"Більше 100 ракет": експерти назвали дати, на які росіяни, ймовірно, планують масовану атаку

Плануючи масований ракетний удар, ворог орієнтуватиметься на погодні умови, коли навантаження на нашу енергетичну інфраструктуру буде максимальним.

Про це в коментарі для ТСН.ua розповів колишній речник Генштабу ЗСУ, військовий експерт Владислав Селезньов.

"Ворог має у своєму резерві 870 ракет. Торік у нього було 1600. Але зверніть увагу, що останнім часом фактично кожну ніч росіяни задіюють "Shahed". Ці БпЛА літають за досить дивними траєкторіями, не зовсім логічними, кружляють. Чому так? Тому що ворог намагається виявити наші радари, пускові установки, системи ППО та протиракетної оборони. Ворог формує мапу систем ППО України, щоб далі, відшукуючи певні прогалини, поцілювати ракетами, щоб результативність ударів по нашій енергоінфраструктурі була максимальною", – каже Селезньов.

До цього він додає: "Я залишаюся прихильником думки, що ворогові важливо не лише зруйнувати об’єкти інфраструктури, а й логістичні центри. Зокрема мости, великі залізничні вузли, електропідстанції, які забезпечують тягловою силою наші залізничні колії. Ворог розуміє, що як тільки Україна відчуватиме брак ресурсів щодо переміщення на тій чи іншій ділянці фронту матеріально-технічних запасів, там, відповідно, ми будемо слабшими на полі бою. Я певен у тому, що процес, який відбувається у Польщі з тією дивною блокадою, це все не випадково. Це прояв гібридної агресії з боку Москви".

Коли буде максимальне навантаження енергосистеми

За словами Селезньова, це може статися, коли протягом тривалого часу буде морозна погода без відлиг: "Коли протягом декількох днів зберігатиметься серйозна мінусова температура. Коли будуть навантаження на енергосистему, тоді ворог ударить. В той момент, коли ми будемо найбільш вразливими".

Резюмуючи, Владислав Селезньов каже, що ворог навряд чи буде розпорошувати свій ракетний запас, здійснюючи обстріли невеликою кількістю ракет: "Росіяни будуть максимально навантажувати нашу систему ППО для того, щоб ми могли збити не всі ракети. Навіть зараз, маючи доволі потужну систему мобільних вогневих груп, які працюють по БпЛА, все одно якась кількість дронів прилітає та руйнує".

Скільки запустять ракет

На запитання про те, якою кількістю ракет одномоментно зможуть ударити росіяни, Селезньов відповідає так: "Одномоментний пуск ракет морського базування типу "Калібр" ворог може здійснити на рівні 56. Пуск може бути здійснений як із Севастополя, так і з Новоросійська". За оцінками Селезньова, якщо крім "Калібрів" ворог запустить ракети повітряного та наземного базування, то удар може мати серйозні наслідки та налічувати понад 100 ракет.

Можуть ударити на свята

Інший військовий експерт, Роман Світан, вважає, що з військової точки зору немає сенсу в завдаванні масованого ракетного удару. "Чим більше ракет летить, тим більше у відсотковому співвідношенні ми збиваємо їх. У такому разі задіяні всі наші наявні засоби. З 75 ракет можемо знищити 74. Але якщо летить 10, то можемо збити 6-7, залежно від напрямку. Масована ракетна атака можлива, якщо ворог ставить інформаційне завдання, наприклад, напередодні Нового року або на Різдво. Росіяни можуть прив’язатися не так до Нового року, як до нашого Різдва за новим стилем, 25 грудня. Можлива масована атака – 50-70 ракет для того, щоб показати, що вони ще можуть щось запускати", – каже Роман Світан. За його оцінками, росіянам потрібен рік, щоб відновити стратегічний резерв. "Але у них політичні інтереси більш пріоритетні, тому не виключаю, що можливі одна-дві масовані атаки", – резюмує Світан.

До слова, генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що напередодні зими Росія накопичила великий арсенал ракет для ударів по енергомережі та енергетичній інфраструктурі України.

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