"Білорусь стає полігоном": дипломат Безсмертний - про візит Путіна до Мінська та загрозу для України

Колишній посол України в Білорусі, дипломат Роман Безсмертний вважає, що загроза наступу з території РБ існує і там є озброєння, яке може загрожувати Україні. Проте, якщо Лукашенко наважиться відкрито вступити у війну - це може означати початок краху його режиму.

Про це він сказав у коментарі ТСН.ua.

"У стосунках фюрерів, диктаторів іноді так буває, що вони один одному потрібні, хоча окремі з них собою нічого не представляли. Трохи наведу історичні паралелі. Адольф Гітлер зачитувався статтями журналіста Муссоліні. Він дуже любив його зміст. Ну, і, треба віддати належне, Муссоліні дійсно дуже добре писав. Але, як потім виявилося, Муссоліні не зміг ні армію нормальну організувати, й про неї анекдоти ходили, й це стало проблемою для самого Гітлера весь час його рятувати. Навіть візуально сьогодні було видно, як Лукашенко тащився від того, що наступив момент, що не він у приймальнях стоїть. А були такі випадки, в Сочі Лукашенко Путіна 4 години чекав 2010 року. А тепер прийшла коза до возу", - пояснив Безсмертний.

Експосол України у Білорусі додав, що Путін повинен був здійснити якийсь візит, щоб компенсувати відміну своєї пресконференції та інших публічних заходів, а тому - поїхав до Мінська.

"В чому тут справа? Очевидно, що на тлі фіаско на українському фронті, для Путіна відмінена річна пресконференція, цілий ряд публічних речей, тому йому треба це чимось компенсувати. Насправді кінець року й весна в стосунках Мінськ-Москва давно відома по порядку денному: тарифи на газ, нафту; вугілля; мінеральні добрива; й $3 млрд позики ЄврАзЕС фонду. Це стандартний набір. Очевидно, що по графіку мав бути візит Лукашенка до Москви. Бо, не Путін ж просить. А чому зараз все так повернулося? Бо поразки на фронті, відмінена пресконференція, цілий ряд провалів у зовнішній політиці Росії мають компенсуватися для власного споживача якимось наративом. І, зверніть увагу, в Кремлі вже дійшли до того, що опублікують відповідь президента Аргентини на привітання Путіна з перемогою збірної. Так Кремль по відношенню до фюрера ще ніколи низько не падав", - сказав дипломат.

Роман Безсмерний пояснив, що на таких зустрічах ніякі важливі рішення не ухвалюються. А своїм візитом до Мінська Путін хотів показати Заходу, що Росія "вміє домовлятись".

"По-перше, на таких зустрічах ніколи нічого не вирішується. Перші особи зазвичай ведуть технічні розмови, або вони це делегують тим, хто розбирається, й потім просять принести відповідний результат. По-друге, це наратив для Заходу, що Росія вже може переговори вести в принципі. І це такий натяк із боку Кремля, що, бачите, в Києві не хочуть, а ми хочемо, готові. І було видно, як задоволена пика Лукашенка, та ще й абсолютно безглузді слова, дратували Путіна й Шойгу. Але вони мусили цю роль відіграти, бо їм треба щось продати русняку власному, який починає щось думати, що щось не так. По-третє, ключовий компонент – це питання оборонно-безпекового блоку, які сьогодні їх просто зв’язали, як Гітлера й Муссоліні", - сказав Безсмертний.

Експосол України в Білорусі пояснив, що білоруською армією і так фактично керують Шойгу та Герасимов.

"Перша – жодної необхідності в пошуку додаткових аргументів у Путіна для Лукашенка немає. Бо міждержавні угоди, нормативна база союзної держави, спільна доктрина, міжгалузеві угоди тощо. вони й так зробили ЗС Білоусі в повному підпорядкуванню Гентштабу РФ. Тому тема безпосереднього управління військами знаходиться в руках Шойгу й Герасимова. Друга – це 9-10 тис. чмобіків, які приїхали до Білорусі, їх там навчають. І дуже яскравим підтвердженням є те, що з останніх постачань, які були до Білорусі, поставлені Урали і Зіл-131 в так званій транспортній вантажній комплектації. Вони непридадтні для участі в бойових діях, а їх використовують для вантажних перевезень та навчань. Тобто, Білорусь по трохи стає таким полігоном для підготовки", - сказав дипломат.

Роман Безсмертний вважає, що Білорусь становить небезпеку для України і там дійсно є озброєння, проте питання, наскільки цього всього вистачить.

"Третя – якщо подивитися на постачання ракетно-космічної складової, то вона йде частково РСЗВ "Тор", зенітки якісь. І коли розумієш, що там є, а там є С-300, комплекс Полонез, модернізований комплекс Р-17, власне це те, що найнебезпечніше для України в нинішніх умовах. Плюс бронетанкові сили, з яких 500 готові до бою, й ще стільки знаходиться на консервації (що, в пострадянській системі означає, що це дуже близько до слова металобрухт). Але це є, і воно несе небезпеку. Ну і на додаток до цього – майже 50 тис. всього особового складу. І якщо зібрати весь цей потенціал й уявити, що його кинули в атаку, ну на тиждень їх вистачить, не більше. Тому, говорити, що обговорювалися питання оперативно-тактичного планування, це велике перебільшення. Тим більше, потреби в цьому жодної немає. А от тема підготовки в рамках так званого спільного контингенту сил, є", - пояснив дипломат.

Роман Безсмертний вважає, що Лукашенко та Путін за необхідності можуть відправити білорусів на війну проти України. А тому варто бути готовим до потенційної небезпеки.

"Навіть 35% білоруського суспільства вважає, що їх кинуть у бій, і вони підуть. Але 49% вважають, що їм треба одразу здатися в полон. Я вже не кажу про те, що понад 90% білорусів проти участі. Й тут виникає такий "нежданчик", суть якого полягає в тому, що кинути білоруську армію зараз в бій разом із чмобіками чи без, це не має значення, це означає, що привести кремлівського фюрера до дуже швидкої поразки. В інтерв’ю Залужного є дуже цікава фраза, яка стосується Криму, як найслабшого компонента. Я прекрасно розумію, чому там через кому не поставлена Білорусь. Але вона там мала бути. Друга теза – це, якщо з Білорусі будуть стріляти, то належна відповідь буде надана. Власне цих двох аргументів достатньо, щоб зрозуміти чому в нинішніх умовах в найближчі місяці удару звідти не буде. Але якщо це станеться, це відкриє дорогу до усунення режиму Лукашенка від влади, і це вже кінець кремлівському фюреру. Бо далі вже піде ланцюгова реакція, це прискорить катастрофу", - сказав дипломат.

Приїзд Путіна до Білорусі

Російський диктатор Володимир Путін 19 грудня прибув з візитом до Білорусі. Його в аеропорту зустрічав самопроголошений президент Білорусі Лукашенко та його син. Там диктатор не помітив останню сходинку на трапі та ледь не спіткнувся. Також із Путіним приїхали Шойгу і Лавров. Останній заявив, що "війна проти України була необхідною", оскільки Захід відреагував та не дозволив РФ просто так вбивати українців та вторгатись на територію чужої держави.

Під час зустрічі диктатори обговорили економічну співпрацю, а Лукашенко заявив про "необхідність діалогу із Заходом". Також Лукашенко визнав, що він та Путін - це агресори і найтоксичніші люди планети. Путін і Лукашенко обговорили економічну співпрацю. Також йшлось і про озброєння для РБ.

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