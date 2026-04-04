Біля одного з будинків у Києві виявили тіло чоловіка: що сталося

У Києві виявили труп чоловіка на території житлового комплексу у Подільському районі столиці. Місце з тілом оперезано попереджувальною стрічкою.

У Мережі пишуть, що загиблий випав з вікна багатоповерхівки. На опублікованих кадрах видно, як поруч з тілом у пакеті проходять люди, а також їздять на самокаті.

У поліції Києва ТСН.ua підтвердили, що трагедія сталася у будинку по вулиці Олександра Олеся, 4-а. Чоловік загинув після падіння з висоти.

«74-річний чоловік випав з висоти сьомого поверху. Попередньо самогубство. На місці події працюють правоохоронці та встановлюють всі обставини трагедії», — розповіли нам у поліції Подільського району.

Там додають, що причина падіння з висоти наразі не відома, але є інформація, що чоловік мав проблеми зі здоров’ям та вживав алкоголь.

Нагадаємо, у Солом’янському районі Києва 3 березня 10-річний хлопчик загинув після падіння з 19-го поверху багатоповерхівки.