Білий дім розглядає дії Росії як початок вторгнення: про що Кулеба говоритиме з Блінкеном і на що готові США

Білий дім розглядає дії Росії як початок вторгнення: про що Кулеба говоритиме з Блінкеном і на що готові США

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба усю ніч напередодні проводив консультації із главами західних дипломатій.

Сполучені Штати розглядають дії Росії як початок вторгнення до України і обіцяють згодом запровадити пакет санкцій. У ці хвилини в американській столиці перебуває очільник МЗС України Дмитро Кулеба, він зустрінеться із держсекретарем США.

Про що головний дипломат України говорить із Ентоні Блікненом і на що готові Сполучені Штати - 22 лютого йдеться в сюжеті ТСН.19:30.

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Так, у Сполучених Штатах вважають останні дії Росії вторгненням. Про це сказав офіційно поки що заступник головного радника США з національної безпеки Джон Файнер в інтерв’ю CNN.

Звичайно, ті санкції, які напередодні Сполучені Штати екстрено ввели проти так званих "ЛДНР" - це не все. Ширша відповідь на дії Росії буде сьогодні. Про це напередодні високопоставлений чиновник Білого дому на умовах анонімності запевнив журналістів. Речниця Білого дому Джен Псакі теж зробила твіт на цю тему. Написала, що вони вітають рішення Німеччини зупинити сертифікацію "Північного потоку-2" і додала, що США продовжать своїми заходами.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба усю ніч напередодні проводив консультації із главами західних дипломатій саме на тему, що ж має стати спусковим механізмом для запровадження пакету широкомасштабних санкцій проти Росії.

"Ми бачимо позитивну динаміку щодо застосування санкцій. Ми розуміємо підхід наших партнерів, що вони готові рухатися вперед, нарощуючи ці хвилі санкцій і тиск, ми продовжуємо з ними дискусію, що саме має стати цією остаточною причиною для застосування санкцій і сьогодні я продовжу цю розмову вже на очній зустрічі з Ентоні Блінкеном.

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Із Блінкеном, а також міністром оборони США Ллойдом Остіном, Кулеба також говоритиме про цілком конкретні речі - збільшення військовоі допомоги, економічної підтримки України. Окрім того, Сполучені Штати на ряду із Британією і Росією є гарантом української безпеки за Будапештським меморандумом. З Росією все зрозуміло. Тим не менше, саме Будапештським меморандум Україна хоче активізувати і вже звернулася до Ради Безпеки ООН із цього приводу. Вже завтра міністр Кулеба буде на Генасамблеї ООН.

США розглядають дії Росії як початок вторгнення до України і обіцяють запровадити пакет санкцій

"Ситуація стала набагато ширшою. І Зараз ми будемо основний фокус робити на застосуванні механізму Будапештського меморандуму, за яким Україні були надані певні гарантії безпекові. На застосуванні механізму Ради Безпеки ООН для гарантування безпеки нашої держави. Запевняю вас, що Україна використає кожен інструмент, наявний в розпорядженні дипломатії, для захисту нашої держави. Якщо якихось інструментів в сучасній дипломатії бракуватиме, ми придумаємо такий інструмент, ми зробимо так, щоб партнери підтримали його і разом з нами використали його", - зазначив він.

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