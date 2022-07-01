Білоруський опозиціонер розповів, що змусить його співгромадян вийти на вулиці з протестами

На сьогодні білоруси, які перебувають в опозиції до влади, навряд чи готові вийти з протестами на вулиці. Водночас є шанс, що на бік громадян та на бік України перейдуть білоруські силовики.
Наразі громадяни Білорусі демонструють свій протест, саботуючи роботу.
Про це в ефірі ТСН розповів білоруський опозиціонер Франак Вячорка.
"Протест – це як пожежа на торфовищах. Протест триває і у відкритій формі, і відверто вже на підприємствах відбувається саботаж, і люди просто перестають працювати. "Белаз" – вони самоскиду не продали там жодного і працівники просто саботують цю роботу", – розповів Вячорка.
"Чи готові на вихід на вулицю? Зараз ні. Але я думаю, слабкість Путіна або відчуття, що Путін програє – воно може вивести людей, може змітини цей статус кво. Я би чекав зараз скоріше не виходу людей на вулицю, а якийсь гучний перехід чи силовиків, чи номенклатурників на бік людей, на бік України, проти Лукашенка", – зауважив опозиціонер.
Він також звернув увагу на той факт, що багато лукашенківських олігархів виїхали з Білорусі.
"Рятуються. Розуміють, що недовго залишилося їм, недовго залишилося Лукашенку", – сказав Вячорка.
"Я вірю в те, що лукашенківська диктатура впаде раніше, ніж путінський режим. Що не треба чекати путінського режиму. Але теж сподіваюся, що перемога України буде набагато швидше, ніж багатьом політикам Заходу здається", – наголосив політик.
Нагадаємо, за оцінками військового експерта Олександра Мусієнка, наразі шанси того, що Білорусь вступить у повноцінну війну проти України, невеликі.
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