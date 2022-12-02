"Білоруські сили вступлять у війну на боці Росії в будь-якому разі": Михайло Самусь

Проте на перспективу загроза застосування угруповання "Союзної держави" Білорусь-Росія зберігається. РФ активно знімає озброєння та військову техніку зі складів зберігання, арсеналів і центрів забезпечення, щоб поповнити втрати й укомплектувати створені після мобілізації з’єднання та частини.

З іншого боку, самопроголошений президент Олександр Лукашенко дійсно намагався до останнього якось маневрувати, щоб не допустити прямого вступу ЗС Білорусі у війну проти України на боці Росії. Він прекрасно розуміє, що після ухвалення цього рішення відлік тривалості його життя піде на дні.

Про це в інтерв’ю ТСН.ua сказав заступник директора Центру армії, конверсії та роззброєння з міжнародних питань Михайло Самусь.

До всього цього додаються ще й погрозливі заяви Лукашенка, зроблені на саміті вже "мертвої" ОДКБ в Єревані, який мав стати для Путіна хоча б майданчиком для піару після принизливих самітів ШОС у Самарканді та G19 в Індонезії.

Нагадаємо, що саме на саміті ОДКБ в Єревані прем’єр Вірменії Нікол Пашинян відмовився підписати проєкти декларацій Ради колективної безпеки ОДКБ та документ про спільні заходи щодо надання допомоги Вірменії.

Вочевидь саме тому, звісно ж, з подачі Москви, Лукашенко в Єревані заявив про "повне знищення України", якщо Зеленський не погодиться на переговори з Путіним. А потім після повернення з Єревана до Мінська раптово помирає міністр закордонних справ Білорусі Володимир Макей, після чого поповзли чутки, що Лукашенко в паніці змінив кухаря, обслугу та охорону. І все це на тлі розмов про другу хвилю мобілізації в Росії одразу після Нового року.

"Все це було спланованою операцією, коли були такі начебто витоки в інформпростір, якісь статті публікувалися, що Путін хоче вбити Лукашенка. Зрозуміло, що він не те, що хоче, а може вбити Лукашенка дуже легко. У Путіна для цього є всі можливості. Проте Лукашенко влаштовує Путіна, бо в Білорусі він тримає ситуацію під контролем. Але я вважаю, що зараз там і без Лукашенка б уже впоралися, бо народ там дуже пригнічений", - вважає Михайло Самусь.

Смерть міністра закордонних справ Білорусі Володимира Макея експерт називає вбивством і сигналом Лукашенку, що на цьому жарти закінчилися й Лукашенко має виконувати всі команди Кремля.

Цього тижня, за словами Михайла Самуся, до Білорусі перекинули 15 ЗРК "Тор-М2", там створюються шпиталі. Тобто очевидно, що логістична інфраструктура комплексного й бойового забезпечення на території Білорусі для розгортання угруповання ведеться.

"Коли воно буде розгортатися? Насправді це може статися дуже швидко, за кілька тижнів, якщо вся інфраструктура є. Головне, щоб Росія мала для цього особовий склад і техніку. Наразі склалася парадоксальна ситуація - у Росії просто фізично немає сил для відправлення до Білорусі. Ба більше, наразі Сили оборони України, на думку експерта, знищать мобілізованих росіян достатньо, щоб Путіну треба було оголосити ще одну хвилю мобілізації. Тому в найближчий місяць угруповання в Білорусі не буде створено. А далі все залежатиме від розвитку ситуації: чи буде Росія продовжувати завдавати ракетних ударів, чи намагатиметься заморозити фронт. Я думаю, що Білорусь - це перспектива ближче до весни або навіть наступної зими. Все залежить від того, як росіяни зможуть зібрати угруповання 50 тис. і більше військ, щоб надіслати до Білорусі й підготувати до бойових дій", - підсумував експерт.

ТСН.ua писав, яким є рівень загрози для України з боку Білорусі і чи можливий новий наступ на Київ.

Лукашенко заявляв, що може задіяти 35-40 тис. білоруських військових у війні проти України, але не буде цього робити.

Американський генерал Бен Годжес вважає, що якщо Олександр Лукашенко віддасть своїй армії наказ наступати, білоруси можуть повстати.

Військовий експерт Сергій Грабський певен, що білоруси виконуватимуть наказ, який надійде з Кремля.

Радник Офісу президента Олексій Арестович повідомив, що РФ у своїх планах розглядає можливість нового наступу з Білорусі на територію України. За його словами, окупанти можуть напасти або на Волинь, або на Київ.

Командувач Об'єднаних сил ЗСУ Сергій Наєв також не виключив можливості повторного наступу російської окупаційної армії на Київ. Але для цього загарбникам потрібен час.