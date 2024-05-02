Білорус воює за Україну і має нагороду від Залужного, але не може отримати додаткового захисту: відео

Білоруський доброволець Юрій Зайцев уже чотири роки намагається домогтися набуття статусу додаткового захисту в Україні. Двічі він виграв суд у міграційної служби. І сьогодні він продовжує боротися в судах за справедливість. Пройшовши всі інстанції, залишилася остання надія – Верховний Суд України. І від того, яке рішення ухвалять там, залежатиме його подальша доля. Всі подробиці цієї історії – в ексклюзиві журналістки Аліни Туришин для TSN.ua.

З Білорусі до України

До України Юрій Зайцев потрапив 2020 року, незаконно перетнувши український кордон у зв’язку з переслідуванням його з боку режиму Лукашенка. Це саме той рік, коли проходили масові протести проти диктатора в Білорусі. За словами хлопця, білорусько-українську лінію розмежування перейшов не з власної волі.

Затримання за запитом Білорусі

Після того, як потрапив до України, Юрій хотів отримати статус біженця, однак не встиг. У серпні 2020 року в Одесі Зайцева затримали за запитом Білорусі до Інтерполу. Сама ж Білорусь звинувачує Юрія у справі за злочини у сфері контрабанди, незаконного обігу наркотиків і створення злочинної організації. Однак Юрій Зайцев називає це фальсифікацією, адже навпаки – боровся з людьми, які це розповсюджували та “кришували” заборонені речовини у правоохоронних органах режиму Лукашенка.

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Саме інструмент Інтерполу білоруські силовики активно використовували, щоб чинити тиск за кордоном на політично активних людей і всіх незгодних з режимом.

Після затримання Зайцев був заарештований та потрапив до одеського СІЗО. І одразу почали готувати його екстрадицію.

Звинувачення Білорусі

Російські ЗМІ публікують уривки розмови з білоруською адвокаткою Ганною Леонідівною, в якої запитують, чи справді Юрій Зайцев фігурував у справі про наркотичні засоби? Однак у справі фігурує так звана “інша особа”.

"Я днями підняла вирок і уважно його вивчила. Так от – там жодного Зайцева немає взагалі! Є "інша особа", яка йде під ім'ям "Жора Космос". Це, як я розумію, нік чи прізвисько, як завгодно можна назвати. А те, що це Юрій Зайцев, у вироку не зазначено. Загалом на сьогоднішній день, щоб були підстави екстрадувати його сюди, щонайменше має бути постанова про залучення його як обвинуваченого. Як я розумію, вона, звісно, ​​є. Саме у слідчих органів, на підставі якої вони вимагають його видати. Але у вироку він проходить як "інша особа". І наскільки я пам'ятаю свідчення всіх обвинувачених, вони вказували на те, що мали якесь спілкування онлайн із "Жорою Космосом". Але, власне, ніхто з присутніх у суді обвинувачених не підтвердив, що був особисто з ним знайомий", – розповіла адвокатка.

Адвокатка за 35 тисяч доларів

Поки Юрій Зайцев перебував у СІЗО, там йому порадили адвокатку Ірину Євдокимову. Саме вона мала стати на його захист. Послуги жінки коштували 35 тисяч доларів. І за цю суму вона обіцяла займатися захистом Юрія у суді, а також вирішити питання з міграційною службою. Для цього мати чоловіка продала квартиру в Білорусі, щоб врятувати сина. Однак, за словами Юрія, привласнивши гроші, адвокатка просто зникла. Як потім з'ясувалося, вона за весь цей час нічого не зробила для захисту Зайцева. Не ходила на суди, не склала жодного документа для міграційної служби і чисто формально значилася адвокатом – стверджує Юрій. Після цього чоловік звернувся до правоохоронних органів, зокрема й до ДБР.

