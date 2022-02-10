Білорусь і Росія почали навчання на кордоні з Україною, які можуть використати для вторгнення – експерти

Лукашенко каже, що війни не буде, якщо "нацики" не влаштують провокацій.

На землі, в повітрі, на воді - за кілька десятків кілометрів від північно-східного українського кордону Росія та Білорусь почали спільні навчання «Союзна рішучість 2022». Це може бути частиною плану вторгнення в Україну, побоюються західні союзники. І не покладаючи рук намагаються зупинити Путіна.

Про це йдеться в ТСН.16.45.

В день, коли уздовж українського кордону - і в Росії, і в Білорусі, на землі, в небі, на морі проходять російські маневри, з Кремля коментують, що Путін готує відповідь на позицію Вашингтона щодо гарантій безпеки, яких ще наприкінці минулого року вимагала Москва. Але дасть її, коли вважатиме за потрібне. Натомість самопроголошений президент Білорусі Лукашенко останньою заявою підтверджує інформацію західної розвідки про те, що сценарій російського нападу передбачає спершу - провокацію під чужим прапором.

«Якщо скаженілі «нацики» в Україні не влаштують провокацію - ми не підійшли, воювати не будемо, не підійшли до війни», - каже Лукашенко.

Голова британської дипломатії Ліз Трасс робить чергову спробу переконати російського колегу: за повномасштабну війну Росія дорого заплатить. «Напад на територію України стане катастрофою і для українського, і для російського народу, і для європейської безпеки. Країни НАТО разом чітко дали зрозуміти: будь-яке подальше вторгнення матиме нищівні наслідки й украй дорого коштуватиме Росії», - заявила вона.

Після розмови Лавров не приховує перед пресою, що жодного порозуміння сторони не дійшли. І скаржиться на НАТОцентризм та нездатність почути російські вимоги. «Розмова німого з глухим у нас виходить», - заявив Лавров.

Серед військової техніки, яку Росія стягнула до Білорусі, - винищувачі Су-35, штурмовики Су-25, зенітно-ракетні комплекси великого та середнього радіусу дії та "Панцир" ближнього радіусу. Західні союзники підозрюють, що ці навчання - просто частина російського плана вторгнення в Україну.

«Ми пильно стежимо за військами, що Росія перекинула в Білорусь - найбільшою передислокацією з часів холодної війни. Кількість російських військ на кордоні з Україною зростає. І хоча НАТО не загроза для Росії, шукаючи політичного рішення, ми мусимо бути готові до найгіршого сценарію», - заявив Столтенберг.

За кілька десятків кілометрів від українського кордону Росія та Білорусь почали навчання | Новини світу

«На кону зараз стоїть дуже багато, зараз - украй небезпечний момент, в небезпеці - правила, що захищають кожну державу, велику і малу», - додав прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон.

В британському парламенті вже сьогодні мають ухвалити пакет санкцій проти Росії. Тисячу військовослужбовців Лондон відправить до Східної Європи на випадок кризи біженців внаслідок російського вторгнення. Три тисячі американських військ розміщаються в Польщі та Румунії. Перебуваючи з візитом у Києві прем’єрка Литви пообіцяла, що найближчими днями до нас надійдуть «Стінгери». «Ми збільшуємо кількість військових інструкторів в Україні та надаватимемо додаткове озброєння і військове обладнання. У найближчі дні в Україну поступлять зенітно-ракетні комплекси «Стінгер». Я сподіваюсь та щиро бажаю, щоб Україні не довелось ними скористатися», - повідомила вона.

В Борисполі розвантажується вже десятий за останні дні літак з американською допомогою. Західні держави демонструють Росії: кожен новий день, що вона накопичує сили на кордоні - це нова зброя і обладнання для українців.

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