Більше не смішно: на Харківщині "замінований" суд відправив свого кривдника на 4 роки до в'язниці

Більше не смішно: на Харківщині "замінований" суд відправив свого кривдника на 4 роки до в'язниці

Суд покарав свого кривдника позбавленням волі.

У Харківській області чоловік повідомив про "замінування" суду, через що його засудили до 4 років та 1 місяця позбавлення волі.

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Про це йдеться у вироку Зміївського районного суду Харківської області, повідомляє ТСН.ua.

Раніше судимий чоловік у вересні 2021 року вдруге повідомив про "замінування" Зміївського районного суду Харківської області.

На суді підозрюваний провину визнав та пояснив, що він вже був засуджений за "мінування", а коли достроково звільнився, то знову повідомив про замінування Зміївського районного суду. Чоловік зазначив, що на той момент йому це здалось "веселою розвагою".

Проте судді, вочевидь, було не смішно і "мінера" визнали винним за частиною 2 статті 259 Кримінального кодексу України. Чоловіка засудили до 4 років позбавлення волі. Оскільки він ще не відбув попередній термін, то суд вирішив відправити підозрюваного до в'язниці на 4 роки та 1 місяць.

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