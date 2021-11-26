Били ключкою, топили та закопали на кладовищі: моторошні подробиці розправи над таксистом

Били ключкою, топили та закопали на кладовищі: моторошні подробиці розправи над таксистом

Чоловіка буквально поховали живцем.

У місті Ківерці на Волині група молодиків жорстоко побила місцевого 34-річного таксиста. Потім його вивезли на кладовище, змусили викопати могилу та засипали землею. Чоловік дивом вижив. Нині за його життя борються медики.

Про подробиці жахливого випадку - 25 листопада йдеться в сюжеті ТСН.19:30.

Як з’ясувалося, перед тим, як кинути його до ями, чоловіка катували упродовж трьох годин. Його били ключкою для гольфу, мечем і навіть стріляли над головою, а також занурювали у воду.

Потерпілий працює таксистом. За попередніми даними, один з нападників йому заборгував гроші. Призначив зустріч вдома, щоб, начебто, віддати гроші.

Двох осіб уже затримали. Це місцеві мешканці 23 і 30 років, їм вже повідомлено про підозру за двома статтями кримінального кодексу України.

Скільки усього було нападників – у поліції з’ясовують. За розбій та викрадення автівки їм загрожує до десяти років ув'язнення.

Затриманим за скоєне загрожує до десяти років. Але справу можуть і перекваліфікувати. Завтра нападникам, найімовірніше, обиратимуть запобіжний захід.