Більше "Кинджалів", менше Patriot: експерт розкрив неочевидні деталі наймаштабнішого обстрілу РФ

Росія збільшує кількіть атак балістикою по Україні

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Росія завдала комбінованого повітряного удару по Україні, застосувавши рекордну кількість безпілотників — 728 ударних БПЛА типу Shahed і дрони-імітатори різних типів. Основний напрямок масованого удару був зосереджений на Волині та місті Луцьк.

Росіяни змінили тактику повітряних атак: у чому особливість?

Цього разу росіяни суттєво змінили тактику. Практично одночасно із запуском ударних дронів у повітря піднялись МіГ-31К — носії аеробалістичних ракет «Кинджал». Повідомлялося про декілька пусків у напрямку Хмельниччини та Житомирщини. Через деякий час МіГи підняли повторно, і знову на захід полетіли «Кинджали».

Загалом Росія атакувала Україну 6 аеробалістичними ракетами Х-47М2 «Кинджал», які, на жаль, не вдалося збити, та 7 крилатими ракетами «Х-101"/"Іскандер-К», які знешкодила наша ППО.

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У Повітряних силах ЗСУ інформують, що загалом знешкоджено 718 засобів повітряного нападу противника. З них 303 було збито вогневими засобами, а 415 — локаційно втрачені.

Безпілотники-імітатори — це вже не іграшки

За словами військового експерта Ігоря Романенка, остання атака була комбінованою та найбільш масованою за всю війну. Він нагадує, що критеріями оцінки повітряного удару є кількісні показники — Росія запустила 741 повітряну ціль, з яких 718 були знешкоджені.

Військовий експерт додає, що цього разу ворог запустив 728 безпілотників — ударні дрони та імітатори. Росіяни роблять все, щоб їх було складно розрізнити під час нападу. Крім того, варто мати на увазі, що на імітатори противник ставить вибухівку зі шрапнеллю та засоби для розвідки та зв’язку.

«Дрони-імітатори — це вже не якісь там безпечні іграшки — це серйозний інструмент під час атаки. А тому їх варто збивати. Нам потрібні дешеві засоби та у великій кількості, чого у нас, на жаль, немає. І це велика проблема, яку треба вирішувати», — пояснює Ігор Романенко, генерал-лейтенант у відставці та заступник начальника Генштабу (2006-2010 рр.).

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Чому першими полетіли «Кинджали»?

Генерал-лейтенант погоджується, що росіяни змінили тактику повітряного нападу. Він пояснює, чому противник застосував «Кинджали» на початку та всередині комбінованого удару.

«На мою думку, це пов’язано з тим, що у нас мало комплексів Patriot і ракет до них. Росіяни про це знають. Особливо сутужно, якщо відсутні протиракетні засоби PAC-3 MSE, саме вони збивають «Кинджали». Якщо ж це комплекс, який працює з ракетами PAC-2, то він не спроможний збивати балістику. Саме тому росіяни змінюють тактику, і на початку запускають балістичні ракети, у яких є шанс вразити ціль. Противник б’є по місцях, де, як він вважає, стоять наші комплекси Patriot або наприклад розташовані літаки F-16 чи Mirage або ж підприємство з виробництва військової техніки», — пояснює експерт.

Пробивають шлях для роїв дронів

До цього він додає, що така тактика не нова, адже якщо Україна завдає удари по окупованому Криму, то спочатку також вибиває російську ППО, а вже потім запускає ударні дрони.

«Тому не варто недооцінювати росіян, вони чудово розуміють, якщо є така можливість, у даному випадку — брак протиракетних засобів, то потрібно придушити наявні засоби, які будуть протидіяти повітряному удару. Тому і завдають удар балістикою по наших системах ПРО та ППО, щоб порушити систему управління. А вже потім туди летить зграя російських дронів. Така ось тактика», — пояснює Ігор Романенко.

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Чому накопичення дронів небезпечне?

Експерт додає, що навряд чи росіяни зможуть восени запускати по Україні до 1 тисячі дронів щоденно, як стверджують численні експерти. Їм цього і не потрібно робити, бо вистачає наявної потужності.

«Росіяни виробляють до 400 дронів. Якщо будуть їх накопичувати — робити паузи в 2-4 дні, то зможуть організовувати масовані та комплексні удари. Масовані — за рахунок великої кількості дронів, а комплексні — у поєднанні з різними типами ракет. Власне, це вони вже й так роблять. І таке застосування, на жаль, є найбільш ефективним», — пояснює Ігор Романенко.

