Били ногами, гумовими кийками та палицями: шокувальні деталі катувань вʼязнів в колоніях України

Слідчі ДБР виявили, що в одній з українських в’язниць на Полтавщині службовці займались здирництвом і жорстоко поводилися з в’язнями.

Скандал в українських в’язницях. Державне бюро розслідувань викрило масштабну систему катування в’язнів. Систематичні побиття, знущання та побори одразу в кількох колоніях в різних регіонах України.

Що дізналися слідчі, хто брав участь у катуваннях і навіщо, а також що загрожує жандармам? Подробиці розповів в ексклюзивному сюжеті для TSN.ua журналіст Артем Зябкін.

Моторошна новина

29 травня Державне бюро розслідувань опублікувало моторошну новину. Слідчі ДБР після ретельного аналізу та перевірок виявили, що в одній з українських в’язниць на Полтавщині службовці займались здирництвом і жорстоко поводилися з в’язнями.



“Працівники ДБР викрили численні факти катування ув’язнених у низці регіонів України. Повідомлено про підозру чотирьом службовим особам Державної установи «Божковська виправна колонія (№16)». У ході розслідування були викриті численні факти знущань та побиття осіб, які відбували покарання у колоніях. Слідством встановлено, що жертвами злочинців були майже всі, хто потрапляв до колонії. Процес виявлення осіб, які стали жертвами службових осіб колонії, триває”, — йдеться у повідомленні.

У ДБР заявили, що мають навіть відеодокази ганебної поведінки з боку кількох працівників “Божковської виправної колонії”. За словами слідчих, у цій тюрмі побиття та гноблення чекали майже на всіх новоприбулих засуджених. Також з’ясовується, чи були випадки смерті внаслідок жорстокого поводження.

“Новоприбулим погрожували поселенням серед «відторгнутих загалом» в’язнів та били до тих пір, поки не ламали волю й примушували беззаперечно виконувати будь-які вказівки. Наразі перевіряється інформація навіть про факти смерті від побоїв. Установлено, зокрема, що з моменту прибуття до колонії кожен із засуджених проходив жорстку процедуру приймання, під час якої новоприбулих засуджених змушували прибирати підлогу, знімаючи вказаний процес на відеокамеру. У разі відмови до нього застосовувалися тортури: били руками, ногами, гумовими кийками, палицями у різні частини тіла, викручували руки тощо. Серед іншого, наприклад, задокументовано факт завданнЯ понад 200 ударів одному із засуджених”, — повідомили в ДБР.

Катували не тільки на Полтавщині

Але і це ще далеко не все! У ДБР заявили, що мають інформацію про катування і в інших виправних установах країни. Подібні тортури нібито відбувались систематично і одразу в кількох в’язницях в різних регіонах. В яких саме – наразі що не уточнюють.

“У матеріалах також містяться й інші факти катувань у цій та інших виправних установах, які наразі є предметом дослідження. Чотирьом службовим особам Державної установи «Божковська виправна колонія (№16)» повідомлено про підозру за частиною другою статті 127 (катування) КК України (в редакції статті до внесення змін Законом № 2812-ІХ від 01.12.2022)”, — йдеться у повідомленні.

Саме тому, слідчі уже пішли “наверх” і перевіряють не просто в’язниці та їхнє місцеве керівництво, а й проводять обшуки в офісі Північно-Східного міжрегіонального управління з питань виконання покарань ДКВС та у керівника цієї установи. Його підозрюють в умисній органзації системи поборів з в’язнів для власного збагачення.

“Проводиться робота щодо встановлення інших фактів катувань та збір доказів щодо причетності інших службових осіб колонії, в тому числі керівного складу. Також проводяться слідчі дії в офісі Північно-Східного міжрегіонального управління з питань виконання покарань ДКВС та у керівника цієї установи. Крім інформації про можливу організацію системи поборів та знущань у підпорядкованих закладах виконання кримінальних покарань, перевіряються також підстави отримання ним у приватну власність майна, яке значно перевищує його офіційні доходи. Йдеться про численні квартири, офісні приміщення та елітні автомобілі. Процесуальне керівництво здійснює Офіс Генерального прокурора України”, — повідомили в ДБР.

Там уточнили, що катам загрожує до 10 років ув’язнення.

Водночас ЗМІ повідомили, що 28 травня правоохоронці проводили обшуки у керівника Північно-Східного міжрегіонального управління з питань виконання покарань ДКВС Георгія Романова.

Нагадаємо, що нещодавно Верховна Рада України дозволила деяким категоріям в’язнів вступати до лав ЗСУ, а в обмін на це отримувати амністію. В мережі вже навіть є світлини, як відомі українські бригади проводять агітацію у виправних колоніях, закликаючи засуджених стати на захист батьківщині. А такі ганебні дії представників держави в колоніях вже точно не мотивуватимуть в’язнів допомогати власній країні.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Це шок! Били ногами, гумовими кийками та палицями: моторошний скандал у вʼязницях!



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