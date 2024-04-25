Білорусь перекинула підрозділ до кордону з Росією: яка мета та чи існує загроза для України

Білорусь перекинула підрозділ своєї протиповітряної оборони до кордону з Росією. Один ракетний полк, як повідомляє моніторинговий проєкт "Беларускі Гаюн", тепер розташовується в Могильовській області.

Яка мета перекидання білоруських військових до російського прикордоння та чи існує загроза для України, у коментарі сайту ТСН.ua розповів військовий експерт Олег Жданов.

За його словами, сьогодні достеменно невідома мета перекидання цих підрозділів ближче до кордону Росії.

“Я думаю, що в основному вони перебувають в південній частині Білорусі. Кордон Російської Федерації — це легенда прикриття. Скоріше все, вони будуть орієнтовані на захист власної території від можливих прольотів якихось летальних апаратів з нашого боку. Білорусь готується для передачі РФ — Росія резервувала 150 тисяч тонн пального. Лукашенко дуже боїться наших військ. Він неодноразово заявляв, що ми 120 тисяч тримаємо на кордоні, а у нього 45 тисяч всього армія. Він боїться, щоб ми не накрили. Наприклад, Мозирський НПЗ розташований у безпосередній близькості до нашого кордону — 35-40 км. Тому можлива така мета”, — розповів Олег Жданов.

Також імовірно, що Білорусь буде “допомогати” Росії, вважає військовий експерт.

“У них же єдина система управління. Росія їх контролює повністю — і білоруська прикордонна служба підпорядковується ФСБ РФ, і протиповітряні сили підпорядковуються РФ. Тому Росія могла попросити підсилити частину своїх областей. Прикрити Курську область чи Брянську область”, — розповів Олег Жданов.

Якщо в Україні з'являться літаки F-16, то ми спробуємо “поганяти” російську авіацію вздовж нашого кордону, каже військовий експерт.

“Треба ж захищати кордони і в Сумській, і в Чернігівській області. Вони там і ДРГ, і літаки частіше застосовують. І балістика звідти б'є — по Сумах удар був буквально вчора. Так що цілком імовірно, що вони попросили білорусів підсилити, знаючи, що у них немає вже резерву систем ППО. Вони вже перекидають системи ППО з одного краю на інший, тому що їх не вистачає”, — вважає Олег Жданов.

За його словами, гіпотетично білоруський підрозділ ППО може загрожувати Україні.

“Тому що комплекси С-300, С-400 мають можливість застосовувати ракети у режимі земля-земля. Той же Харків обстрілюють ними. З іншого боку, я так розумію, що існує домовленість з Лукашенком, що Білорусь не пропускає російські війська на свою територію або не дає обстрілювати. З території Білорусі з кінця 2022 року не проводяться бойові дії в бік України. Але їхні комплекси мають таку можливість. На яку відстань це теоретично можливо — 100-200 км. Новітня ракета С-400 у режимі земля-земля може летіти до 200 км. Вони дістають до нас, росіяни робили пуски С-400 по Києву з Курської області минулого року”, — пояснив військовий експерт.

Нагадаємо, у Збройних силах України повідомили, коли Росія знову може вдатися до масованих ударів по Україні.

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