"Ірина Євдокимова сказала передати 25 тисяч доларів її представникові Семонченку Євгену Володимировичу, якого представила колишнім співробітником СБУ. Передати кошти я попросив власницю квартири, в якій я проживаю, – Ларису Редіну. Лариса після того, як отримала переказ від моєї матері, передала Семонченку 25 тисяч та отримала розписку, в якій Семонченко вказав, що отримав кошти для надання інформаційно-консультативних послуг", – розповів Зайцев.

За словами Юрія Зайцева, розписку та відеозапис, де адвокатка говорить, що “або даєш гроші, або їдеш до Білорусі”, він також надав правоохоронним органам.

Однак у правоохоронних органах чоловікові відмовили у відкритті кримінального провадження щодо адвокатки. Під час розгляду матеріалів слідчим відділенням встановлено, що в матеріалах перевірки відсутні підстави для внесення цього факту до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Позбавлення адвокатки ліцензії на рік

Потім за справу Зайцева взялися правозахисники "Правого діла". І через деякий час Рада адвокатів Одеської області позбавила адвокатку Ірину Євдокимову права займатися адвокатською діяльностю терміном на один рік. Олег Михайлик, голова “Правозахисного об’єднання “Праве діло”, розповідає, як усе це було.

Судові процеси з ДМС України

Перебуваючи в СІЗО, Юрій Зайцев подав документи до міграційної служби України з проханням надати йому статус біженця або особи, яка потребує додаткового захисту. Державна міграційна служба України порушила справу, а співробітники приходили до СІЗО на співбесіди. Однак за чотири місяці міграційна служба відмовила в наданні цього статусу, а Юрія про це не повідомили. У відмові одна з причин – це що в разі повернення до Республіки Білорусь заявник не позбавляється права на справедливий судовий розгляд, залучення адвокатів тощо. Встановлено, що стан дотримання прав і свобод ув’знених осіб на території Республіки Білорусь значно покращився за останні роки.

Попри це, у Службі зовнішньої розвідки України голові "Правозахисного об’єднання “Праве діло” Олегу Михайлику повідомили, що під час проведення так званих слідчих дій зі вказаними особами є висока ймовірність актів поводження з ними представників правоохоронних органів і спецслужб Росії та республіки Білорусь, актів фізичного та морального примусу для отримання необхідних “свідчень”.

Комбатант без захисту

Юрій Зайцев за свої заслуги був нагороджений колишнім головнокомандувачем Залужним. Однак тяганина з Державною міграційною службою України в судах не припиняється. У відзиві Державної міграційної служби України на касацію тепер з’явилася нова причина відмови Юрію Зайцеву в додатковому захисті. Це те, що він служить у Збройних силах України та є комбатантом.

Довідка: Комбатанти (активні учасники бойових дій) не можуть розглядатися як шукачі притулку і не повинні бути допущені до процедур надання притулку доти, доки не висловлюють щиру й остаточну відмову від участі у військових діях або від наміру брати таку участь.

За словами керівника громадської організації “Правозахисне об’єднання “Праве діло” Олега Михайлика, про політичний захист, про який згадує Державна міграційна служба України, і не йшлося. Говорилося саме про додатковий захист для Юрія Зайцева.

Верховний Суд – остання надія

Зараз Юрій Зайцев подав документи до Верховного суду України. Там схвалили розгляд оскарження. Крім того, ми подали запит на отримання коментаря і до Державної міграційної служби України. Однак на момент публікації матеріалу відповіді не отримали.

Наголосимо, що ситуація Юрія Зайцева – не поодинока. Україну захищає багато білоруських воїнів, проти яких у рідній країні порушені кримінальні провадження, їх внесли в розшук, до їхніх родичів застосовуються репресії, здійснюється психологічний тиск. Однак наразі для міграційної служби України все це не є достатніми підставами для видавання документів. Справа Юрія Зайцева може стати прецедентом, коли іноземець-комбатант отримав додатковий захист в Україні. Віримо, що справедливість переможе.

На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: ШОК! Білорус воює за Україну і має нагороду від Залужного, але не може отримати статус біженця!

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