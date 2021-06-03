Билися, штурхалися та сварилися: на сесії Рівненської облради почубилися депутати

Причиною сварки на сесії обласної ради стали зарплати медиків.

У Рівному на сесії облради почубилися депутати. Інцидент стався, коли обговорювали питання про зарплати медиків.

Про це йдеться в сюжеті ТСН.Ранок. 3 червня.

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Під час обговорення фінансування зарплат медиків депутати почали скандалити, після чого - штурхатися. Але і після цього не порозумілися.

Уже згодом голова обладміністрації повідомив, що обласна рада призупинила фінансування медицини та протидії COVID-19. Бо на сесії двічі поспіль чотири фракції фактично заблокували це питання. Власне у цей час депутати і зчепилися.

Новини України: у Рівному на сесії побилися обласні депутати

Нагадаємо, у Верховній Раді під час позачергового засідання 30 березня, коли виступала очільниця фракції "Європейська солідарність" Ірина Геращенко, між парламентарями сталася сутичка. Поштовхалися депутати від "Євросолідарності" і "Слуги народу", коли обговорювався погром Офісу президента під час протесту на підтримку Сергія Стерненка.

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