Біля одного з будинків у Києві виявили тіло чоловіка: що сталося
У поліції розповіли деталі трагедії.
У Києві виявили труп чоловіка на території житлового комплексу у Подільському районі столиці. Місце з тілом оперезано попереджувальною стрічкою.
У Мережі пишуть, що загиблий випав з вікна багатоповерхівки. На опублікованих кадрах видно, як поруч з тілом у пакеті проходять люди, а також їздять на самокаті.
У поліції Києва ТСН.ua підтвердили, що трагедія сталася у будинку по вулиці Олександра Олеся, 4-а. Чоловік загинув після падіння з висоти.
«74-річний чоловік випав з висоти сьомого поверху. Попередньо самогубство. На місці події працюють правоохоронці та встановлюють всі обставини трагедії», — розповіли нам у поліції Подільського району.
Там додають, що причина падіння з висоти наразі не відома, але є інформація, що чоловік мав проблеми зі здоров’ям та вживав алкоголь.
Нагадаємо, у Солом’янському районі Києва 3 березня 10-річний хлопчик загинув після падіння з 19-го поверху багатоповерхівки.