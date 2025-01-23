Били, спираючись на підлітка: побиття дівчинки у Білій Церкві обросло новими деталями

В Мережі знову спливли нові деталі і вони не вкладаються в голові. Гучні заяви зробили уповноважена президента України з прав дитини, а також мати одного з підозрюваних. А ще стало відомо, чи є серед фігурантів злочину родичі впливових осіб.

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Жорстоке побиття дівчинки на Київщині

Впродовж цього тижня в історії з побиттям 12-річної дівчинки у Білій Церкві щодня з’являлися оновлення. З останнього – 22 січня Білоцерківський міськрайонний суд відправив під варту 16-річного хлопця, якого підозрюють у побитті дівчинки. Він перебуватиме під вартою до 20 березня включно без права внесення застави. Мати підозрюваного у катуванні дівчинки в Білій Церкві заявила, що вони подаватимуть апеляцію, бо: "Провину повинен понести не лише він один".

"З однієї дитини винного робити ніхто не буде. А він один, і з нього зробили демона. Хоча насправді це не так."

Тим часом 16-річний підліток заявив, що шкодує про вчинене, але надалі коментувати інцидент відмовився.

Потерпілу дівчинку підтримують психологи / Фото: скриншот з відео

Реакція уповноваженої президента України з прав дитини

Уповноважена президента України з прав дитини Дар'я Герасимчук в ефірі телеканалу “Еспресо” заявила, що за те, що зробили з 12-річною дівчинкою, повинні бути покарані і самі діти, і їхні батьки. Вона зауважила, що її обурюють заклики до розправи над дітьми, наголосивши на тому, що їх такими виховали батьки, які повинні розділити відповідальність.

З чого все почалось?

Нагадаємо, що почалося все з відео, на якому зафільмовані знущання старшокласників над дівчинкою. Ці кадри потрапили до Мережі. Підлітки били дівчинку ногами, руками, клеїли на голову жувальну гумку та вимагали гроші – 15 тисяч гривень. Зокрема, зловмисники відібрали у неї мобільний телефон, а знущання знімали на відео. Ударів по тілу дівчини завдавали як хлопці, так і дівчата. На відео чути, як дівчинці кажуть, що її "закопають у калюжі". А після слів "свято наближається" та вислову "день святого побиття" один із присутніх почав читати "Отче наш". В цей момент дівчинці знову розпилили в обличчя невідому речовину та завдали удару по голові. Словом, вам треба це побачити і почути.

Побиття дівчини у Білій церкві / Скриншот

Реакція мережі

Загалом на цю ситуацію звернули увагу тисячі українців, серед них було багато блогерів. Вони закликали встановити і покарати винних. Українці у Мережі ж теж активно реагують на заклики і вимагають справедливого покарання. Зокрема, емоційно відреагував на кричущий інцидент із дівчинкою і український співак Тарас Тополя. На своїй сторінці у Facebook він зауважив, що гурт "Антитіла" слідкуватиме за розвитком подій навколо цієї історії.

Що кажуть у поліції?

Начальник управління ювенальної превенції Департаменту превентивної діяльності Нацполіції Василь БОгдан повідомив, що в побитті 12-річної дівчинки в Білій Церкві брали участь 10 підлітків. Імена учасників уже встановили. Спочатку нападникам інкримінували легкі тілесні ушкодження. Але після резонансу підозру переглянули. Нині всіх підозрюють у катуванні, а 16-річного парубка, який ударив її по голові та розпилив в обличчя газовий балончик – ще й у вимаганні коштів під час воєнного стану. Йому загрожує до 12 років позбавлення волі.

Побиття 12-річної дівчинки вже розслідує поліція / Фото: скриншот з відео

Розмова з тіткою потерпілої

Поки правоохоронці виконували свою роботу, стали відомі ключові подробиці жорстоких знущань з 12-річної дівчинки в Білій Церкві Київської області групи підлітків. Вони проливають світло на те, чому підліток Ярослава стала об’єктом знущань з боку своїх однолітків. ТСН.ua розшукав і поспілкувався з хрещеною Ярослави – Наталією Яковлевою.

"До повномасштабного вторгнення Ярослава з родиною мешкала в Іванкові Київської області. Недалеко від їхнього будинку росіяни тоді розмістили ракетні установки, націлені на Київ. Дитина багато чого пережила тоді."

Жінка додає, що згодом їхній родині вдалося втекти звідти. Дитина почала адаптовуватися до мирного життя у Білій Церкві – займалася спортом, ходила в басейн, намагалася знайти друзів. Дівчинка дуже любить свого батька. Коли він приїжджає додому, для неї це справжнє свято. За даними відкритих джерел, він є військовослужбовцем. Ярослава дуже любить тварин – у неї є два коти, собачка. Вона дуже добра, хоча й була дуже налякана пережитим.

