. Я хочу, щоб моя дитина була захищена. І я хочу, щоб інші діти, які там будуть навчатися після моєї дитини, також були захищені", - наголошує жінка.

Якщо провину виховательки доведуть, їй загрожують виправні роботи або обмеження волі до 2 років.

Нагадаємо:

У Запоріжжі суд виніс вирок виховательці дошкільного закладу, яка вийшла на прогулянку з дітьми, а одного малюка забула в групі. В цей час 4-річна дитина сама захотіла вийти на вулицю і випала з вікна.

А у Дніпрі вихователька одного з дитячих садків грубістю довела до сліз 4-річного хлопчика. А за словами мами малюка, до нього також застосовувався фізичний вплив. Аудіозапис інциденту мама дитини згодом виклала в соціальні мережі. Його зробив сам малюк, який записав на диктофон смарт-годинника, що відбувається в групі.

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