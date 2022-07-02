"Білоруси - не росіяни": Клімкін спрогнозував реакцію, у разі рішення Лукашенка напасти на Україну

"Білоруси - не росіяни": Клімкін спрогнозував реакцію, у разі рішення Лукашенка напасти на Україну

Колишній міністр закордонних справ Павло Клімкін переконаний, що білоруси не підтримають Лукашенка, якщо той вирішить повністю вступити у війну проти України.

За його словами, білоруський народ скоріше скине самопроголошеного президента з престолу, ніж піде війною проти українців.

Про це Клімкін сказав під час інтерв’ю в рамках проєкту "Розмови про важливе".

"Як в Росії є пропаганда так і в Білорусі. Але білоруси - це не росіяни і вони війну проти нас підтримувати не будуть. Врешті-решт вони повернуться і знесуть того Лукашенка, що насправді потрібно також Путіну: військовий тиск, знести Лукашенка і з'їсти Білорусь", - сказав Клімкін.

Нагадаємо, колишній міністр закордонних справ заявив, що ризик нападу Білорусі на нашу країну збільшується, адже Лукашенко вже надає підтримку Росії, яка веде війну проти України і вбиває цивільних людей.

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