Що кажуть у родині Ярослави?

Хрещена постраждалої Ярослави розповіла ще одну версію і хронологію подій.

"Розповім вам те, що мені розповіла про ці події Яся. За два тижні до всього цього одна з дівчат запропонувала їй покурити траву. Ярослава, звісно, відповіла відмовою. Додала, що займається спортом і її це не цікавить. На цьому наче все завершилося. Наскільки відомо, ця дівчина, яка пропонувала Ярославі траву, сама її курить та вживає наркотики. Згодом Ярослава під час спілкування зі своєю подругою розповіла про те, що їй пропонували курити наркотики. Але розповіла це в приголомшливому контексті, розповіла, що у тієї, хто пропонувала, є виходи на торговців наркотиків. Та подружка, яка почула все це, розповіла ще комусь. Інформація дійшла до тієї дівчини, яка пропонувала це Ярославі. Ймовірно, ця ж дівчина, яка пропонувала, почала розмовляти зі своїми друзями про це і додала, що треба цю "малолітку провчити". Потім згадали випадок, що хтось комусь кинув під двері петарду, словесно звинуватили в цьому Ярославу".

Як Ярослава опинилася у парку?

Як Ярослава опинилася у парку? На це запитання пані Наталія відповіла, що її в це місце під приводом прогулянки запросив хлопчик, з яким вона товаришувала, але який своєю чергою товаришував з майбутніми кривдниками.

ЦИТАТА ЖІН 4: "Ярослава в тому парку, який на відео, двічі на день вигулювала собаку. Так було й цього разу. Група підлітків перестріла Ярославу і почала "перевиховувати". Вимагали від неї нікому не казати ні про наркотики, ні про цей день. Ярослава розвернулася і пішла, її наздогнали та почали бити. Потім вона попрохала віддати їй її собаку, про яку вона на мить забула. Її наздогнали і почали добивати. Після цієї ситуації вона дуже багато спала дома. У неї величезна втома".

Якого покарання вимагає родина дівчинки?

Наталі Яковлева уточнила, що мати Ярослави вимагає справедливого покарання для всіх фігурантів, а не такого, щоб більшість із них була зі статусом свідків у справі. Пані Наталія каже, що працює реабілітологинею, тому зауважує, що похресниці тепер важливо зробити МРТ для того, щоб дослідити її стан здоров’я.

"Її били, спираючись на іншого підлітка. Уявляєте?! У неї тепер можуть бути мікротріщини в будь-якій частині тіла. Я знаю, якими можуть бути наслідки. Травми спочатку можуть відчуватися як гематоми, а насправді бути більш важкими. Просто смішно від формулювання, що Ярославі були нанесені "легкі тілесні ушкодження."

Поліція прокоментувала скандальну версію

Своєю чергою в поліції Київщини, відповідаючи на запитання журналіста ТСН, прокоментували інформацію щодо наявності версії з наркотиками.

"Наразі під час досудового слідства встановлюються всі мотиви вчинення кримінального правопорушення. Дійсно, перевіряються вказані факти, але станом на зараз час у органів слідства відсутня інформація щодо конкретного спонукання до вживання потерпілою наркотичних засобів. Звісно, якщо такі факти підтвердяться, то буде негайне беззаперечне безальтернативне реагування в рамках чинного законодавства. Ми розуміємо, що не можна допускати девіантну поведінку, дітей зокрема".

Хто є батьками фігурантів?

Після того як інцидент набув розголосу, у Мережі почали точитися дискусії - а чи є серед фігурантів злочину родичі впливових осіб?

На це питання під час брифінгу відповів керівник слідчого управління ГУНП у Київській області Віктор Луговий. За його словами, фігуранти справи щодо побиття дівчинки в Білій Церкві раніше не мали проблем із поліцією і не перебували на обліку. Інформація про те, що їхні батьки працюють у правоохоронних органах чи на державних посадах, не підтвердилася.

"На цей час відсутня будь-яка інформація про те, що учасники події або їхні батьки є чиновниками чи правоохоронцями. Це питання також ретельно перевіряється. Деякі батьки фігурантів воюють у Збройних силах України, захищають нашу державу. Ми дякуємо їм за це. Також серед батьків є ті, хто помер, ті, хто не працює, і ті, хто має роботу. Це факти, які я хочу зафіксувати."

Нагадаємо, раніше спливли нові ключові подробиці жорстоких знущань з 12-річної дівчинки в Білій Церкві Київської області групи підлітків.

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