Білий птах із синьою міткою: як у Києві “рятували” лебедя, що прилетів із Литви

Цю дорослу самку вперше бачили в Україні ще 10 років тому.

Лебідь зі шматком синього пластику на шиї, оселився в столичному парку “Наталка” і став героєм соцмереж. Про птаха багато писали, турбуючись про його долю, та телефонували орнітологам з проханням врятувати бідолаху.

Про подробиці цієї “рятувальної” операції йдеться в сюжеті ТСН.19:30.

Цей птах став відомим завдяки численним фото в соцмережах. Небайдужі люди, які побачили його в одному з міських парків, хвилювалися за долю лебедя. Одна з таких людей, киянка Яна навіть знайшла ветеринарів, щоб вони оглянули "страждальця".

“Вони готові прийняти на огляд цього лебедя і допомогти. Єдина проблема - вони не можуть його упіймати”, - розповідає вона.

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Однак, біолог Сергій, який працює у центрі “Межигір’я” і рятує знедолених лебедів, які без допомоги людей не можуть вижити, каже, що в цій ситуації допомога птахові не потрібна. Ба більше, якщо хтось спробує його спіймати, може нашкодити і птахові, і собі.

“Дорослий здоровий лебідь в принципі крилом може людині зламати носа. Дзьобом він нічого зробити серйозного не може, а його зброя- це крила, якими він б’є, як батогом”, - пояснив фахівець.

За словами Сергія, лебідь - здоровий і йому нічого не загрожує. Синя пластикова мітка на його шиї жодної шкоди не робить, а є своєрідним чіпом, який дозволяє відслідковувати міграцію птаха. У кожної країни свій колір.

Синій ошийник, перша літера Т - це Литва. Звернувшись до центру кільцювання Литви, ми отримали інформацію про лебедя із вказаними позначками на мітці.

Відомо, що лебідь, який оселився на оболонській затоці, є дорослою самкою. У Литві птаху окільцювали ще в 2011 році, коли їй було трохи більш ніж 3 роки. У 2012 році вона прилетіла до Івано-Франківська, де перезимувала, а потім знову полетіла на батьківщину, ймовірно, народити лебедят. Тривалий час самка лебедя мігрувала і рік тому знову повернулася до України, цього разу — до столиці.

До речі, українських лебедів теж кільцюють. Але їхня мітка - жовтого кольору і розташована переважно на лапках. Мітки отримують усі, кого вдається спіймати.

У столичному парку рятували лебедя зі шматком пластику на шиї

Автор: Тетяна Демух

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