«Щедрість» від президента Трампа

Експерт додає, що під час останнього повітряного удару росіяни запустили 7 балістичних ракет, а американські партнери надали Україні лише 10 протиракетних засобів для Patriot.

«Тобто президент Трамп надав допомогу Україні лише на один день, а тим часом проголошує на увесь світ, що він лихий на Путіна, і дуже сильно допомагає Україні. І це при тому, що на кордоні було 30 протиракетних засобів для Patriot, а нам надали лише 10. За таке йому можна лише подякувати. На жаль, на Заході до кінця не розуміють інтенсивності цієї війни і те, що 9 липня Україна пережила найбільш масований повітряний удар та потребує значно більшої військової допомоги», — пояснює Ігор Романенко.

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Чому ефективність збиття дронів зменшилася?

Військовий експерт зауважує, що окрім проблеми з протиракетами до Patriot, якою окремо займається держава, в України є проблема з аеродинамічними цілями, тобто російськими безпілотниками.

«Щодо протидії БПЛА, то по них багато що може працювати, але ефективність знищення російських дронів суттєво знизилася. Передусім, тому, що росіяни удосконалюють свої дрони — піднімають їх на висоту від 1,5 до 4 кілометрів і наші мобільні вогневі групи не можуть їх знищувати. Ефективно з російськими „Шахедами“ можуть боротися дрони-перехоплювачі, але проблема в тому, що у нас їх десятки, а потрібно сотні. Їх треба масштабувати. Але ж росіяни проводять розвідку і б’ють балістикою по місцях їх можливого масштабування», — каже Романенко.

Російські МіГи — не металолом

Генерал-лейтенант категорично не погоджується з думкою, що російські МіГи, які є носіями «Кинджалів», застарілі та перебувають у постійних ремонтах.

Він підкреслює, що це фактично базовий літак МіГ-25, ще радянських часів, розроблений для «кинджального бою» з дуже високою швидкістю. Його виготовили для знищення SR-71 — унікального американського стратегічного літака-розвідника. А МіГ-31 — це його модернізована версія, і він виконує свої функції — піднімає і несе одну ракету «Кинджал».

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«Як на мене, то цей літак більш сучасний, ніж наші МіГ-29, Су-25 та Су-27. Тому такі версії, що літаки у росіян зношені і або їх не вистачає — це, як то кажуть, розмови на користь бідних. Нам потрібно не штучно показувати, як у росіян все погано, а об’єктивно оцінювати ситуацію. Бо російські МіГи завдають по нас удари і поступово збільшують їх кількість. І це для нас має бути головним, а можливості ворога не потрібно занижувати, як і завищувати — це небезпечний шлях», — зазначає Ігор Романенко.

Чому балістика долітає аж до Луцька?

Під час повітряного удару багатьох цікавило питання, чому російська балістика летить так далеко, адже раніше вона долітала до Полтави, Одеси, Києва, прифронтових міст, а зараз балістикою був атакований Луцьк.

Ігор Романенко каже, що росіяни постійно аналізують ситуацію, ведуть розвідку, вивчають свої попередні атаки.

«Вони бачать, що Київ є міцним центром протиракетної оборони. І бити через Київ по об’єктах на заході України їм не вигідно, бо якщо запускати балістику по цьому маршруту, то протиракетна оборона Києва буде збивати ракети. Тому вони обирають інші маршрути, щоб вони не проходили по районах столичної ПРО. А оскільки батарей Patriot у нас дуже мало, то формують маршрути там де вони відсутні. Тому балістика і долітає до Луцька», — пояснює Ігор Романенко.

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Виснаження ППО через «зірковий удар»

Він додає, що балістична ракета не може маневрувати, вона летить по заданому маршруту.

Інша справа, крилаті ракети, які постійно маневрують. Їх використовують для завдавання «зіркового удару», коли декілька ракет з різних боків одночасно заходять на місто. Це надміру виснажує обслугу ППО, бо потрібно реагувати на засилля повітряних цілей з різних боків і їх знищувати. Це неймовірно складно, враховуючи, що підрозділи ППО не мають ротації і вже четвертий рік щоденно відбивають атаки РФ.

«На жаль, росіяни використовують для „зіркового удару“ і ударні дрони. Випущені з різних точок, БПЛА одночасно заходять на місто — це виснажує ППО. Саме тому росіяни кілька разів використовували наприкінці атаки по Києву балістику. Такі удари, на жаль, мають ефект», — підсумовує Ігор Романенко.

Дата публікації 11:23, 09.07.25 Кількість переглядів 23 Кинджали! Ракети! Дрони! Луцьк зазнав масованої атаки! Наживо про наслідки