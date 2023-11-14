Білий олень – це добрий знак: у Київському зоопарку прокоментували відео із незвичайною твариною

Це чудово, що такі тварини зустрічаються у лісах Київщини, бо їх відсоток зовсім невеликий, зазначає Кирило Трантін.

У лісі на Київщині помітили білого оленя. У соціальній мережі користувачі сперечаються: що ж це за різновид тварин. Хтось пише, що це білий олень-альбінос, інші стверджують, що це може бути плямистий олень або лісова коза.

У Київському зоопарку сайту ТСН.ua підтвердили, що дивна тварина з лісу – це європейська лань.

"Варто попросити місцевих господарів лісу, щоб вони її оберігали. Це, дійсно, рідкісна тварина. Це дуже чудово, що такі тварини трапляються в лісах на Київщині, бо їх відсоток зовсім невеликий", - розповів сайту ТСН.ua Кирило Трантін, директор Київського зоопарку.

Трантін додає, що через війну зараз багато тварин мігрує. Вони шукають затишніших місць для свого життя. Тому цілком очевидно, що така незвична тварина могла прийти до нас з іншого регіону, Чорнобильської зони або навіть з Білорусі.

Про білу лань існує багато переказів та легенд, кажуть, що вона приносить удачу та є символом чогось доброго та світлого. У Київському зоопарку теж вважають це добрим знаком.

Нагадаємо, у лісі на біля Києва місцеві мешканці помітили незвичайного білого оленя.

В лісі біля Києва зустріли незвичайного оленя

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