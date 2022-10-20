Білорусь готується до нападу: експерт пояснив нову військову активність у країні

Україна готова до удару з боку Білорусі. Буде важко, але це не переламає хід війни.

Військовий експерт Петро Черник оцінив нову військову активність у Білорусі як чергову загрозу для України. Білорусь може готуватися до нападу.

Про це Черник розповів у коментарі ТСН.ua.

Експерт пояснив, що пересування техніки, зокрема й зенітно-ракетних комплексів, про які попередили білоруські активісти, дає підстави вважати, що Білорусь готується до нападу. На думку Черника, ця техніка – командна група.

"Вони сім місяців готуються до нападу. Це такий самий ворог, як і Росія. Один в один", – зазначив військовий експерт.

"Нагадаю, що на початку вторгнення величезний контингент зайшов у Чорнобильську зону саме з Білорусі. Які докази нам ще потрібні? Чи може бути ймовірність удару? Вона нікуди не зникала сім місяців. Чи ми готові? Готові. Чи переламає удар хід війни? Не переламає, але буде важко. Прийдуть – переб’ємо, не прийдуть – буде легше нам", – розповів Черник.

На питання про те, на якій ділянці білорусько-українського кордону може бути намагання завдати удару, експерт відповів так: "На заході України біля кордону ліси та болота, але від ворога можна чекати, чого завгодно".

"Був випадок, коли за один день у Білогорівці ворог втратив 800 людей та 73 одиниці техніки, на одному місці п’ять разів наводили понтон. Це поза межами здорового глузду, тому що після першої та другої невдалої спроби військові міняють тактику, а ці не міняють. Неможливо вгадати, що в їхніх головах. Вони можуть намагатись йти через болота", – додав Черник.

Що відомо про військову активність у Білорусі

Супутникові знімки зафіксували, що на білоруську авіабазу "Зябрівка" біля кордону з Україною за останні два місяці була перекинута додаткову військова техніка: вантажівки та ЗРК С-300, С-400.

Водночас до Білорусі прибувають російські війська у межах розгортання регіональної групи військ Союзної держави. У країні також проводиться прихована мобілізація, хоча влада й побоюється соціального вибуху внаслідок цього.

20 жовтня у Білорусі зафіксували переміщення ЗРК С-300 збройних сил країни. Окрім того, в останній тиждень відбувається ротація білоруських військ вздовж усього кордону з Україною.

Генштаб ЗСУ 20 жовтня повідомив про зростання загрози наступу росіян на Україну з боку Білорусі. Напрямком наступу може стати захід білорусько-українського кордону, щоб перерізати постачання озброєння.

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