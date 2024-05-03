Били барана та шкодили свині: у Рівному виник скандал через знущання над тваринами

У рівненському парку історичної реконструкції "Оствиця" камери зафіксували двох парубків, які ображали тварин. Це викликало шквал обурення українців, які стежать за тваринами у соцмережах.

Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Анни Махно.

Мешканців парку історичної реконструкції "Оствиця" добре знають не лише у Рівному, а й у різних куточках України. Слідкують за їхнім життям у соцмережах.

Але останні опубліковані відео викликали шквал обурення у користувачів: камери спостереження зафіксували, як двоє невідомих б'ють барана Босю дерев'яною колодою по голові. А ще шкодили свині Фросі.

Молодики, які знущались з тварин

"Фросі якусь там каменюку кинули теж в хатинку Підходили до одної з нутрій. Один із хлопців хотів взяти її за хвоста і швирнуть у воду, щоб другий зняв на відео", - каже Юрій Ойцюсь, керівник клубу історичної реконструкції "Оствиця".

Людей обурила така поведінка. Сотні коментарів з обуреннями і у соцмережах. Бо онлайн показують не лише життя тварин, вони допомагають збирати кошти на ЗСУ.

"Я знімаю відео, монтую, викладаю і даю посилання на збір. І у кожної з тварин своя історія. Нутрія прийшла сама і дала потомство. Джина тут опинилась після втрати господаря. Це коза одного з наших товаришів, який помер. А от Бося це нині такий лагідний, коли з'явився на "Оствиці" був дуже агресивним", з зазначає Юрій.

Свиня Фрося тут, бо її господар служить у ЗСУ. Бося ж, якого невідомі били по голові колодою, теж рогата зірка.

Фрося

Тих, хто ображав цих тварин, взялися шукати копи. Та кривдники самі прийшли до поліції.

"Ми самі не хотіли завдавати якоїсь шкоди тваринам. Тому шо ми знаємо, що барани так граються типу всякими такими штуками", - кажуть кривдники.

Тим часом, щоб втішити Босю рівняни несуть йому смаколики. А він з іншими мешканцями "Оствиці" продовжує збирати на ЗСУ.

Молодики, які знущались з тварин

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Новини за 3 травня 2024 року | Новини України

Нагадаєм, у Києві врятували величезного бобра.

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