Білий колір та блакитні гірлянди: якою буде головна ялинка Києва

В Києві вже розпочали підготовку до новорічних свят. Про це ТСН.ua стало відомо з власних джерел.

Як і торік, на Софійській площі, планують встановити головну новорічну ялинку України.

Відомо, що організатори новорічних свят вже надали свою концепцію святкування до КМВА, КМДА та чекають на погодження.

Якою буде ялинка?

Поки тематику новорічних свят не розголошують, але відомо, що цьогорічна ялинка буде відрізнятися кольором від попередньої.

"Вона буде білого кольору та з гірляндами, що сяятимуть блакитно-небесним світлом", – кажуть організатори.

Інших деталей поки не повідомляють, але відомо, що біля головної ялинки, які і торік, можна буде задонатити на ЗСУ.

Головна ялинка Києва буде білого кольору / Колаж ТСН.ua

Нагадаємо, що тематика новорічної ялинки 2023-2024 років була "Хоробрі Серця".

Поруч з головною ялинкою були встановлені маленькі ялиночки з іграшками-сердечками на гілках. Кожен бажаючий міг зняти собі іграшку на пам'ять, але перед цим перерахувати кошти на ЗСУ.

Такою була головна ялинка країни 2023-2024

Тоді за годину кияни зробили понад 500 переказів на потреби для ЗСУ ще до офіційного відкриття ялинки.

Раніше ТСН.ua розповідав, коли Україна святкує День святого Миколая 2024 року: що це за постать, які традиції існують.

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