“Понад 200 ракет готові до застосування”: Жданов попередив про масований удар по Україні

Росія підняла у повітря близько 30 літаків вночі 11 листопада: Міг-31К, Ту-95МС, Ту-222М3, дозаправник Іл-78М і Су-34. В Україні оголосили повітряну тривогу і превентивно застосували екстрені відключення світла, втім пусків ракет не відбулося. Російська армія провела масштабні тренування стратегічної авіації.

Чи готовий ворог до атаки, коли вона може відбутися та скільки ракет може застосувати РФ, у коментарі сайту ТСН.ua розповів військовий експерт Олег Жданов.

Росія продемонструвала свої можливості

За його словами, це могла бути “генеральна репетиція” масованого ракетного удару по Україні. З іншого боку — демонстрація готовності вдарити в будь-яку мить для психологічного тиску на цивільних українців.

“Що робить Путін? Спочатку б'є рекорд із кількості безпілотників, які застосовує проти нас, — 145 за один наліт. І тут же фактично демонструє, як буде проходити черговий масований ракетний удар по нашій території”, — каже Олег Жданов.

На його думку, росіяни намагаються продемонструвати свої можливості.

“Тому тут як на параді — треба якомога більше підняти. Все, що можна. Вони фактично показали сценарій, який це буде вигляд мати, коли вони будуть робити бойові пуски”, — вважає військовий експерт.

Ворог готовий застосувати близько 200 ракет

Росія не завдавала масованих ракетних ударів по Україні понад 60 діб. За цей час ворог виробив близько 200 ракет різних типів.

“Давайте почнемо з того, що у них є недоторканий запас. Близько 900 ракет різних типів. Це ще літні дані, які нам давав генерал Буданов. На місяць вони виробляють, знову ж таки, за даними нашої розвідки, приблизно до 100 ракет. Теж різних типів. За винятком старих радянських. Х-22 вони не можуть виробляти, Х-59 теж. Х-101 вони виробляють, Х-55, ракети “Іскандер-М” і “Іскандер-К”. Так що можна рахувати, що в них більше 200 ракет готових до застосування. Це те, що вони могли накопичити за два місяці”, — каже Олег Жданов.

Цілями, ймовірно, буде енергетика

Військовий експерт вважає, що ціллю російської армії буде енергетична інфраструктура України, адже це найслабкіше місце нашої економіки. Тому варто готуватися до можливих відключень світла.

“Справа в тому, що удари по енергетичній інфраструктурі дають змогу ворогу погасити наші атомні станції. Щойно зникає навантаження на реактори, одразу автоматика переводить їх в аварійний режим і далі запускається процес зупинки цих реакторів. А потім, щоб їх розігнати, треба не один тиждень, щоб вивести їх з цього стану. Тому вони саме так і будуть діяти”, — каже Олег Жданов.

Вночі 11 листопада в Україні превентивно застосували екстрені відключення електроенергії. Олег Жданов пояснив, що коли відключення робить диспетчер, навантаження мережі замінюється спеціальними дизельними генераторами, які є на кожному реакторі.

“І цей генератор створює штучне навантаження і таким чином не дає знизити йому потужність, не дає йому перейти в аварійний режим зупинки. Так що це правильний крок в плані збереження енергетики. Потім просто у міру відновлення мереж і можливості підключення навантаження, знижується це штучне навантаження і поступово переходить на промислове виробництво, промислове навантаження атомних реакторів. Отак працює атомна енергетика. В Росії про це знають”, — розповів Олег Жданов.

РФ щодня виснажує ППО “Шахедами”

Тим часом ворог не припиняє щоденні атаки “Шахедами” по Україні і зокрема Києву. За словами військового експерта, таким чином РФ виснажує нашу Протиповітряну оборону. На його думку, відбити російський масований ракетний удар зараз буде важко.

“Думаю, що дуже з великою натяжкою ППО здатна відбити. Особливо, якщо сценарій буде точно такий, як минулої вночі. Коли спочатку запустили до 100 безпілотників. Причому половина з рою “Шахедів” зазвичпй виявляються “пустишками”. Вони виснажують ППО, а потім прийде, припустимо, хвиля ракет. Що ми можемо відбити? Невеликий відсоток цих ракет — решта можуть досягнути своїх цілей”, — вважає Олег Жданов.

Коли Росія завдасть масованого ракетного удару

На думку військового експерта, в Росії очікують політичної нагоди, щоб завдати масованого ракетного удару по Україні.

“Якби Путіну було вигідно, він би вже завдав цей удар. Щось його стримує, і він чекає якоїсь політичної нагоди, коли можна завдати цей удар. Після вчорашньої демонстрацій можна стовідсотково сказати, що вони готові. Якби цей виліт був бойовий, то що б ми отримали? Масований ракетний удар. Готовність є, пілоти готові, техніка готова. Залишилось тільки зачепити ракети і піднятися у повітря з ними”, — розповів Олег Жданов.

Нагадаємо, у Кривому Розі завершили пошуково-рятувальну операцію. Напередодні, 11 листопада, військові РФ завдали прямого удару балістичною ракетою по багатоповерхівці. Під завалами рятувальники виявили тіла 32-річної жінки і трьох дітей. Наймолодшій дитині — два місяці.

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